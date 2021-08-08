10 автохамов недели. За что обозвали хозяина «Ленд-Крузера-Прадо» и как разгружаются водители «Газелей»

В Новосибирске выбрали автохамов недели со 2 по 8 августа 2021 года
В новом, 239-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов, разгрузка посреди дороги и мастера кривой парковки. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
Наша читательница Екатерина назвала водителя этого черного «Прадо» непечатным словом, созвучным с «чудаком». Действительно, ни пройти, не посидеть на лавочке (фото выше).
Надо разгрузиться? Встанем вторым рядом, еще и дверь распахнем на оставшуюся одну полосу.
— Гоголя, 44. Парковка на тротуаре и газоне, — пишет читатель Василий.
Все стоят прямо, а я встану-ка криво. Чтобы поменьше машин влезло на стоянку.
— Русский внедорожник застрял в текстурах газона Сакко и Ванцетти, — сообщает Лев.
Взгромоздился на тротуарную плитку на Красном проспекте.
— Автомобиль паркуют регулярно поперек парковочного кармана во дворе. Давят газон и перекрывают дорожку на автопарковку, — жалуются жители.
Залез на пешеходную дорожку — люди обойдут.
— На асфальте хорошо, а на травке лучше, — пишут наши читатели.
Любой уголок надо использовать под парковку — пешеходы обойдут.