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Техосмотр для оформления полиса ОСАГО станет необязательным

Соответствующий закон приняла Госдума

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Закон вступит в силу уже в августе

Закон вступит в силу уже в августе

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Госдума приняла закон, который отменяет обязательность проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Новая норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует деятельность иностранных страховых организаций в РФ. Сегодня он был рассмотрен в третьем чтении. Закон должен вступить в силу 22 августа этого года.

В то же время МВД выступает с инициативой техосмотр для частных автомобилей добровольным, оставив процедуру обязательной только для пассажирского транспорта и коммерческой техники. Ведомство уже готовит изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения», которые представит правительству.

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ОСАГОавтотехосмотр
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