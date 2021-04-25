Наглый «прадик» 020, «Туарег» на памятнике Ленину и полицейские на газоне — учитесь у них парковаться

В новом, 224-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как полицейские заезжают на газоны, как паркуются ближе к памятникам и как смело стоят на инвалидных местах. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



«Прадо» с зеркальными номерами 020 полностью перегородил людям проход по дорожке (фото выше).