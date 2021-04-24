Разбор ДТП: упрямый троллейбус не пустил и ударил «Солярис» на кольце (видео + схема)

На площади Станиславского троллейбус столкнулся с «Солярисом»
В рубрике «Куда ты рулишь?» обсудим ДТП с участием легковушки и троллейбуса при движении на кольце — одна из самых проблематичных ситуаций для новосибирских водителей. Кто прав, кто должен пропускать, зачем обязательно идти на таран, если ты прав. А заодно поднимем вопрос, а нужны ли Новосибирску троллейбусы — неповоротливые, старые, страшные, полупустые. Подробнее — в материале НГС.
Площадь Станиславского, темный Hyundai Solaris находится на кольце, водителю надо съехать с него в сторону площади Маркса по Титова. Положение легковушки — левый ряд. Вот автомобиль начинает ускоряться, но ему наперерез движется троллейбус, которому надо дальше по ул. Станиславского, по внешней стороне кольца. Очевидно, это 24 маршрут — Ж/м Станиславский — Учительская. «Солярис» пытается проскочить, но троллейбус бьет его, не сбавляя хода, смотрите видео.
Такое ощущение, что водитель троллейбуса хоть и видел легковушку (обзор ему ничего не загораживало), но из принципа не стал замедляться и долбанул её «для профилактики». А ведь мог бы и притормозить, не доводить до ДТП. По закону водитель троллейбуса, очевидно, будет прав, поскольку водитель «Соляриса» нарушил правила съезда с этого перекрестка.
— Троллейбус однозначно прав, легковая нет. Троллейбус ехал по своей полосе, не меняя траектории движения, легковая выезжала с перекрестка с круговым движением, т. е. меняла полосу движения и должна была уступить дорогу троллейбусу, плюс помеха справа, — говорит директор компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части.
В нашем материале о том, как правильно ездить по кольцам по новым правилам, мы, в частности, рассказывали, что при отсутствии разметки и знаков движения по полосам, допустимым является съезд с правого ряда. Это как поворот направо — из крайнего правого положения. И только, если есть разметка и знаки, можно съезжать в соответствии с ними. Тут на Станиславского мы не видим ни разметки, ни знаков.
Таким образом, в этой ситуации разбор в ГИБДД, по всей видимости, возложит вину на водителя легковушки. Хотя вот такая езда на троллейбусе тоже вызывает вопросы. По закону водитель на дороге прежде всего должен до самого конца избегать ДТП, а не доказывать свою правоту и не «воспитывать».
Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
И тут встает вопрос, а нужны ли городу троллейбусы вообще? Такие вот рогатые, неповоротливые, тормозящие потоки. И тем более такие старые, страшные, убогие, еще из времен СССР. Много они перевозят людей, кто знает? А то как ни посмотришь, они всё едут полупустые. Москва вон отказалась от троллейбусов, правда, у них есть деньги на электробусы. А у нас денег нет даже на обновление троллейбусов, будем ждать, когда эта исчерпавшая все ресурсы техника сломается и кого-нибудь задавит?