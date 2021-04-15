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Совсем крышу снесло: смотрим кабриолеты и родстеры, которые дешевле «Соляриса»

Мы выбрали пять недорогих, но очень классных открытых машин

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Такой BMW 1-й серии тоже <a href="https://auto.ru/cars/bmw/1er/all/?price_to=1500000&amp;body_type_group=CABRIO&amp;from=news&amp;utm_source=hsd&amp;utm_medium=contract&amp;utm_campaign=autosgp" target="_blank" class="_">укладывается в наш бюджет</a>

Такой BMW 1-й серии тоже укладывается в наш бюджет

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При всей непрактичности кабриолетов и родстеров у машин без крыши есть неоспоримый плюс: они умножают ощущение любой поездки на два или даже на десять. Кабриолеты обостряют чувство скорости, позволяют ощущать запахи (что не всегда плюс) и делают почти любую поездку слегка авантюрной. Мы ограничили сумму покупки 1 миллионом рублей и выбрали пять открытых машин, которые можно рекомендовать любителям жанра. Расскажем и о некоторых минусах кабриолетов.

Daihatsu Copen: свежий воздух и бездна обаяния

Daihatsu Copen очень забавен внешне

Daihatsu Copen очень забавен внешне

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«Копен» подкупает дизайном, но не только: это редкий пример купе-кабриолета, у которого есть автоматическая жесткая крыша. То есть в теории его можно использовать круглый год. Из «хардтоповых» альтернатив есть разве что более дорогие Mazda MX-5 третьего поколения или Mercedes-Benz SLK.

Жесткая крыша Daihatsu Copen складывается автоматически

Жесткая крыша Daihatsu Copen складывается автоматически

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Daihatsu Copen в таком виде выпускался до 2014 года в Японии, но встречается и в леворульном варианте. Он компактен и попадает под требования японских кей-каров: по размеру едва больше «Оки». Большая часть машин имеет турбодвигатели объемом 660 кубиков (64 л. с.), хотя более поздние варианты можно найти с 1,3-литровым атмосферником той же мощности. Что интересно, легкий «Копен» по динамике разгона всё равно опередит многие бюджетные иномарки.

Это один из самых дешевых кабриолетов на рынке

Это один из самых дешевых кабриолетов на рынке

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Для «Копена» характерны недостатки, присущие почти всем недорогим кабриолетам: кузову без крыши не хватает жесткости, поэтому машина управляется средне, а на кочках гуляет и дребезжит. У нее нет запасного колеса, маленький багажник и тесный салон — высоким людям требуется примерка.

Впрочем, на роль прогулочной машины он подходит почти идеально и стоит недорого. А вот более свежий вариант.

Smart Roadster: швейцарский закос под английскую классику

Smart Roadster бросается в глаза, хотя дизайн не бесспорный

Smart Roadster бросается в глаза, хотя дизайн не бесспорный

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Построенный на удлиненном шасси «колобка» Smart, родстер унаследовал его фамильные черты, например, расположенный в задней части 700-кубовый турбомотор (61 или 82 л. с.). При этом у него совершенно иная стилистика по мотивам классических английских родстеров.

Впрочем, спорткаром Smart Roadster не стал. Во время тест-драйва нас особенно напрягала рваная работа роботизированной трансмиссии, что характерно для «Смартов» вообще.

За счет заднего расположения мотора и удлиненной базы пропорции у Roadster весьма интересные

За счет заднего расположения мотора и удлиненной базы пропорции у Roadster весьма интересные

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Кстати, формально такой тип кузова называется «тарга» — основными съемными элементами являются крыша и ее боковины. Модель выпускалась и в виде кабриолета с мягкой автоматической крышей, но в любом случае уровень открытости ее кузова ограничен.

Я держу боковины крыши Roadster. Его разборка требует некоторого времени

Я держу боковины крыши Roadster. Его разборка требует некоторого времени

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При этом Smart Roadster компактен (длина менее 3,5 метра), экзотически выглядит и стоит недорого: машину середины нулевых можно купить менее чем за 500 тысяч. Более возрастные варианты еще дешевле.

