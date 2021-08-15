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Хозяин «Лексуса» 555 экономит деньги на стоянке, а водитель «Газели» посылает девушку. Обзор автохамов недели

Изучаем новую порцию нарушений правил парковки

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 240-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как хозяева дорогих джипов избегают платных стоянок и как посылают нарушители наших читателей в ответ на замечания. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Местный житель, постоянно перелезая через тротуар, паркуется на травке, напротив дома по ул. Шевченко, 35. И про «нет мест» тут говорить не приходится. В 50 метрах полупустая платная автостоянка. Но денег у хозяина авто, наверное, хватило только на блатной номер 555, — информирует читатель Виктор (фото выше).

«Газель» прямо на перекрестке

«Газель» прямо на перекрестке

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— Часто вижу, что «Газель» паркуется на перекрестке Дуси Ковальчук и Плановой для разгрузки в хлебный киоск. Один раз в ответ на замечание меня послали «в эротическое путешествие». В этот раз «Газель» вообще без госномера, — рассказывает читательница Татьяна.

Пикап залез на тротуар

Пикап залез на тротуар

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— Томским пикаперам наплевать на пешеходов. Перекресток Шамшиных и Крылова, — пишут местные жители.

«Инфинити» на пешеходной плитке

«Инфинити» на пешеходной плитке

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— Парковка возле здания «Горводоканала», — сообщает Артем.

Так стоять — это ошибка

Так стоять — это ошибка

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Данное авто периодически паркуется на тротуаре, хотя парковочных карманов предостаточно, только нужно внимательно посмотреть. Новогодняя, 24/2. Фото уже отправлено в ГИБДД, — жалуется читатель Максим.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Водитель «Лексуса» нашел себе местечко на тесной улице Ленина.

Заехал на газон

Заехал на газон

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Своей машиной надо занять любое свободное пространство.

Массово стоят на тротуаре

Массово стоят на тротуаре

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Хаос на тротуаре улицы Советской.

Решил выделиться своей парковкой

Решил выделиться своей парковкой

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— Человек паркуется на ночь. Видимо, только так умеет, — пишут жители дома.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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