«Я помню все твои трещинки»: за что чаще всего лишают техосмотра после мартовской реформы

Вероятность не пройти техосмотр после мартовской реформы составляет порядка 5% — такова статистика системы ЕАИСТО за первые три месяца после изменений. Весной на пункты техосмотра обратились 2,6 миллиона автомобилей, из которых 143 тысячи отправились устранять неисправности. Но интереснее другая тенденция: растет число карт, аннулированных уже постфактум. Мы спросили специалистов, почему чаще всего машины лишают уже пройденного техосмотра.
Число аннулированных карт пока невелико: за весенние месяцы МВД отловило 315 автомобилей с подложным документом. Но интереснее тенденция: для выявления лжетехосмотра используют всё больше средств. Первые прецеденты появились еще в апреле, и тогда речь шла о распознавании фальшивого техосмотра по фотографиям в базе данных ЕАИСТО: если автомобиль был снят на улице или слишком крупным планом (то есть вне ПТО), диагностическая карта считалась подложной. При этом технадзор не только аннулировал саму карту, но и готовил документы для наказания ПТО по статье 14.4.1 КоАП — это штраф до 300 тысяч рублей за первый случай и до 500 тысяч рублей за повторные.
Теперь к ловле таких машин подключилась и ГИБДД, причем касается это и тех автомобилей, что физически побывали на ПТО, но по каким-то причинам уехали оттуда с очевидными неисправностями — теми, что инспектор может распознать без инструментальной проверки.
— Да, началось аннулирование диагностических карт автомобилей, которые прошли техосмотр с нарушениями, и процедура закреплена в федеральном законе «О техосмотре...», — рассказывает директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — При этом неважно, как именно это обнаруживается, но если автомобиль не проходил техосмотр совсем или у него выявляются неисправности, это означает, что техэксперт выдал заведомо ложное заключение. В этом случае инспектор имеет право аннулировать диагностическую карту.
Самая популярная проблема — трещины на лобовом стекле, которые хорошо видно как инспектору на дороге, так и на снимках с пункта техосмотра. Карту аннулируют, только если трещина была перед процедурой осмотра, то есть стекло, разбитое уже в поездке, в счет не идет.
— В системе ЕАИСТО мы видим и более интересные причины для аннулирования карт, например, из-за разного рисунка протектора на колесах задней оси автомобиля, — рассказывает Геннадий Безносов. — Проблемой могут быть световые приборы, не предусмотренные конструкцией, или даже демонтированное крепление заднего колеса у автомобилей вроде УАЗ и «Нива». С каждым днем таких случаев всё больше.
Что грозит автомобилисту, пойманному с липовой картой техосмотра? Как такового наказания за езду без техосмотра пока нет: введение штрафа в 2000 рублей перенесли на весну 2022 года. Не введен пока и анонсированный ранее штраф в 5–10 тысяч рублей за получение заведомо подложной карты: сейчас на эту сумму могут оштрафовать технического эксперта ПТО, но не его клиента.
Пока техосмотр в России нужен в основном для покупки страхового полиса, и аннулирование карты влечет проблемы на этом фронте.
— В течение трех дней инспектор, выявивший подлог, обязан сообщить в страховую компанию о том, что действие диагностической карты прекратилось, — поясняет Геннадий Безносов. — Пока у страховых компаний нет возможности расторгнуть договор с таким клиентом, но в случае ДТП они могут предъявить к такому автомобилисту регрессные требования.
На практике это означает, что в случае аварии страховая компенсирует ущерб пострадавшим, а потом взыщет эту же сумму с самого автомобилиста. Отсутствие диагностической карты считается нарушением правил страхования и де-факто означает обнуление страховки ОСАГО.
Также с начала года обсуждается законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД не только выявлять на дороге неисправности и аннулировать карту, но и приостанавливать регистрацию автомобиля в случае, если его владелец не прошел повторный техосмотр в течение трех суток.
— Да, такие изменения обсуждались, но они слишком масштабные, и, чтобы наделить инспектора подобными полномочиями, нужно внести поправки сразу в несколько документов, включая и закон «О полиции...», — объясняет автоэксперт Юрий Панченко.
Попутно в новой редакции ПДД в десять раз увеличивается список неисправностей, запрещающих эксплуатацию машины. И главное: с марта 2022 года фиксировать езду без техосмотра смогут автоматические камеры, а упомянутый штраф 2000 рублей будет выписываться ежесуточно. Это может создать проблемы, если, например, автомобилист поздно узнает о том, что его диагностическая карта аннулирована инспекторами технадзора: неделя езды без карты обойдется в 14 тысяч рублей, месяц — в 60 тысяч.
Большая реформа техосмотра состоялась 1 марта 2021 года. Главные изменения: необходимость фотографировать автомобиль дважды при въезде и на выезде с ПТО, а также колоссальные штрафы для сотрудников, нарушающих процедуру.
Попутно премьер-министр Михаил Мишустин дал отсрочку некоторым категориям автомобилей: если ваша диагностическая карта заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, срок ее действия продлевается на полгода. Допустим, вы должны были проходить техосмотр 30 июля 2021 года. В этом случае диагностическая карта будет действовать до 30 января 2022 года.
В остальном техосмотр не нужен легковым автомобилям в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте 4–10 лет делают его раз в два года (кроме такси), затем — ежегодно. При этом до апреля 2020 года тайминг был другим, и чтобы не запутаться, проверьте срок действия своей диагностической карты по базе данных. Вам понадобится госномер, VIN автомобиля, номера кузова и рамы — все данные есть в свидетельстве о регистрации машины.
И посмотрите репортаж с пункта техосмотра, куда наш журналист приехал под видом обычного клиента и засыпался на мелочи.
В России назревает и еще одна проблема: автомобилисты снова жалуются нам на невозможность купить полис ОСАГО.