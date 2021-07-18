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Тема дняРепортаж из крутого дачного поселка: смотрите фото

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Что творят маршрутчики на площади Калинина и Речном. И наглость хозяев крутых «Лексусов» ЕЕЕ и ТТТ

Свежая подборка фото с образцами неправильной парковки

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Маршрутки занимают целую полосу

Маршрутки занимают целую полосу

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В свежем, 236-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: что облюбовали себе маршрутчики под стоянку, крутые джипы на тротуарах и занятые инвалидные места. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Площадь Калинина, Красный проспект, 159. Водители маршрутов 65 и 105 выбрали себе место парковки под знаком «Остановка запрещена». В личном разговоре объясняют, что им больше негде стоять и что это место их. Несколько раз наблюдал, как полиция, работая напротив знака, не обращает внимания на маршрутчиков, — рассказывает читатель Сергей (фото выше).

Стоянка на Речном вокзале

Стоянка на Речном вокзале

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— На Речном вокзале под автомобильным мостом со стороны набережной пешеходная зона превращена в стоянку для легковых, маршруток и челночных микроавтобусов на Алтай и в другие направления, — недоволен Андрей.

Кроссовер добрался до газона

Кроссовер добрался до газона

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— «Лексус» стыдливо припарковался в тени деревьев на газоне, улица Урицкого, — пишут наши читатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Еще один «Лексус» на тротуаре — широко же, пройдете, не обломитесь.

Перегородил пешеходную дорожку

Перегородил пешеходную дорожку

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Тут уже дорожка не широкая, но всё равно, товарищи пешеходы, не сахарные, не растаете.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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— Кольцово, уважение к инвалидам, парковка у магазина «Искитимрыба». Водитель маршрутки спит внутри, — сообщает Лев.

Перегородил проход с тротуара

Перегородил проход с тротуара

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Человек на «Солярисе» заботливо оставил место для прохода.

По дорожке уже не пройти

По дорожке уже не пройти

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— Около метро «Красный проспект» и Гоголя, 5. Пешеходам дорога перекрыта, — недовольна Екатерина.

Стоянка в окружении пешеходов

Стоянка в окружении пешеходов

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«Хонда» на тротуаре в окружении пешеходов.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Парковка и езда на тротуаре возле почты на пересечении Гоголя и проспекта Дзержинского, — информирует Александр.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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