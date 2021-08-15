Хозяин «Лексуса» 555 экономит деньги на стоянке, а водитель «Газели» посылает девушку. Обзор автохамов недели

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 240-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как хозяева дорогих джипов избегают платных стоянок и как посылают нарушители наших читателей в ответ на замечания. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Местный житель, постоянно перелезая через тротуар, паркуется на травке, напротив дома по ул. Шевченко, 35. И про «нет мест» тут говорить не приходится. В 50 метрах полупустая платная автостоянка. Но денег у хозяина авто, наверное, хватило только на блатной номер 555, — информирует читатель Виктор (фото выше).
— Часто вижу, что «Газель» паркуется на перекрестке Дуси Ковальчук и Плановой для разгрузки в хлебный киоск. Один раз в ответ на замечание меня послали «в эротическое путешествие». В этот раз «Газель» вообще без госномера, — рассказывает читательница Татьяна.
— Томским пикаперам наплевать на пешеходов. Перекресток Шамшиных и Крылова, — пишут местные жители.
— Парковка возле здания «Горводоканала», — сообщает Артем.
СЮЖЕТ
— Данное авто периодически паркуется на тротуаре, хотя парковочных карманов предостаточно, только нужно внимательно посмотреть. Новогодняя, 24/2. Фото уже отправлено в ГИБДД, — жалуется читатель Максим.
Водитель «Лексуса» нашел себе местечко на тесной улице Ленина.
Своей машиной надо занять любое свободное пространство.
Хаос на тротуаре улицы Советской.
— Человек паркуется на ночь. Видимо, только так умеет, — пишут жители дома.