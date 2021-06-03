«Я помню все твои трещинки»: за что чаще всего лишают техосмотра после мартовской реформы

Вероятность не пройти техосмотр после мартовской реформы составляет порядка 5% — такова статистика системы ЕАИСТО за первые три месяца после изменений. Весной на пункты техосмотра обратились 2,6 миллиона автомобилей, из которых 143 тысячи отправились устранять неисправности. Но интереснее другая тенденция: растет число карт, аннулированных уже постфактум. Мы спросили специалистов, почему чаще всего машины лишают уже пройденного техосмотра.



Число аннулированных карт пока невелико: за весенние месяцы МВД отловило 315 автомобилей с подложным документом. Но интереснее тенденция: для выявления лжетехосмотра используют всё больше средств. Первые прецеденты появились еще в апреле, и тогда речь шла о распознавании фальшивого техосмотра по фотографиям в базе данных ЕАИСТО: если автомобиль был снят на улице или слишком крупным планом (то есть вне ПТО), диагностическая карта считалась подложной. При этом технадзор не только аннулировал саму карту, но и готовил документы для наказания ПТО по статье 14.4.1 КоАП — это штраф до 300 тысяч рублей за первый случай и до 500 тысяч рублей за повторные.