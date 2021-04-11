Богатым всё можно? «Лексус» 001 и BMW 555 — как ведут себя хозяева крутых джипов

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 5 по 10 апреля 2021 года
В новом, 222-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы у подъездов и на тротуарах, массовая стоянка на оттаявших газонах и перекрытые проходы. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Новогодняя, 13. Удобное место для парковки. Вышел из машины и сразу в подъезд, — пишет читатель Константин (фото выше).
BMW X7 расположился на тротуаре с перекрытием пандуса.
— Автомобиль с номером 666 паркуется, как..., ну в соответствии с номером, в общем-то! На пешеходном переходе по ул. Пархоменко, у монумента Славы, — сообщает Михаил.
— Вот так паркуются автовладельцы на
Вот еще автомобили давят газон.
— Так паркуют свои машины на газоне возле детского сада
— Ударная, 27. Мало того что дорога узкая и движение довольно оживленное, так еще и тротуарную дорожку перекроют автохамы, — недовольны жители.
В самом центре на площади Ленина — не жалко, тротуар-то большой.
— Парковка у дома на
— Улица Чаплыгина между домами 16 и 18, тротуар завален грязным снегом, а единственный проход перекрыт хамами, — информирует Никита.