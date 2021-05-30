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Новосибирец подал заявление на автохама, но ГИБДД отказалась того наказывать — смотрим, почему

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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В новом, 229-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак»: безуспешная жалоба на автохама, джипы на газонах и стоянка под знаком. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Новосибирец Роман сфотографировал нарушителя на газоне и подал заявление в полицию через сайт, которое было переадресовано в полк ДПС. Вот что ему ответили: «Статья 12.19 КоАП РФ не является правовой нормой, устанавливающей административную ответственность за размещение транспортных средств на детской площадке, газоне и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Учитывая, что стоянка транспортного средства на территории газона осуществлена без нарушения требований ПДД РФ, ваше обращение не может быть передано сотрудникам полка ДПС». Да, законы у нас такие, что ГИБДД не может быстро наказать и эвакуировать за стоянку на газоне, этим должна заниматься местная администрация с непонятно какой оперативностью (фото выше).

Заехал и на тротуар, и на газон

Заехал и на тротуар, и на газон

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— Встал и на тротуар и на зеленый газон напротив дома по ул. Переездная, 62, — сообщает Константин.

Еще одно двойное нарушение

Еще одно двойное нарушение

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— Рядом полно свободных парковок, но когда водитель в душе автохам — пусть об этом знает весь город, — пишет Полина.

Внедорожник в пешеходной зоне

Внедорожник в пешеходной зоне

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Ничего необычного — «Порше» на тротуаре.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Это ежедневная ситуация с разными автомобилями, паркуются на пешеходном переходе у садика, хотя есть свободные места, — рассказывает Татьяна.

Протиснулся в проход

Протиснулся в проход

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— На пешеходной части припарковался, — пишет читательница Наталья.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Хорошие машины, хорошие госномера, хорошая стоянка.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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— Так паркуются сотрудники ДПС, — утверждает читатель Олег.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

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— Чудеса парковки, тротуар у роддома № 4 на Адриена Лежена, — информирует Дмитрий.

Уничтожает газон

Уничтожает газон

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— Возле многоквартирного дома по ул. Мичурина, 9 чуть-чуть остатки дерева не раздавил, прямо на травушку бросил свой вездеход, — возмущается Анатолий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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