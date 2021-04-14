Не тяни резину. Новосибирцы ринулись менять зимние колеса — смотрим, пора или нет (погода обещает подвох)

— Надо посмотреть, чтобы балансировочный станок прошел калибровку. Есть такая процедура — перед каждым сезоном шиномонтажники калибруют балансировочный станок. Если его не откалибровать, высока вероятность, что, выехав после балансировки, вы почувствуете биения. Какие грузы применяются, насколько качественно они крепятся, чтобы не отлетели после мойки, чтобы это были хотя бы брендовые грузы. Чтобы колеса затягивались не от руки, а обязательно динамометрическим ключом, это очень важно. Как только начинают крутить от руки балонником или тем более гайковертом заворачивать, последствия — могут сразу обломить шпильку или потом гайку не смогут открутить, придется ее высверливать, — объясняет Данил Соловьёв, директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE.

Специалист подтверждает, что водители начали активно обращаться на станции с просьбой заменить резину, но самый большой спрос на эту услугу ожидается к 20-м числам.