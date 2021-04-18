18 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 75.55
eur 90.46
Тема дняРейтинг районов Новосибирска. Где лучше? А хуже?

Все новости

Все новости

«Свинья свое место найдет». Новосибирцы остро реагируют на автохамов — 10 фото, как чудят автомобилисты

Смотрим свежую подборку нарушителей правил парковки в Новосибирске

348
2Обсудить

Поделиться

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 12 по 18 апреля 2021 года

В новом, 223-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: раздавленные джипами газоны, парковка в проезде и преграды для инвалидов. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Свинья всегда свое место найдет на газоне, — пишет читатель Вячеслав (фото выше).

Джипы месят грязь

Джипы месят грязь

Поделиться

— Грязный-грязный джип приехал в город-лес и решил развезти тут еще больше грязи, а то что-то слишком чисто тут, — сообщает Светлана.

Запарковались в проезде

Запарковались в проезде

Поделиться

— В паре шагов у БЦ «Кронос» некоторые уже начали парковаться не то что вторым, третьим рядом. Вот белая «Мазда» и темно-синяя «Хонда», по сути, перекрыли полосу, затрудняя въезд, — возмущается Иван.

Мешают проходу школьникам

Мешают проходу школьникам

Поделиться

— В сквере на улице Свечникова на проходе, по которому дети идут в школу, регулярно паркуют автомобили. Пешеходам остается только идти по газону и месить грязь либо протискиваться между машин. На замечание водитель «Ниссана» просто послал, — жалуется Татьяна.

Во дворе не жалеют газоны

Во дворе не жалеют газоны

Поделиться

— Мест парковочных в жилом комплексе масса, вставай хоть куда. Но этот фрукт решил, что и так сойдет, — негодует Алексей.

Перегородил проход людям

Перегородил проход людям

Поделиться

— Ольги Жилиной, 73. Парковка на тротуаре и одновременно перегородил проход. Рядом женская консультация, поликлиника. Беременные женщины и пожилые люди вынуждены обходить автомобиль, — информируют очевидцы.

Заехал на декоративную плитку

Заехал на декоративную плитку

Поделиться

— Двор жилого дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 82. Вокруг дома всегда есть где парковаться. Около 500 машино-мест. Но хозяин этого авто хочет возле подъезда, а дети пусть в другом месте поиграют, — рассказывает Сергей.

Стоянка в зоне пешеходного перехода

Стоянка в зоне пешеходного перехода

Поделиться

На пешеходном переходе на Советской людям надо обходить машину.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Полевая, 3. Продвинутые автолюбители Академгородка 2.0 облюбовали пешеходную зону придомовой территории и уже постепенно начали превращать газон в свою привычную среду обитания (грязное месиво), — рассказывает читатель Данил.

Стоянка на «зебре»

Стоянка на «зебре»

Поделиться

СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Новосибирский планетарий. Парковка на пешеходном переходе. При этом перекрыт единственный заезд на тротуар для маломобильных граждан. В этот вечер в планетарии было два человека на инвалидных колясках, — сообщает Аркадий.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

парковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...