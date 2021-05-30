Новосибирец подал заявление на автохама, но ГИБДД отказалась того наказывать — смотрим, почему

В новом, 229-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак»: безуспешная жалоба на автохама, джипы на газонах и стоянка под знаком. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Новосибирец Роман сфотографировал нарушителя на газоне и подал заявление в полицию через сайт, которое было переадресовано в полк ДПС. Вот что ему ответили: «Статья 12.19 КоАП РФ не является правовой нормой, устанавливающей административную ответственность за размещение транспортных средств на детской площадке, газоне и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Учитывая, что стоянка транспортного средства на территории газона осуществлена без нарушения требований ПДД РФ, ваше обращение не может быть передано сотрудникам полка ДПС». Да, законы у нас такие, что ГИБДД не может быстро наказать и эвакуировать за стоянку на газоне, этим должна заниматься местная администрация с непонятно какой оперативностью (фото выше).