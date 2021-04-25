Наглый «прадик» 020, «Туарег» на памятнике Ленину и полицейские на газоне — учитесь у них парковаться

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 19 по 25 апреля 2021 года
В новом, 224-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как полицейские заезжают на газоны, как паркуются ближе к памятникам и как смело стоят на инвалидных местах. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
«Прадо» с зеркальными номерами 020 полностью перегородил людям проход по дорожке (фото выше).
— Полиция на газоне детского сада во дворе Мичурина, 29, — сообщают местные жители.
— Около Ленинской администрации достаточное количество мест для парковки, но этому «удаку», наверное, хочется быть поближе к Ленину, — возмущен очевидец.
— Остановка «ТЦ «Красный Мамонт»», ул. Светлановская, 50/1, — уточняет Анатолий.
— Парковка возле домов ЖК «Оазис» со стороны улицы Карла Либкнехта. Застройщик обещал жителям установить забор вдоль тротуара, но так и не выполнил обещание. Поэтому каждый день люди паркуются на газоне, — жалуются местные жители.
— Вот какой-то чудак припарковал свой автомобиль, стоит четвертый день на газоне напротив дома по ул. Бориса Богаткова, 226/1, хотя рядом паркуются автомобили у края проезжей части, ничего не нарушая, — сообщает читатель Ирек.
— Каждый день стоит на протяжение нескольких лет, кроме выходных дней, — ведет пристальное наблюдение Вячеслав.
— Автохамы на дорогах, водители устроили парковку на газоне и тротуаре на пересечении ул. Советской и ул. Спартака, — негодуют жители центра.
СЮЖЕТ
— Красный проспект, 314. Грузовик и синяя легковушка с прошлого года стоят на инвалидных местах. ДПС просто не занимается своей работой. Сзади этих машин есть парковка, практически свободная, — информируют наши читатели.
— Шевченковский ЖМ. Убитый негодяями газон, — ругается читатель Андрей.