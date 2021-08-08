10 автохамов недели. За что обозвали хозяина «Ленд-Крузера-Прадо» и как разгружаются водители «Газелей»

В новом, 239-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогих джипов, разгрузка посреди дороги и мастера кривой парковки. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



Наша читательница Екатерина назвала водителя этого черного «Прадо» непечатным словом, созвучным с «чудаком». Действительно, ни пройти, не посидеть на лавочке (фото выше).