Богатым всё можно? «Лексус» 001 и BMW 555 — как ведут себя хозяева крутых джипов

В новом, 222-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы у подъездов и на тротуарах, массовая стоянка на оттаявших газонах и перекрытые проходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Новогодняя, 13. Удобное место для парковки. Вышел из машины и сразу в подъезд, — пишет читатель Константин (фото выше).