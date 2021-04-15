Смотрим на богатый китайский кроссовер «Чери-Тигго» — стоит ли он свои 2 миллиона или лучше взять другой

В Новосибирск привезли новый Chery Tiggo 8 Pro за 2 миллиона рублей
Флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro китайской марки Chery — один из самых крупных, дорогих и «навороченных» китайцев на отечественном рынке, к тому же это самая последняя новинка. Три экрана в салоне, панорама, электросиденья, отличная кожа, 7 мест — только часть большого списка, который предлагается покупателям этой модели. До чего доросли «китайцы», чем они хороши, а чем плохи — рассказывает Дмитрий Косенко.
Chery Tiggo 8 Pro (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна Авто») — самая распоследняя разработка китайских инженеров. И она наглядно демонстрирует, как стремительно сокращается разрыв между китайскими автомобилями и признанными брендам. Да, недостатки есть, но многие вещи выполнены на отличном уровне.
Tiggo 8 Pro — 7-местный среднеразмерный кроссовер длиной
На нашем рынке автомобиль представлен с двумя двигателями —
Чем же может взять этот китаец наших покупателей?
Внешний вид
Современный стильный кроссовер без изъянов в дизайне, что тут сказать. Правда и особой запоминаемости у него нет, со многими моделями на одно лицо. Зауженные по нынешней моде фары с полосками ходовых огней, крупная радиаторная решетка, агрессивные «жабры» на бампере.
Интересный рисунок задних фонарей — ряд вертикальных штрихов в обрамлении контура. Из декора — хромированные молдинги по низу дверей, хром по линиям остекления, накладки на передних дверях и крыльях.
Динамика
«Перекаченный» до 186 «лошадей» 1,6-литровый турбомотор конечно неплохо тащит эту машину, учитывая ее облегченный вес в
Салон
Интерьер не сказать, что «шикарен», но это отличное качество, практически «Мерседес». Интересная архитектура передней панели, приличные материалы, красивые сочетания декоративных вставок, приятная коричневая кожа.
Все пластиковые панели, даже жесткие нижние, выглядят привлекательно, в отличие от салонов некоторых японских/немецких авто. Всё рассчитано до мелочей, тщательно подогнано — видно, что над интерьером хорошо потрудились.
Мультимедиа, приборка, климат
В салоне у нас три цифровых экрана, и все они, помимо выполнения своих прямых функций, еще и дополнительно украшают интерьер. Крупный дисплей мультимедийки обладает насыщенными цветами, четкой графикой, большой скоростью срабатывания. Велико количество разнообразных настроек, можно, например, отрегулировать высоту подъема багажной двери. Звучание штатной акустики от идеала далеко, но можно назвать его удовлетворительным.
Сенсорный экран климата на центральном тоннеле — управление дублируется физическими кнопками, и это хорошо, поскольку на экран в движении тыкать неудобно.
Приборная панель с постоянной анимацией — очень красиво и достаточно практично. Можно настроить внешний вид, вывести различную информацию. Экран удобно расположен и читается без проблем.
Три ряда сидений
В жизни не так много ситуаций, когда на автомобиле обязательно нужно ехать всемером, но такую возможность Tiggo 8 Pro предоставляет. Третий ряд раскладывается вручную, электропривода нет. Места конечно тесные, залазить, а особенно вылазить — неудобно. Тем не менее взрослые люди могут там поместиться, если они не сильно крупные.
Теперь поговорим о недостатках кроссовера.
Управляемость
Пережатое вязкое рулевое колесо смазывает ощущения от управления автомобилем, нужно много подруливать, чтобы нащупать курс, на точечные движения рулем машина вообще не реагирует. Плюс вялое реактивное действие, невозврат баранки в нулевое положение. Добавим сюда приличные крены и ощущение, будто шасси авто от тебя куда-то убегает.
Отсутствие полного привода
Если уж брать кроссовер, особенно недешевый, то полный привод все-таки хотелось бы иметь. А так, в плане проходимости это просто приподнятая легковушка с не самым выдающимся дорожным просветом в 19 сантиметров. Так что о внедорожных упражнениях придется забыть, только асфальт и городские сугробы/бордюры.
Сиденья
Передние кресла хоть и оснащены полноценным электроприводом с памятью, но сконфигурированы неудачно, тесно. Подушка сиденья короткая, а боковые валики слишком выпирают. То же самое и на спинках, излишняя боковая поддержка. Это на китайцев что ли рассчитано, а не на русских богатырей?
Зеркала
Странное салонное зеркало заднего вида — оно не увеличивает изображение, а наоборот удаляет его (как обычно делают боковые зеркала), неудобно и непривычно. Боковые зеркала в целом информативны, но все равно недостаточно велики для такого крупного автомобиля.
Плавность хода
От езды на Tiggo 8 Pro ожидалось большего комфорта, поначалу на асфальте так и казалось. И даже рельсы автомобиль проходил вроде как приемлемо. Но потом на грунтовке и на разбитых ямах подвеска продемонстрировала явную жесткость с передачей в салон резких ударных воздействий и шумов в ходовой части.
Сколько же стоит это китайское чудо? Начальная версия с 2-литровым мотором и вариатором обойдется в