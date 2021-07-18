Что творят маршрутчики на площади Калинина и Речном. И наглость хозяев крутых «Лексусов» ЕЕЕ и ТТТ

В свежем, 236-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: что облюбовали себе маршрутчики под стоянку, крутые джипы на тротуарах и занятые инвалидные места. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Площадь Калинина, Красный проспект, 159. Водители маршрутов 65 и 105 выбрали себе место парковки под знаком «Остановка запрещена». В личном разговоре объясняют, что им больше негде стоять и что это место их. Несколько раз наблюдал, как полиция, работая напротив знака, не обращает внимания на маршрутчиков, — рассказывает читатель Сергей (фото выше).