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Наглый «прадик» 020, «Туарег» на памятнике Ленину и полицейские на газоне — учитесь у них парковаться

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Внедорожник на тротуаре

Внедорожник на тротуаре

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 19 по 25 апреля 2021 года

В новом, 224-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как полицейские заезжают на газоны, как паркуются ближе к памятникам и как смело стоят на инвалидных местах. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

«Прадо» с зеркальными номерами 020 полностью перегородил людям проход по дорожке (фото выше).

Полицейская машина месит грязь

Полицейская машина месит грязь

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— Полиция на газоне детского сада во дворе Мичурина, 29, — сообщают местные жители.

Джип возле памятника Ленину

Джип возле памятника Ленину

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— Около Ленинской администрации достаточное количество мест для парковки, но этому «удаку», наверное, хочется быть поближе к Ленину, — возмущен очевидец.

Расположился на остановке транспорта

Расположился на остановке транспорта

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— Остановка «ТЦ «Красный Мамонт»», ул. Светлановская, 50/1, — уточняет Анатолий.

Жители «Оазиса» месят грязь

Жители «Оазиса» месят грязь

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— Парковка возле домов ЖК «Оазис» со стороны улицы Карла Либкнехта. Застройщик обещал жителям установить забор вдоль тротуара, но так и не выполнил обещание. Поэтому каждый день люди паркуются на газоне, — жалуются местные жители.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Вот какой-то чудак припарковал свой автомобиль, стоит четвертый день на газоне напротив дома по ул. Бориса Богаткова, 226/1, хотя рядом паркуются автомобили у края проезжей части, ничего не нарушая, — сообщает читатель Ирек.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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— Каждый день стоит на протяжение нескольких лет, кроме выходных дней, — ведет пристальное наблюдение Вячеслав.

Устроили массовую парковку

Устроили массовую парковку

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— Автохамы на дорогах, водители устроили парковку на газоне и тротуаре на пересечении ул. Советской и ул. Спартака, — негодуют жители центра.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Красный проспект, 314. Грузовик и синяя легковушка с прошлого года стоят на инвалидных местах. ДПС просто не занимается своей работой. Сзади этих машин есть парковка, практически свободная, — информируют наши читатели.

Люди убивают городские газоны

Люди убивают городские газоны

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— Шевченковский ЖМ. Убитый негодяями газон, — ругается читатель Андрей.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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