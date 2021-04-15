Совсем крышу снесло: смотрим кабриолеты и родстеры, которые дешевле «Соляриса»

Построенный на удлиненном шасси «колобка» Smart, родстер унаследовал его фамильные черты, например, расположенный в задней части 700-кубовый турбомотор (61 или 82 л. с. ). При этом у него совершенно иная стилистика по мотивам классических английских родстеров.



Впрочем, спорткаром Smart Roadster не стал. Во время тест-драйва нас особенно напрягала рваная работа роботизированной трансмиссии, что характерно для «Смартов» вообще.