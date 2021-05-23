Жители площади Калинина снесли на аллее скамейки ради парковки машин и захватили землю при помощи цепочек

В новом, 228-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак»: захват аллеи и земли ради стоянки машин, поведение водителей маршруток и перегороженные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Тротуар между домами ул. Дуси Ковальчук, 266/1 и 266/2 по направлению к солдатскому мостику через
...аналогичная участь постигла газоны — также натянуты цепочки, трава уничтожена колесами машин, — пишет читатель Дмитрий.
СЮЖЕТ
— Поставил свою «Тойоту» сразу на пару мест, в том числе на инвалидное на платной парковке, и ушел. Так и стоит машина несколько дней, и колесо уже спущено, а дела до нее так и нет никому, — сообщает Михаил.
— Свежий газон на улице Державина, — информирует Светлана.
«Порше-Кайен» встал и на тротуар, и на газон.
— Ну и какая разница, что из-за моего сарая пешеходов не видно? — возмущен Иван.
Постарайтесь обойти машину.
— Вот так практически в центре города на проспекте
— Шамшиных, 64, на замечание водителю, что так парковаться нельзя, сказал, что ему — в это здание и искать парковочное место он не собирается, — рассказывает Лилия.
— Шевченко, 29, не просто перегородил переход, а даже возможность выйти из дома, — недоволен Лев.
— Очередной дегенерат нашел парковочное место на газоне около вычислительного центра СО РАН. Асфальт рядом? Нет, не слышали, — ругается читатель Сергей.