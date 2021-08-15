Хозяин «Лексуса» 555 экономит деньги на стоянке, а водитель «Газели» посылает девушку. Обзор автохамов недели

В новом, 240-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как хозяева дорогих джипов избегают платных стоянок и как посылают нарушители наших читателей в ответ на замечания. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Местный житель, постоянно перелезая через тротуар, паркуется на травке, напротив дома по ул. Шевченко, 35. И про «нет мест» тут говорить не приходится. В 50 метрах полупустая платная автостоянка. Но денег у хозяина авто, наверное, хватило только на блатной номер 555, — информирует читатель Виктор (фото выше).