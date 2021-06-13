Два автохама совместно перекрыли жильцам выезд из двора. Смотрим, кто их них наглее

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 7 по 13 июня 2021 года
В свежем выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: заблокированные дворы, стоянка не по разметке и машины на тротуаре у ТЦ. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Въезд к дому на Октябрьской, 84 постоянно перекрывают чудаки, — пишет читательница Лилия (фото выше).
— Брошен после аварии на въезде во двор дома
— Улица Богаткова, 199, у нового ТЦ парковка автомобилей со стороны тротуара. Кто согласовывал и как это согласуется с нормами ПДД? — вопрошает Александр.
— Заметил данное авто на тротуаре вчера — рядом с домом на Зыряновской, 1. Слева на фото видно дом по ул. Шевченко 2/1, — уточняет Павел.
— После дождя на дороге образуется огромная лужа. Из-за таких чудаков с ребенком на коляске не пройти. Улица Пермитина, 16, — жалуется Анна.
Специально огородили для пешеходов, но чудакам это не помеха.
— Хам на улице Демакова, 6. Встал прямо на тротуар, потому что может. Таким на всех плевать, так пусть хоть на НГС засветится, — возмущается читатель Кирилл.
С коляской уже не пройти, перекрыто.
— Парковка на газоне Фрунзе, 2 под знаком, — сообщает Софья.
Все стоят по разметке, а у меня свой путь. Потому что я на «Волге».