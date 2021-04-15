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Смотрим на богатый китайский кроссовер «Чери-Тигго» — стоит ли он свои 2 миллиона или лучше взять другой

Исследуем плюсы и минусы нового автомобиля на рынке — 7-местного Chery Tiggo 8 Pro

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Chery Tiggo 8 Pro 2021 года

Chery Tiggo 8 Pro 2021 года

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В Новосибирск привезли новый Chery Tiggo 8 Pro за 2 миллиона рублей

Флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro китайской марки Chery — один из самых крупных, дорогих и «навороченных» китайцев на отечественном рынке, к тому же это самая последняя новинка. Три экрана в салоне, панорама, электросиденья, отличная кожа, 7 мест — только часть большого списка, который предлагается покупателям этой модели. До чего доросли «китайцы», чем они хороши, а чем плохи — рассказывает Дмитрий Косенко.

Длина 4722 мм, ширина 1860 мм

Длина 4722 мм, ширина 1860 мм

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Chery Tiggo 8 Pro (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — самая распоследняя разработка китайских инженеров. И она наглядно демонстрирует, как стремительно сокращается разрыв между китайскими автомобилями и признанными брендам. Да, недостатки есть, но многие вещи выполнены на отличном уровне.

Колесная база 2710 мм, клиренс 19 см

Колесная база 2710 мм, клиренс 19 см

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Tiggo 8 Pro — 7-местный среднеразмерный кроссовер длиной 4722 мм и шириной 1860 мм. Его клиренс 19 сантиметров, масса 1,6 тонны.

Масса 1640 кг, допустимая полная масса <nobr class="_">2145 кг</nobr>

Масса 1640 кг, допустимая полная масса 2145 кг

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На нашем рынке автомобиль представлен с двумя двигателями — 1.6 турбо мощностью 186 сил и 2.0 турбо мощностью 170 сил. Первый работает с 7-ступенчатым роботом, а второй — с вариаторной коробкой. Привод только передний, три уровня комплектаций.

Чем же может взять этот китаец наших покупателей?

Внешний вид

Число мест — 7, количество рядов сидений — 3

Число мест — 7, количество рядов сидений — 3

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Современный стильный кроссовер без изъянов в дизайне, что тут сказать. Правда и особой запоминаемости у него нет, со многими моделями на одно лицо. Зауженные по нынешней моде фары с полосками ходовых огней, крупная радиаторная решетка, агрессивные «жабры» на бампере.

Багажная дверь с электроприводом

Багажная дверь с электроприводом

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Интересный рисунок задних фонарей — ряд вертикальных штрихов в обрамлении контура. Из декора — хромированные молдинги по низу дверей, хром по линиям остекления, накладки на передних дверях и крыльях.

Динамика

Двигатель&nbsp;SQRF4J16 на&nbsp;1,6 литра, турбина&nbsp;<nobr class="_">186 л. с.</nobr>

Двигатель SQRF4J16 на 1,6 литра, турбина 186 л. с.

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«Перекаченный» до 186 «лошадей» 1,6-литровый турбомотор конечно неплохо тащит эту машину, учитывая ее облегченный вес в 1640 кг. Как оно будет со временем, когда двигатель начнет исчерпывать свой ресурс, мы не знаем, но пока на новом автомобиле с тягой всё нормально, разгон до сотни — 8,9 сек, живой подхват, слаженная работа с роботизированой коробкой, которая никак себя не проявляет какими-то рывками. Правда, есть нюансы с невнятной реакцией по педали газа — отклик слишком запоздалый, и режимом «спорт» это не лечится. Но в целом на Tiggo 8 Pro можно активно передвигаться и в городе, и на трассе, не опасаясь за нехватку тяги в ответственный момент. Декларируется маленький расход бензина — 8,6 литра в городе по паспорту.

Салон

Интерьер с коричневой кожей

Интерьер с коричневой кожей

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Интерьер не сказать, что «шикарен», но это отличное качество, практически «Мерседес». Интересная архитектура передней панели, приличные материалы, красивые сочетания декоративных вставок, приятная коричневая кожа.

