«Свинья свое место найдет». Новосибирцы остро реагируют на автохамов — 10 фото, как чудят автомобилисты

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 12 по 18 апреля 2021 года
В новом, 223-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раздавленные джипами газоны, парковка в проезде и преграды для инвалидов. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Свинья всегда свое место найдет на газоне, — пишет читатель Вячеслав (фото выше).
— Грязный-грязный джип приехал в город-лес и решил развезти тут еще больше грязи, а то что-то слишком чисто тут, — сообщает Светлана.
— В паре шагов у БЦ «Кронос» некоторые уже начали парковаться не то что вторым, третьим рядом. Вот белая «Мазда» и темно-синяя «Хонда», по сути, перекрыли полосу, затрудняя въезд, — возмущается Иван.
— В сквере на улице Свечникова на проходе, по которому дети идут в школу, регулярно паркуют автомобили. Пешеходам остается только идти по газону и месить грязь либо протискиваться между машин. На замечание водитель «Ниссана» просто послал, — жалуется Татьяна.
— Мест парковочных в жилом комплексе масса, вставай хоть куда. Но этот фрукт решил, что и так сойдет, — негодует Алексей.
— Ольги Жилиной, 73. Парковка на тротуаре и одновременно перегородил проход. Рядом женская консультация, поликлиника. Беременные женщины и пожилые люди вынуждены обходить автомобиль, — информируют очевидцы.
— Двор жилого дома на улице
На пешеходном переходе на Советской людям надо обходить машину.
— Полевая, 3. Продвинутые автолюбители
СЮЖЕТ
— Новосибирский планетарий. Парковка на пешеходном переходе. При этом перекрыт единственный заезд на тротуар для маломобильных граждан. В этот вечер в планетарии было два человека на инвалидных колясках, — сообщает Аркадий.