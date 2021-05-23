Жители площади Калинина снесли на аллее скамейки ради парковки машин и захватили землю при помощи цепочек

В новом, 228-м выпуске рубрики НГС «Я паркуюсь как чудак»: захват аллеи и земли ради стоянки машин, поведение водителей маршруток и перегороженные переходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Тротуар между домами ул. Дуси Ковальчук, 266/1 и 266/2 по направлению к солдатскому мостику через р. 1-я Ельцовка. Пешеходная дорожка превращена в проезжую часть. Уширения для скамеек превращены в парковочные карманы, хватило наглости даже натянуть цепочки (фото выше)...