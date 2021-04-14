Не тяни резину. Новосибирцы ринулись менять зимние колеса — смотрим, пора или нет (погода обещает подвох)

В Новосибирске водители устроили ажиотаж на шиномонтажках
Вот уже несколько дней в Новосибирске стоит тепло, дороги полностью освободились от снега и почти высохли. Во многих дворах, правда, есть наледь, но это не мешает автомобилистам приступать к священному ритуалу сезонной замены шин. Что происходит на шиномонтажках и как еще поведет себя погода — подробнее в материале НГС.
На шиномонтажных мастерских наступают горячие времена: в сжатый период апрель — начало мая им нужно будет обслужить почти полмиллиона легковых машин, числящихся в Новосибирске (вместе с областью более
— А что, отец, пора менять колеса? — спрашиваю работника одной из шиномонтажек.
— Кто как, вы утром ездите? Если только утром, когда уже всё тает, то нормально, — говорит мастер-шиномонтажник. Все три места на этой точке тоже заняты.
Вот автомобилист грузит в багажник отработавшие свой сезон зимние покрышки. Стоимость шиномонтажа под ключ на подобную легковушку с колесами ходового
Вообще если не полениться, поездить и поузнавать цены, то можно найти хорошее предложение. К примеру, на первой станции мне за мои колеса
Цены ценами, но качество шиномонтажа имеет огромное значение, ведь от состояния колес зависит ваша жизнь. Обращайте внимание, как и на каком станке производится балансировка, какие применяются грузы, как затягиваются колесные болты, не перепутано ли направление вращения шины.
— Надо посмотреть, чтобы балансировочный станок прошел калибровку. Есть такая процедура — перед каждым сезоном шиномонтажники калибруют балансировочный станок. Если его не откалибровать, высока вероятность, что, выехав после балансировки, вы почувствуете биения. Какие грузы применяются, насколько качественно они крепятся, чтобы не отлетели после мойки, чтобы это были хотя бы брендовые грузы. Чтобы колеса затягивались не от руки, а обязательно динамометрическим ключом, это очень важно. Как только начинают крутить от руки балонником или тем более гайковертом заворачивать, последствия — могут сразу обломить шпильку или потом гайку не смогут открутить, придется ее высверливать, — объясняет Данил Соловьёв, директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE.
Специалист подтверждает, что водители начали активно обращаться на станции с просьбой заменить резину, но самый большой спрос на эту услугу ожидается
— В среднем на одну станцию в Новосибирске приезжает
А что же там все-таки с погодой, будут ли сюрпризы? По данным сервиса «Гисметео», после резкого потепления в пятницу до
В целом апрель ожидается вялым, никакой жары