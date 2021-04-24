Разбор ДТП: упрямый троллейбус не пустил и ударил «Солярис» на кольце (видео + схема)

Такое ощущение, что водитель троллейбуса хоть и видел легковушку (обзор ему ничего не загораживало), но из принципа не стал замедляться и долбанул её «для профилактики». А ведь мог бы и притормозить, не доводить до ДТП. По закону водитель троллейбуса, очевидно, будет прав, поскольку водитель «Соляриса» нарушил правила съезда с этого перекрестка.

— Троллейбус однозначно прав, легковая нет. Троллейбус ехал по своей полосе, не меняя траектории движения, легковая выезжала с перекрестка с круговым движением, т. е. меняла полосу движения и должна была уступить дорогу троллейбусу, плюс помеха справа, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.



В нашем материале о том, как правильно ездить по кольцам по новым правилам, мы, в частности, рассказывали, что при отсутствии разметки и знаков движения по полосам, допустимым является съезд с правого ряда. Это как поворот направо — из крайнего правого положения. И только, если есть разметка и знаки, можно съезжать в соответствии с ними. Тут на Станиславского мы не видим ни разметки, ни знаков.