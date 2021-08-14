На Красном проспекте пазик пролетел на желтый и врезался в поворачивающую «Камри» — винить ли шофера автобуса

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня авария, наглядно демонстрирующая, к чему приводят повороты не с того ряда и езда на желтый свет. На Красном проспекте столкнулись «Тойота-Камри» и летящий автобус ПАЗ — разберемся, какая степень вины у каждого участника столкновения.
Красный проспект и улица Достоевского, автомобили движутся в сторону площади Ленина. Вот в среднем ряду «Тойота-Камри» выезжает на перекресток еще на мигающий зеленый свет. То ли водитель внезапно осознал, что ему надо направо, то ли вильнул рулем — в общем, машина уклонилась с курса вправо. Тут ее и настиг автобус ПАЗ, водитель которого на высокой скорости заехал на перекресток уже на желтый сигнал светофора — смотрите видео.
Как уточнили в ГИБДД Новосибирска, в сводки это ДТП не попало — вероятно, из-за небольших повреждений участники оформились через европротокол. Очевидно, большая степень вины лежит на водителе «Камри», ведь именно его маневр перестроения привел к удару.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
— Водитель седана не прав, при маневре должен был пропустить автобус. Пункт 13.5: водитель, поворачивающий направо, обязан уступить дорогу машинам, едущим с других направлений. Автобус, во-первых, ехал по своей выделенной полосе, во-вторых — въехали на перекресток почти одновременно, — говорит адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
Впрочем, и водитель автобуса тоже хорош: зачем же так лететь по оживленному Красному проспекту на пазике с пассажирами в салоне? Ведь для них возможны большие риски при резком торможении. Да еще и ускоряться на желтый сигнал светофора в надежде проскочить — уж сколько раз говорили, что желтый не является разрешающим сигналом, не надо на него ехать.
Пункт 6.2 ПДД. ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 (водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение).
Так что не стоит понапрасну пользоваться этим исключением, на желтый лучше останавливаться, а не разгоняться в надежде проскочить перекресток.