Смотрим на богатый китайский кроссовер «Чери-Тигго» — стоит ли он свои 2 миллиона или лучше взять другой

На нашем рынке автомобиль представлен с двумя двигателями — 1.6 турбо мощностью 186 сил и 2.0 турбо мощностью 170 сил. Первый работает с 7-ступенчатым роботом, а второй — с вариаторной коробкой. Привод только передний, три уровня комплектаций.



Чем же может взять этот китаец наших покупателей?



Внешний вид