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Не тяни резину. Новосибирцы ринулись менять зимние колеса — смотрим, пора или нет (погода обещает подвох)

НГС посмотрел, что прямо сейчас происходит на шиномонтажках

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Сезон замены покрышек начался — это можно заметить по веренице машин у шиномонтажек

Сезон замены покрышек начался — это можно заметить по веренице машин у шиномонтажек

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В Новосибирске водители устроили ажиотаж на шиномонтажках

Вот уже несколько дней в Новосибирске стоит тепло, дороги полностью освободились от снега и почти высохли. Во многих дворах, правда, есть наледь, но это не мешает автомобилистам приступать к священному ритуалу сезонной замены шин. Что происходит на шиномонтажках и как еще поведет себя погода — подробнее в материале НГС.

На многих станциях заняты все места

На многих станциях заняты все места

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На шиномонтажных мастерских наступают горячие времена: в сжатый период апрель — начало мая им нужно будет обслужить почти полмиллиона легковых машин, числящихся в Новосибирске (вместе с областью более 900 тысяч). И уже сейчас во многих мастерских просто так зимние шины на летние не поменяешь, придется отстоять очередь. На этой станции, к примеру, заняты все четыре места.

Придется отстоять очередь, чтобы заменить шины

Придется отстоять очередь, чтобы заменить шины

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— А что, отец, пора менять колеса? — спрашиваю работника одной из шиномонтажек.

— Кто как, вы утром ездите? Если только утром, когда уже всё тает, то нормально, — говорит мастер-шиномонтажник. Все три места на этой точке тоже заняты.

Шиномонтаж на 16-е колеса обойдется минимум в <nobr class="_">1000 рублей</nobr>

Шиномонтаж на 16-е колеса обойдется минимум в 1000 рублей

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Вот автомобилист грузит в багажник отработавшие свой сезон зимние покрышки. Стоимость шиномонтажа под ключ на подобную легковушку с колесами ходового 16-го размера в больших сетевых компаниях («Колесити», FIT SERVICE) составляет 1500–1760 рублей. В монтажках попроще можно сэкономить и заплатить 1000–1200 рублей.

Стоит поездить и поискать место, где дешевле

Стоит поездить и поискать место, где дешевле

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Вообще если не полениться, поездить и поузнавать цены, то можно найти хорошее предложение. К примеру, на первой станции мне за мои колеса 18-го размера насчитали 1800 рублей. В следующем месте уже 1600 рублей, на этой станции — 1440 рублей.

Про качество тоже не следует забывать

Про качество тоже не следует забывать

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Цены ценами, но качество шиномонтажа имеет огромное значение, ведь от состояния колес зависит ваша жизнь. Обращайте внимание, как и на каком станке производится балансировка, какие применяются грузы, как затягиваются колесные болты, не перепутано ли направление вращения шины.

— Надо посмотреть, чтобы балансировочный станок прошел калибровку. Есть такая процедура — перед каждым сезоном шиномонтажники калибруют балансировочный станок. Если его не откалибровать, высока вероятность, что, выехав после балансировки, вы почувствуете биения. Какие грузы применяются, насколько качественно они крепятся, чтобы не отлетели после мойки, чтобы это были хотя бы брендовые грузы. Чтобы колеса затягивались не от руки, а обязательно динамометрическим ключом, это очень важно. Как только начинают крутить от руки балонником или тем более гайковертом заворачивать, последствия — могут сразу обломить шпильку или потом гайку не смогут открутить, придется ее высверливать, — объясняет Данил Соловьёв, директор федеральной сети автосервисов FIT SERVICE.

Специалист подтверждает, что водители начали активно обращаться на станции с просьбой заменить резину, но самый большой спрос на эту услугу ожидается к 20-м числам.

— В среднем на одну станцию в Новосибирске приезжает 6–7 машин. Еще не вышли на пик сезона, потому что смотрим за погодой, и все видят, что есть еще 4–5 дней с ночными минусовыми температурами. Люди с опаской переобуваются, но тем не менее 120 машин в день мы переобуваем. Я считаю, что на следующей неделе уже точно пора менять. Смена шин должна происходить при средней температуре плюс 5 градусов (с летней на зимнюю и наоборот). Это температура, при которой изменяются свойства резины, летняя чуть дубеет, а зимняя резина начинает плыть, гудеть, плюс шипы еще по асфальту скользят, — отмечает Данил Соловьёв.

В воскресенье минусовая температура будет даже днем

В воскресенье минусовая температура будет даже днем

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А что же там все-таки с погодой, будут ли сюрпризы? По данным сервиса «Гисметео», после резкого потепления в пятницу до +19 градусов последует похолодание. В воскресенье даже днем будет от -2 до -5 градусов со снегом — эта погода явно не для летних шин. На следующей неделе дневные температуры перейдут в плюс, но ночью еще холодно, до -6 градусов.

Апрель будет прохладным в этом году

Апрель будет прохладным в этом году

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В целом апрель ожидается вялым, никакой жары до +28 градусов, как было в прошлые годы. Только к концу месяца состоится переход ночных температур через ноль, днем будут умеренные +9... +10 градусов.

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