Группа разбора: летевший стремглав пешеход угодил под колеса. Виновен ли водитель?

Правила не запрещают впрямую перебегать улицу по регулируемому переходу. Однако пункт 4.3 ПДД сформулирован таким образом: «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин». То есть все-таки правила требуют идти, а не бежать. При этом скорость этого хода никак не ограничивается, и потому ссылки на чрезмерную быстроту пешехода принимаются ГИБДД и судами не всегда.



Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что в конкретном ДТП виноват все-таки водитель.



— У пешеходов есть безусловное право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, а у водителей есть безусловная обязанность уступить им дорогу при повороте, — объясняет специалист. — ПДД не содержат прямого запрета на пересечение дороги бегом.



Он отмечает, что нарушение водителя, скорее всего, не было преднамеренным:



— Я вполне могу понять, почему водитель не заметил опасность — пешеход наверняка попал в «мертвую зону»: был скрыт от глаз водительской стойкой крыши. Что, впрочем, не снимает ответственности с водителя: он обязан учитывать обзорность автомобиля и предпринимать соответствующие меры.

