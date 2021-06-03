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«Я помню все твои трещинки»: за что чаще всего лишают техосмотра после мартовской реформы

В России участились случаи аннулирования диагностических карт

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Этот микроавтобус Toyota был на пункте ТО, но как именно прошел техосмотр, неясно. Диагностическая карта аннулирована

Этот микроавтобус Toyota был на пункте ТО, но как именно прошел техосмотр, неясно. Диагностическая карта аннулирована

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Вероятность не пройти техосмотр после мартовской реформы составляет порядка 5% — такова статистика системы ЕАИСТО за первые три месяца после изменений. Весной на пункты техосмотра обратились 2,6 миллиона автомобилей, из которых 143 тысячи отправились устранять неисправности. Но интереснее другая тенденция: растет число карт, аннулированных уже постфактум. Мы спросили специалистов, почему чаще всего машины лишают уже пройденного техосмотра.

Число аннулированных карт пока невелико: за весенние месяцы МВД отловило 315 автомобилей с подложным документом. Но интереснее тенденция: для выявления лжетехосмотра используют всё больше средств. Первые прецеденты появились еще в апреле, и тогда речь шла о распознавании фальшивого техосмотра по фотографиям в базе данных ЕАИСТО: если автомобиль был снят на улице или слишком крупным планом (то есть вне ПТО), диагностическая карта считалась подложной. При этом технадзор не только аннулировал саму карту, но и готовил документы для наказания ПТО по статье 14.4.1 КоАП — это штраф до 300 тысяч рублей за первый случай и до 500 тысяч рублей за повторные.

Пример снимка из базы ЕАИСТО: московский Ford Focus снят крупным планом, а значит, автомобиль, скорее всего, на пункте техосмотра не был. Такие карты аннулируют в заочном режиме

Пример снимка из базы ЕАИСТО: московский Ford Focus снят крупным планом, а значит, автомобиль, скорее всего, на пункте техосмотра не был. Такие карты аннулируют в заочном режиме

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Теперь к ловле таких машин подключилась и ГИБДД, причем касается это и тех автомобилей, что физически побывали на ПТО, но по каким-то причинам уехали оттуда с очевидными неисправностями — теми, что инспектор может распознать без инструментальной проверки.

— Да, началось аннулирование диагностических карт автомобилей, которые прошли техосмотр с нарушениями, и процедура закреплена в федеральном законе «О техосмотре...», — рассказывает директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — При этом неважно, как именно это обнаруживается, но если автомобиль не проходил техосмотр совсем или у него выявляются неисправности, это означает, что техэксперт выдал заведомо ложное заключение. В этом случае инспектор имеет право аннулировать диагностическую карту.

У этой нижегородской «Газели» — трещина на лобовом стекле

У этой нижегородской «Газели» — трещина на лобовом стекле

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Самая популярная проблема — трещины на лобовом стекле, которые хорошо видно как инспектору на дороге, так и на снимках с пункта техосмотра. Карту аннулируют, только если трещина была перед процедурой осмотра, то есть стекло, разбитое уже в поездке, в счет не идет.

— В системе ЕАИСТО мы видим и более интересные причины для аннулирования карт, например, из-за разного рисунка протектора на колесах задней оси автомобиля, — рассказывает Геннадий Безносов. — Проблемой могут быть световые приборы, не предусмотренные конструкцией, или даже демонтированное крепление заднего колеса у автомобилей вроде УАЗ и «Нива». С каждым днем таких случаев всё больше.

У этого грузовика наращенные борта, что стало причиной аннулирования диагностической карты

У этого грузовика наращенные борта, что стало причиной аннулирования диагностической карты

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Что грозит автомобилисту, пойманному с липовой картой техосмотра? Как такового наказания за езду без техосмотра пока нет: введение штрафа в 2000 рублей перенесли на весну 2022 года. Не введен пока и анонсированный ранее штраф в 5–10 тысяч рублей за получение заведомо подложной карты: сейчас на эту сумму могут оштрафовать технического эксперта ПТО, но не его клиента.

Пока техосмотр в России нужен в основном для покупки страхового полиса, и аннулирование карты влечет проблемы на этом фронте.

— В течение трех дней инспектор, выявивший подлог, обязан сообщить в страховую компанию о том, что действие диагностической карты прекратилось, — поясняет Геннадий Безносов. — Пока у страховых компаний нет возможности расторгнуть договор с таким клиентом, но в случае ДТП они могут предъявить к такому автомобилисту регрессные требования.

На практике это означает, что в случае аварии страховая компенсирует ущерб пострадавшим, а потом взыщет эту же сумму с самого автомобилиста. Отсутствие диагностической карты считается нарушением правил страхования и де-факто означает обнуление страховки ОСАГО.

Причина неуда для этого уазика очевидна: неузаконенный тюнинг

Причина неуда для этого уазика очевидна: неузаконенный тюнинг

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Также с начала года обсуждается законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД не только выявлять на дороге неисправности и аннулировать карту, но и приостанавливать регистрацию автомобиля в случае, если его владелец не прошел повторный техосмотр в течение трех суток.

— Да, такие изменения обсуждались, но они слишком масштабные, и, чтобы наделить инспектора подобными полномочиями, нужно внести поправки сразу в несколько документов, включая и закон «О полиции...», — объясняет автоэксперт Юрий Панченко.

Попутно в новой редакции ПДД в десять раз увеличивается список неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины. И главное: с марта 2022 года фиксировать езду без техосмотра смогут автоматические камеры, а упомянутый штраф 2000 рублей будет выписываться ежесуточно. Это может создать проблемы, если, например, автомобилист поздно узнает о том, что его диагностическая карта аннулирована инспекторами технадзора: неделя езды без карты обойдется в 14 тысяч рублей, месяц — в 60 тысяч.

Станции техосмотра закупают новое оборудование. Без него не пройти аккредитацию

Станции техосмотра закупают новое оборудование. Без него не пройти аккредитацию

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Большая реформа техосмотра состоялась 1 марта 2021 года. Главные изменения: необходимость фотографировать автомобиль дважды при въезде и на выезде с ПТО, а также колоссальные штрафы для сотрудников, нарушающих процедуру.

Попутно премьер-министр Михаил Мишустин дал отсрочку некоторым категориям автомобилей: если ваша диагностическая карта заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, срок ее действия продлевается на полгода. Допустим, вы должны были проходить техосмотр 30 июля 2021 года. В этом случае диагностическая карта будет действовать до 30 января 2022 года.

В остальном техосмотр не нужен легковым автомобилям в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте 4–10 лет делают его раз в два года (кроме такси), затем — ежегодно. При этом до апреля 2020 года тайминг был другим, и чтобы не запутаться, проверьте срок действия своей диагностической карты по базе данных. Вам понадобится госномер, VIN автомобиля, номера кузова и рамы — все данные есть в свидетельстве о регистрации машины.

И посмотрите репортаж с пункта техосмотра, куда наш журналист приехал под видом обычного клиента и засыпался на мелочи.

В России назревает и еще одна проблема: автомобилисты снова жалуются нам на невозможность купить полис ОСАГО.

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