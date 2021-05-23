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Жители площади Калинина снесли на аллее скамейки ради парковки машин и захватили землю при помощи цепочек

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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Скамейки снесены ради машин

Скамейки снесены ради машин

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В новом, 228-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак»: захват аллеи и земли ради стоянки машин, поведение водителей маршруток и перегороженные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Тротуар между домами ул. Дуси Ковальчук, 266/1 и 266/2 по направлению к солдатскому мостику через р. 1-я Ельцовка. Пешеходная дорожка превращена в проезжую часть. Уширения для скамеек превращены в парковочные карманы, хватило наглости даже натянуть цепочки (фото выше)...

Газоны затянуты цепочками

Газоны затянуты цепочками

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...аналогичная участь постигла газоны — также натянуты цепочки, трава уничтожена колесами машин, — пишет читатель Дмитрий.

Стоянка не по разметке

Стоянка не по разметке

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Поставил свою «Тойоту» сразу на пару мест, в том числе на инвалидное на платной парковке, и ушел. Так и стоит машина несколько дней, и колесо уже спущено, а дела до нее так и нет никому, — сообщает Михаил.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Свежий газон на улице Державина, — информирует Светлана.

«Порше» на газоне и тротуаре

«Порше» на газоне и тротуаре

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«Порше-Кайен» встал и на тротуар, и на газон.

В зоне пешеходного перехода

В зоне пешеходного перехода

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— Ну и какая разница, что из-за моего сарая пешеходов не видно? — возмущен Иван.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Постарайтесь обойти машину.

Маршрутка на газоне

Маршрутка на газоне

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— Вот так практически в центре города на проспекте Дзержинского, 3а каждый вечер паркуется 30-я маршрутка, — ведет наблюдения читатель Сергей.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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— Шамшиных, 64, на замечание водителю, что так парковаться нельзя, сказал, что ему — в это здание и искать парковочное место он не собирается, — рассказывает Лилия.

Переход перегорожен

Переход перегорожен

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— Шевченко, 29, не просто перегородил переход, а даже возможность выйти из дома, — недоволен Лев.

На траве в Академгородке

На траве в Академгородке

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— Очередной дегенерат нашел парковочное место на газоне около вычислительного центра СО РАН. Асфальт рядом? Нет, не слышали, — ругается читатель Сергей.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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