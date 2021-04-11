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Богатым всё можно? «Лексус» 001 и BMW 555 — как ведут себя хозяева крутых джипов

Изучаем весенних нарушителей правил парковки в Новосибирске

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Стоянка у подъезда. Интересно, чем руководствовался этот персонаж?

Стоянка у подъезда. Интересно, чем руководствовался этот персонаж?

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 5 по 10 апреля 2021 года

В новом, 222-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы у подъездов и на тротуарах, массовая стоянка на оттаявших газонах и перекрытые проходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Новогодняя, 13. Удобное место для парковки. Вышел из машины и сразу в подъезд, — пишет читатель Константин (фото выше).

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

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BMW X7 расположился на тротуаре с перекрытием пандуса.

Расположился в зоне перехода

Расположился в зоне перехода

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— Автомобиль с номером 666 паркуется, как..., ну в соответствии с номером, в общем-то! На пешеходном переходе по ул. Пархоменко, у монумента Славы, — сообщает Михаил.

Массовая стоянка на газоне

Массовая стоянка на газоне

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— Вот так паркуются автовладельцы на Объединения, 31. Весь газон испорчен, никому дела нет, — жалуется Марианна.

Давят еще целую траву

Давят еще целую траву

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Вот еще автомобили давят газон.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Так паркуют свои машины на газоне возле детского сада № 401 на улице Кошурникова, дом 49/1, — уточняет Наталья.

Перекрыл проход людям

Перекрыл проход людям

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— Ударная, 27. Мало того что дорога узкая и движение довольно оживленное, так еще и тротуарную дорожку перекроют автохамы, — недовольны жители.

В центре в пешеходной зоне

В центре в пешеходной зоне

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В самом центре на площади Ленина — не жалко, тротуар-то большой.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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— Парковка у дома на Гоголя, 32/1. На замечание водитель, смеясь, ответил, что инвалид, и побежал со своей подругой в магазин, — рассказывает Екатерина.

Людям будет сложно пройти

Людям будет сложно пройти

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— Улица Чаплыгина между домами 16 и 18, тротуар завален грязным снегом, а единственный проход перекрыт хамами, — информирует Никита.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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