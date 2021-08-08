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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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10 автохамов недели. За что обозвали хозяина «Ленд-Крузера-Прадо» и как разгружаются водители «Газелей»

Изучаем очередную подборку фото с нарушениями на улицах Новосибирска

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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В Новосибирске выбрали автохамов недели со 2 по 8 августа 2021 года

В новом, 239-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов, разгрузка посреди дороги и мастера кривой парковки. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Наша читательница Екатерина назвала водителя этого черного «Прадо» непечатным словом, созвучным с «чудаком». Действительно, ни пройти, не посидеть на лавочке (фото выше).

Разгрузка фургона на Ленина

Разгрузка фургона на Ленина

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Надо разгрузиться? Встанем вторым рядом, еще и дверь распахнем на оставшуюся одну полосу.

Двойное нарушение у водителя

Двойное нарушение у водителя

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— Гоголя, 44. Парковка на тротуаре и газоне, — пишет читатель Василий.

Мастер кривой парковки

Мастер кривой парковки

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Все стоят прямо, а я встану-ка криво. Чтобы поменьше машин влезло на стоянку.

Такие уничтожают газоны

Такие уничтожают газоны

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— Русский внедорожник застрял в текстурах газона Сакко и Ванцетти, — сообщает Лев.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Взгромоздился на тротуарную плитку на Красном проспекте.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Автомобиль паркуют регулярно поперек парковочного кармана во дворе. Давят газон и перекрывают дорожку на автопарковку, — жалуются жители.

Перегородил проход людям

Перегородил проход людям

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Залез на пешеходную дорожку — люди обойдут.

Газон большой — стой не хочу

Газон большой — стой не хочу

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— На асфальте хорошо, а на травке лучше, — пишут наши читатели.

Перегородил проход пешеходам

Перегородил проход пешеходам

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Любой уголок надо использовать под парковку — пешеходы обойдут.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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