Погода уже переобулась. Менять ли шины на автомобиле?

1
Изнашивается ли зимняя резина в такую погоду?
И шипованная, и фрикционная зимняя резина дольше живет, если ездить по льду и по снегу, но жители крупных городов даже зимой чаще всего утюжат асфальт и рельсы, и с этой точки зрения весна не несет ничего нового. Асфальт, конечно, влияет и на шипы, и на саму резину, но так происходит круглый год. Но для зимней резины вреднее само потепление, потому что шипы, например, могут перегреваться и терять прочность посадки. Страдает и фрикционная резина, износ которой при езде по теплому асфальту увеличивается.
Впрочем, не стоит преувеличивать этот эффект: кратковременное потепление не убьет зимнюю резину сразу, а чтобы снизить износ, перейдите на более плавный стиль вождения. Ничто не убивает зимнюю резину сильнее водителя, который ездит так, словно у него хроническая диарея.
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2
Когда все-таки менять шины?
Вопрос сугубо индивидуальный. Если вы не привязаны к машине на 100%, ездите по городу и можете, в случае чего, переждать день-два — можно менять шины уже сейчас. Если же предстоят дальние поездки, особенно в горные районы, а машина нужна позарез, лучше повременить.
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3
Как узнать, что летние шины совсем изношены?
Для летней резины остаточная глубина канавок протектора должна составляет 1,6 мм. В шиномонтажных мастерских ее измеряют специальным щупом, но на многих типах шин есть встроенные индикаторы в виде стирающихся цифр или выступа, который при сильном износе сравнивается с обкаточной поверхностью шины.
Ездить на лысой резине опасно: помимо риска механического разрушения есть еще одна проблема — малая глубина канавок не позволяет эффективно отводить воду, и шины могут потерять сцепление в дождь.
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4
Шины изношены неравномерно. В чем проблема?
Чаще всего — сбитые углы установки колес (развала и схождения). Кроме того, важно следить за давлением: если оно неодинаково, разным может быть и износ. Перекачанные шины истираются ближе к центру протектора, недокачанные — на периферии. Влияет и дисбаланс колес, который, помимо отпавших балансировочных грузиков, может объясняться повреждением металлокорда, например вследствие удара. Балансировку шин желательно делать при каждом шиномонтаже, даже если резина хранилась на дисках.
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5
Можно ли выбрать шины и колеса, которые отличаются от заводских типоразмеров?
Да, если это не противоречит перечню размеров, указанных в инструкции к автомобилю. При подборе колес помимо диаметра, ширины и типа крепежа важен также вылет. Он обозначается после литер ET в миллиметрах, может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, в маркировке колеса (диска) 7.5J x 16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6 вылет равен 35 мм. Несовпадение вылета приведет к нерасчетной нагрузке на ступичные подшипники и может лишить гарантии на подвеску, если речь о новом авто.
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6
Как проверить правильность установки направленных или ассиметричных шин?
Для направленных шин значимо направление вращения: оно обозначается стрелочкой на боковине. У ассиметричных шин важно не путать наружную (outside) и внутреннюю стороны.
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7
Можно ли ездить на зимней резине летом?
Иногда старую зимнюю резину донашивают летом, что, в целом, допустимо. С точки зрения Правил и технического регламента Таможенного союза летом запрещены лишь шипованные шины, но штрафа в любом случае пока нет. Нешипованная резина изнашивается летом быстро, зимняя с удаленными шипами живет подольше и, как правило, отличается неплохой проходимостью за счет развитых грунтозацепов. В любом случае зимняя резина уступает летней по многим характеристикам при езде по сухому горячему асфальту, так что вариант компромиссный.
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8
Стоит ли накачивать шины азотом?
Нет, чаще всего это лишь повод взять с вас больше денег при шиномонтаже. У азота есть некоторые преимущества, например, он не окисляет резину и детали, снижая их старение и коррозию, но для шин гражданских автомобилей особенного смысла в этом нет — они не живут столько, чтобы эффект был ощутим.
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9
Храню шины без колес. Вредна ли для них регулярная перебортовка?
Нет, если речь о шиномонтажниках с высокой квалификацией и хорошим оборудованием. Неопытный мастер может сломать внутренний обод резины, что в крайних случаях приводит к ее негодности. Перебортовка дополнительно нагружает материал шины, но на общей долговечности сказывается редко: чаще всего резина выходит из строя по другим причинам.
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