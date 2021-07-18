Что творят маршрутчики на площади Калинина и Речном. И наглость хозяев крутых «Лексусов» ЕЕЕ и ТТТ

В свежем, 236-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: что облюбовали себе маршрутчики под стоянку, крутые джипы на тротуарах и занятые инвалидные места. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Площадь Калинина, Красный проспект, 159. Водители маршрутов 65 и 105 выбрали себе место парковки под знаком «Остановка запрещена». В личном разговоре объясняют, что им больше негде стоять и что это место их. Несколько раз наблюдал, как полиция, работая напротив знака, не обращает внимания на маршрутчиков, — рассказывает читатель Сергей (фото выше).
СЮЖЕТ
— На Речном вокзале под автомобильным мостом со стороны набережной пешеходная зона превращена в стоянку для легковых, маршруток и челночных микроавтобусов на Алтай и в другие направления, — недоволен Андрей.
— «Лексус» стыдливо припарковался в тени деревьев на газоне, улица Урицкого, — пишут наши читатели.
— Еще один «Лексус» на тротуаре — широко же, пройдете, не обломитесь.
Тут уже дорожка не широкая, но всё равно, товарищи пешеходы, не сахарные, не растаете.
— Кольцово, уважение к инвалидам, парковка у магазина «Искитимрыба». Водитель маршрутки спит внутри, — сообщает Лев.
Человек на «Солярисе» заботливо оставил место для прохода.
— Около метро «Красный проспект» и Гоголя, 5. Пешеходам дорога перекрыта, — недовольна Екатерина.
«Хонда» на тротуаре в окружении пешеходов.
— Парковка и езда на тротуаре возле почты на пересечении Гоголя и проспекта Дзержинского, — информирует Александр.