Porsche Boxter: точка входа в мир «Порше»

Porsche Boxter — самый доступный автомобиль марки и один из самых интересных

Porsche Boxter — самый доступный автомобиль марки и один из самых интересных

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До сих пор мы говорили о компромиссных автомобилях, которые годятся для летних прогулок, но не доставляют удовольствия от вождения. Porsche Boxter, который тоже укладывается в наш бюджет, — совсем другая история. Динамика здесь не принесена в жертву открытости кузова, и едет «Бокстер», как и подобает «Поршу» — четко, интерактивно, азартно. До появления современных версий Porsche 911, напичканных электроникой, Boxter с его средним расположением двигателя и лучшей развесовкой считался даже более сбалансированной машиной, которая идеально подходит для приобщения к бренду Porsche. Boxter не менее точен, но прощает больше ошибок.

Для плохой погоды есть матерчатый верх, который поднимается вручную

Для плохой погоды есть матерчатый верх, который поднимается вручную

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Автомобиль бывает строго двухместным, а маленький багажник расположен спереди, потому что за спиной водителя — двигатель (естественно, оппозитный). За сумму 1 миллион рублей предлагаются в основном «Бокстеры» начала нулевых. Сам по себе автомобиль считается надежным и долговечным, однако на рынке встречаются как битые машины, так и убитые.

Toyota MR-2 (MR-S): заряд бодрости в тойотовской упаковке

Toyota MR-S — редкий пример недорогого среднемоторного спорткара

Toyota MR-S — редкий пример недорогого среднемоторного спорткара

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Как и взрослые суперкары, Toyota MR-S имеет среднее расположение мотора, что ставит ее на ступень выше по управляемости, чем сравнимые переднемоторные и переднеприводные модели. Она не столь рафинирована, как Porsche, но оставляет изрядный простор для водительского творчества и просто фана за рулем. Большинство модификаций MR-S идет с мягкой крышей, но изредка встречаются и хардтопы.

Единственный двигатель объемом 1,8 литра развивает 140 л. с., но автомобиль легче «Жигулей», поэтому динамика пусть не эталонная, но вполне достаточная, чтобы разогнать кровь.

Toyota MR-S в таком виде выпускалась с 1999 по 2007 год

Toyota MR-S в таком виде выпускалась с 1999 по 2007 год

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Toyota MR-S — это разумный вариант автомобиля выходного дня: не самый экзотичный, но, вероятно, наиболее сбалансированный во всём, кроме практичности. Расположенный впереди багажник вместит разве что набор для пикника да пару ракеток.

MR-S — одна из самых азартных в управлении «Тойот»

MR-S — одна из самых азартных в управлении «Тойот»

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Родстер MR-S, как и Toyota вообще, ликвидны, поэтому на вторичном рынке стоят достаточно дорого. Впрочем, есть и более дешевые варианты.

Mazda MX-5: эталонный родстер за реальные деньги

Mazda MX-5 не только круто выглядит, но также круто едет

Mazda MX-5 не только круто выглядит, но также круто едет

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А вот, пожалуй, наш фаворит, потому что Mazda MX-5 — это концентрат всех качеств, которых мы ждем от прогулочного родстера. Она самобытна, имеет полноценно открытый кузов, задний привод и близкую к идеалу управляемость. В наш бюджет укладываются в основном автомобили второго поколения, но это даже к лучшему. Да, у третьей генерации есть жесткая автоматическая крыша, но сама модель получилась более тяжелой и не столь веселой, как первые два «эмика».

Mazda гордится тем, что жесткая крыша у третьего поколения складывается за 12 секунд

Mazda гордится тем, что жесткая крыша у третьего поколения складывается за 12 секунд

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Mazda MX-5 оказалась настолько удачной, что у модели есть даже фан-клуб: многие ездят на ней ежегодно. Не холодно ли зимой с мягкой крышей? Наоборот, небольшой двухместный салон прогревается мгновенно, а в остальном проблемой является разве что всё та же практичность. Например, объем багажника — всего 144 литра, а просвет — не для зимних колей.

Mazda MX-5 последнего поколения

Mazda MX-5 последнего поколения

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Если вам принципиальна жесткая крыша, то у Mazda есть и недорогие варианты купе-кабриолетов. А если слегка выйти за наш бюджет, можно взять Mazda MX-5 нового поколения, которые выглядят просто сногсшибательно.

Все варианты недорогих кабриолетов можно увидеть по ссылке.

А вот обзор автомобилей, которые годятся на роль первой машины в жизни.

Если любите путешествия, посмотрите подборку самых разнообразных домов на колесах ценой от 180 тысяч до миллионов рублей.

Испытания свежих моделей — в нашей рубрике «Тест-драйв».

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