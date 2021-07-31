Жуткое ДТП на искитимской трассе. Водитель фуры не пустил обгонявшую его женщину на KIA — специально или нет

В рубрике «Куда ты рулишь?» — не совсем однозначная ситуация на трассе, легковой автомобиль попал под попутную фуру при обгоне. Понятно, что женщина на легковушке нарушила правила и совершила опасный маневр, но мог ли шофер фуры пропустить ее, чуть притормозив? Или он не видел легковушку? Подробнее — в нашем обзоре.
Искитимский район, трасса Р-256, автомобиль с видеорегистратором едет со стороны Новосибирска. Вот в правой полосе легковушка KIA Ceed пытается успеть уйти влево, поскольку впереди — сужение правой полосы. Женщина включает указатель поворота и ныряет влево прямо перед грузовиком Volvo. Происходит столкновение сначала с фурой, а потом и с автомобилем на встречной полосе, смотрите видео.
Официально. Как сообщил начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД России по Новосибирской области Артем Аверин, 28 июля в 16:20 водитель (женщина
Как можно увидеть из записи, женщина. вероятно. рассчитывала, что грузовик пропустит ее, однако фура шла на полной скорости до последнего момента — начало торможения мы видим в момент контакта, когда легковушку уже начало затягивать под «Вольво». Конечно, по правилам виновата женщина на KIA: перестраиваясь, она должна уступить.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Но мог ли водитель фуры, если видел легковушку, чуть притормозить и пропустить ее, раз уж создавалась такая опасная ситуация? Или не хотел уступать из принципа? Или он всё же не видел KIA, ведь обзор у высокого грузовика ограничен?
— При перестроении и обнаружении препятствия на своей полосе мы должны либо перестроиться, если такая возможность имеется, либо — вплоть до остановки транспортного средства. Тут однозначная вина легковушки. Конечно, по-человечески грузовик должен был пропустить, но есть человеческое, а есть правила, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Ладно хоть, что после такого удара обошлось без трупов и KIA Ceed не собрал еще больше встречных автомобилей. Водителям на трассе стоит помнить, что обгон с правой стороны особо опасен, ведь вас с этой стороны, как правило, не ожидают увидеть. И нужно не забывать, что водители габаритных грузовиков могут не видеть, что находится в непосредственной близости от их авто, — вас просто не заметят и раздавят.