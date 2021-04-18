«Свинья свое место найдет». Новосибирцы остро реагируют на автохамов — 10 фото, как чудят автомобилисты

В новом, 223-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раздавленные джипами газоны, парковка в проезде и преграды для инвалидов. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Свинья всегда свое место найдет на газоне, — пишет читатель Вячеслав (фото выше).