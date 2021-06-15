Техосмотр для оформления полиса ОСАГО станет необязательным

Госдума приняла закон, который отменяет обязательность проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Водителям больше не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
Новая норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта, который регулирует деятельность иностранных страховых организаций в РФ. Сегодня он был рассмотрен в третьем чтении. Закон должен вступить в силу
В то же время МВД выступает с инициативой техосмотр для частных автомобилей добровольным, оставив процедуру обязательной только для пассажирского транспорта и коммерческой техники. Ведомство уже готовит изменения в законы «О техосмотре» и «О безопасности дорожного движения», которые представит правительству.