Группа разбора: летевший стремглав пешеход угодил под колеса. Виновен ли водитель?

Эта авария случилась на прошлой неделе в Самаре: поворачивая направо, женщина на сером Mitsubishi Colt подцепила человека, уложив его на землю. Тонкость в том, что пешеход был скорее «пешебегом» — через переход он несся весьма бодро. Избавляет ли это водителя от ответственности?
Судя по записи, переход хорошо просматривался, и бегущий пешеход был заметен заранее. Другое дело что водительские рефлексы настроены на распознавание людей, движущихся с обычной скоростью
Правила не запрещают впрямую перебегать улицу по регулируемому переходу. Однако пункт 4.3 ПДД сформулирован таким образом: «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин». То есть все-таки правила требуют идти, а не бежать. При этом скорость этого хода никак не ограничивается, и потому ссылки на чрезмерную быстроту пешехода принимаются ГИБДД и судами не всегда.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что в конкретном ДТП виноват все-таки водитель.
— У пешеходов есть безусловное право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, а у водителей есть безусловная обязанность уступить им дорогу при повороте, — объясняет специалист. — ПДД не содержат прямого запрета на пересечение дороги бегом.
Он отмечает, что нарушение водителя, скорее всего, не было преднамеренным:
— Я вполне могу понять, почему водитель не заметил опасность — пешеход наверняка попал в «мертвую зону»: был скрыт от глаз водительской стойкой крыши. Что, впрочем, не снимает ответственности с водителя: он обязан учитывать обзорность автомобиля и предпринимать соответствующие меры.
Но и действия пешехода Дмитрий Ларионов считает слишком рискованными:
— Пешеход действовал крайне неосторожно и неосмотрительно. Для него точно так же было очевидно, что продолжение движения приведет к наезду. Пункт 1.5 ПДД содержит обязанность всех участников движения действовать таким образом, чтобы не создавать опасности другим. Пересечение дороги бегом серьезно повышает риски, а игнорирование движущегося наперерез автомобиля — это и вовсе нарочитое создание опасности. Поэтому есть шанс, что в случае травмирования пешехода ответственность водителя, как гражданская, так и административная, может быть смягчена.
В подобной ситуации водителю могут вменить нарушение пунктов 13.1 ПДД (непропуск пешехода при повороте), а также 10.1 ПДД (отказ остановиться при обнаружении опасности). Кроме того, водитель несет ответственность по статье 1079 Гражданского кодекса вне зависимости от степени своей вины.
А вот близкая по смыслу авария с участием велосипедиста, который выскочил на переход в центре Челябинска, не спешиваясь.
Подобная езда на велосипеде является нарушением пункта 24.8 ПДД, а равно и здравого смысла, поскольку делает появление на дороге неожиданным. Но это не избавляет от ответственности и водителя, который обязан при повороте пропускать и пешеходов, и велосипедистов, в том числе в седле (пункт 13.1 ПДД). Если автотехническая экспертиза придет к выводу, что водитель имел возможность увидеть велосипедиста, но пренебрег шансом избежать аварии, он может быть признан нарушителем пункта 10.1 ПДД. Более подробно эту ситуацию мы разбирали в отдельном материале.
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