Жуткое ДТП на искитимской трассе. Водитель фуры не пустил обгонявшую его женщину на KIA — специально или нет

В рубрике «Куда ты рулишь?» — не совсем однозначная ситуация на трассе, легковой автомобиль попал под попутную фуру при обгоне. Понятно, что женщина на легковушке нарушила правила и совершила опасный маневр, но мог ли шофер фуры пропустить ее, чуть притормозив? Или он не видел легковушку? Подробнее — в нашем обзоре.

Искитимский район, трасса Р-256, автомобиль с видеорегистратором едет со стороны Новосибирска. Вот в правой полосе легковушка KIA Ceed пытается успеть уйти влево, поскольку впереди — сужение правой полосы. Женщина включает указатель поворота и ныряет влево прямо перед грузовиком Volvo. Происходит столкновение сначала с фурой, а потом и с автомобилем на встречной полосе, смотрите видео.