Качество на хорошем уровне

Качество на хорошем уровне

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Все пластиковые панели, даже жесткие нижние, выглядят привлекательно, в отличие от салонов некоторых японских/немецких авто. Всё рассчитано до мелочей, тщательно подогнано — видно, что над интерьером хорошо потрудились.

Мультимедиа, приборка, климат

Большой экран&nbsp;12,3

Большой экран 12,3

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В салоне у нас три цифровых экрана, и все они, помимо выполнения своих прямых функций, еще и дополнительно украшают интерьер. Крупный дисплей мультимедийки обладает насыщенными цветами, четкой графикой, большой скоростью срабатывания. Велико количество разнообразных настроек, можно, например, отрегулировать высоту подъема багажной двери. Звучание штатной акустики от идеала далеко, но можно назвать его удовлетворительным.

Блок климат-контроля

Блок климат-контроля

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Сенсорный экран климата на центральном тоннеле — управление дублируется физическими кнопками, и это хорошо, поскольку на экран в движении тыкать неудобно.

Приборная панель с анимацией

Приборная панель с анимацией

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Приборная панель с постоянной анимацией — очень красиво и достаточно практично. Можно настроить внешний вид, вывести различную информацию. Экран удобно расположен и читается без проблем.

Три ряда сидений

Места третьего ряда

Места третьего ряда

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В жизни не так много ситуаций, когда на автомобиле обязательно нужно ехать всемером, но такую возможность Tiggo 8 Pro предоставляет. Третий ряд раскладывается вручную, электропривода нет. Места конечно тесные, залазить, а особенно вылазить — неудобно. Тем не менее взрослые люди могут там поместиться, если они не сильно крупные.

Теперь поговорим о недостатках кроссовера.

Управляемость

Вязкое рулевое колесо с вялым реактивным действием

Вязкое рулевое колесо с вялым реактивным действием

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Пережатое вязкое рулевое колесо смазывает ощущения от управления автомобилем, нужно много подруливать, чтобы нащупать курс, на точечные движения рулем машина вообще не реагирует. Плюс вялое реактивное действие, невозврат баранки в нулевое положение. Добавим сюда приличные крены и ощущение, будто шасси авто от тебя куда-то убегает.

Отсутствие полного привода

Только передний привод

Только передний привод

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Если уж брать кроссовер, особенно недешевый, то полный привод все-таки хотелось бы иметь. А так, в плане проходимости это просто приподнятая легковушка с не самым выдающимся дорожным просветом в 19 сантиметров. Так что о внедорожных упражнениях придется забыть, только асфальт и городские сугробы/бордюры.

Сиденья

Тесные сиденья с избыточной поддержкой

Тесные сиденья с избыточной поддержкой

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Передние кресла хоть и оснащены полноценным электроприводом с памятью, но сконфигурированы неудачно, тесно. Подушка сиденья короткая, а боковые валики слишком выпирают. То же самое и на спинках, излишняя боковая поддержка. Это на китайцев что ли рассчитано, а не на русских богатырей?

Зеркала

Небольшие боковые зеркала

Небольшие боковые зеркала

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Странное салонное зеркало заднего вида — оно не увеличивает изображение, а наоборот удаляет его (как обычно делают боковые зеркала), неудобно и непривычно. Боковые зеркала в целом информативны, но все равно недостаточно велики для такого крупного автомобиля.

Плавность хода

На грунтовке недостает комфорта

На грунтовке недостает комфорта

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От езды на Tiggo 8 Pro ожидалось большего комфорта, поначалу на асфальте так и казалось. И даже рельсы автомобиль проходил вроде как приемлемо. Но потом на грунтовке и на разбитых ямах подвеска продемонстрировала явную жесткость с передачей в салон резких ударных воздействий и шумов в ходовой части.

Сколько же стоит это китайское чудо? Начальная версия с 2-литровым мотором и вариатором обойдется в 1 999 900 рублей. Потом идет версия Speedline с 1,6-литровым мотором и роботом, включающая в себя светодиодную оптику, электропривод багажника, мультимедиа, кожаный салон, электросиденье водителя, обогрев руля, задний парктроник. Топовая версия Dreamline стоит 2 349 900 рублей — там добавляются панорамная крыша, электросиденье пассажира, память сидений, контроль мертвых зон, круговой обзор.

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