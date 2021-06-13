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Два автохама совместно перекрыли жильцам выезд из двора. Смотрим, кто их них наглее

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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И как тут выезжать? Ваши варианты

И как тут выезжать? Ваши варианты

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 7 по 13 июня 2021 года

В свежем выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: заблокированные дворы, стоянка не по разметке и машины на тротуаре у ТЦ. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Въезд к дому на Октябрьской, 84 постоянно перекрывают чудаки, — пишет читательница Лилия (фото выше).

Стоит на въезде во двор

Стоит на въезде во двор

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— Брошен после аварии на въезде во двор дома № 12 по Максима Горького. Интересно, ГИБДД не ищет? — спрашивает Евгений.

Возле ТЦ стоянка на тротуаре

Возле ТЦ стоянка на тротуаре

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— Улица Богаткова, 199, у нового ТЦ парковка автомобилей со стороны тротуара. Кто согласовывал и как это согласуется с нормами ПДД? — вопрошает Александр.

Заехал и на дорожку, и на газон

Заехал и на дорожку, и на газон

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— Заметил данное авто на тротуаре вчера — рядом с домом на Зыряновской, 1. Слева на фото видно дом по ул. Шевченко 2/1, — уточняет Павел.

Придется идти по луже

Придется идти по луже

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— После дождя на дороге образуется огромная лужа. Из-за таких чудаков с ребенком на коляске не пройти. Улица Пермитина, 16, — жалуется Анна.

Перекрыт подход к дорожке

Перекрыт подход к дорожке

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Специально огородили для пешеходов, но чудакам это не помеха.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Хам на улице Демакова, 6. Встал прямо на тротуар, потому что может. Таким на всех плевать, так пусть хоть на НГС засветится, — возмущается читатель Кирилл.

Перекрыл пандус

Перекрыл пандус

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С коляской уже не пройти, перекрыто.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Парковка на газоне Фрунзе, 2 под знаком, — сообщает Софья.

Кривая стоянка против шерсти

Кривая стоянка против шерсти

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Все стоят по разметке, а у меня свой путь. Потому что я на «Волге».

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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