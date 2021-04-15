Совсем крышу снесло: смотрим кабриолеты и родстеры, которые дешевле «Соляриса»

При всей непрактичности кабриолетов и родстеров у машин без крыши есть неоспоримый плюс: они умножают ощущение любой поездки на два или даже на десять. Кабриолеты обостряют чувство скорости, позволяют ощущать запахи (что не всегда плюс) и делают почти любую поездку слегка авантюрной. Мы ограничили сумму покупки
Daihatsu Copen: свежий воздух и бездна обаяния
«Копен» подкупает дизайном, но не только: это редкий пример купе-кабриолета, у которого есть автоматическая жесткая крыша. То есть в теории его можно использовать круглый год. Из «хардтоповых» альтернатив есть разве что более дорогие Mazda MX-5 третьего поколения или Mercedes-Benz SLK.
Daihatsu Copen в таком виде выпускался до 2014 года в Японии, но встречается и в леворульном варианте. Он компактен и попадает под требования японских кей-каров: по размеру едва больше «Оки». Большая часть машин имеет турбодвигатели объемом 660 кубиков (
Для «Копена» характерны недостатки, присущие почти всем недорогим кабриолетам: кузову без крыши не хватает жесткости, поэтому машина управляется средне, а на кочках гуляет и дребезжит. У нее нет запасного колеса, маленький багажник и тесный салон — высоким людям требуется примерка.
Впрочем, на роль прогулочной машины он подходит почти идеально и стоит недорого. А вот более свежий вариант.
Smart Roadster: швейцарский закос под английскую классику
Построенный на удлиненном шасси «колобка» Smart, родстер унаследовал его фамильные черты, например, расположенный в задней части 700-кубовый турбомотор (61 или
Впрочем, спорткаром Smart Roadster не стал. Во время тест-драйва нас особенно напрягала рваная работа роботизированной трансмиссии, что характерно для «Смартов» вообще.
Кстати, формально такой тип кузова называется «тарга» — основными съемными элементами являются крыша и ее боковины. Модель выпускалась и в виде кабриолета с мягкой автоматической крышей, но в любом случае уровень открытости ее кузова ограничен.
При этом Smart Roadster компактен (длина менее 3,5 метра), экзотически выглядит и стоит недорого: машину середины нулевых можно купить менее чем за 500 тысяч. Более возрастные варианты еще дешевле.
Porsche Boxter: точка входа в мир «Порше»
До сих пор мы говорили о компромиссных автомобилях, которые годятся для летних прогулок, но не доставляют удовольствия от вождения. Porsche Boxter, который тоже укладывается в наш бюджет, — совсем другая история. Динамика здесь не принесена в жертву открытости кузова, и едет «Бокстер», как и подобает «Поршу» — четко, интерактивно, азартно. До появления современных версий Porsche 911, напичканных электроникой, Boxter с его средним расположением двигателя и лучшей развесовкой считался даже более сбалансированной машиной, которая идеально подходит для приобщения к бренду Porsche. Boxter не менее точен, но прощает больше ошибок.
Автомобиль бывает строго двухместным, а маленький багажник расположен спереди, потому что за спиной водителя — двигатель (естественно, оппозитный). За сумму
Toyota MR-2 (MR-S): заряд бодрости в тойотовской упаковке
Как и взрослые суперкары, Toyota MR-S имеет среднее расположение мотора, что ставит ее на ступень выше по управляемости, чем сравнимые переднемоторные и переднеприводные модели. Она не столь рафинирована, как Porsche, но оставляет изрядный простор для водительского творчества и просто фана за рулем. Большинство модификаций MR-S идет с мягкой крышей, но изредка встречаются и хардтопы.
Единственный двигатель объемом 1,8 литра развивает
Toyota MR-S — это разумный вариант автомобиля выходного дня: не самый экзотичный, но, вероятно, наиболее сбалансированный во всём, кроме практичности. Расположенный впереди багажник вместит разве что набор для пикника да пару ракеток.
Родстер MR-S, как и Toyota вообще, ликвидны, поэтому на вторичном рынке стоят достаточно дорого. Впрочем, есть и более дешевые варианты.
Mazda MX-5: эталонный родстер за реальные деньги
А вот, пожалуй, наш фаворит, потому что Mazda MX-5 — это концентрат всех качеств, которых мы ждем от прогулочного родстера. Она самобытна, имеет полноценно открытый кузов, задний привод и близкую к идеалу управляемость. В наш бюджет укладываются в основном автомобили второго поколения, но это даже к лучшему. Да, у третьей генерации есть жесткая автоматическая крыша, но сама модель получилась более тяжелой и не столь веселой, как первые два «эмика».
Mazda MX-5 оказалась настолько удачной, что у модели есть даже фан-клуб: многие ездят на ней ежегодно. Не холодно ли зимой с мягкой крышей? Наоборот, небольшой двухместный салон прогревается мгновенно, а в остальном проблемой является разве что всё та же практичность. Например, объем багажника — всего 144 литра, а просвет — не для зимних колей.
Если вам принципиальна жесткая крыша, то у Mazda есть и недорогие варианты купе-кабриолетов. А если слегка выйти за наш бюджет, можно взять Mazda MX-5 нового поколения, которые выглядят просто сногсшибательно.
Все варианты недорогих кабриолетов можно увидеть по ссылке.
А вот обзор автомобилей, которые годятся на роль первой машины в жизни.
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Испытания свежих моделей — в нашей рубрике «Тест-драйв».