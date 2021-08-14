На Красном проспекте пазик пролетел на желтый и врезался в поворачивающую «Камри» — винить ли шофера автобуса

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня авария, наглядно демонстрирующая, к чему приводят повороты не с того ряда и езда на желтый свет. На Красном проспекте столкнулись «Тойота-Камри» и летящий автобус ПАЗ — разберемся, какая степень вины у каждого участника столкновения.

Красный проспект и улица Достоевского, автомобили движутся в сторону площади Ленина. Вот в среднем ряду «Тойота-Камри» выезжает на перекресток еще на мигающий зеленый свет. То ли водитель внезапно осознал, что ему надо направо, то ли вильнул рулем — в общем, машина уклонилась с курса вправо. Тут ее и настиг автобус ПАЗ, водитель которого на высокой скорости заехал на перекресток уже на желтый сигнал светофора — смотрите видео.