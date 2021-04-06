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Тема дняГодовщина Локтя на посту мэра. Что изменилось?

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Мистер «икс-фейс». Плюемся весенней грязью на посвежевшем Lada Largus

Впервые за 10 лет «Ларгусу» сделали полноценный рестайлинг и улучшили мотор

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Lada Largus Cross для бездорожья не предназначен, но езду по грунтовкам разной степени паршивости одобряет

Lada Largus Cross для бездорожья не предназначен, но езду по грунтовкам разной степени паршивости одобряет

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Я уже и забыл, как он строптив на парковке. Largus с его исполинской колесной базой длиной под три метра напоминает гусеницу, у которой задние ноги живут своей жизнью. Круто выворачивая из ряда припаркованных машин, нужно оставлять запас и сбоку, и спереди. Впрочем, во время этого теста я полагался не только на свои ощущения. Мой друг Андрей Семак владел сразу двумя «Ларгусами», изъездив на них всю Россию, и я попросил его подтвердить или опровергнуть мои ощущения. Например, на ремарку о неповоротливости Largus Андрей замечает, что это вопрос привычки — через два дня проблема исчезает.

Фары от второго поколения Renault Logan и оформление передка в стиле Lada Vesta хорошо слились с дизайном «Ларгуса»

Фары от второго поколения Renault Logan и оформление передка в стиле Lada Vesta хорошо слились с дизайном «Ларгуса»

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Сзади изменений нет. Двери распашные: можно открыть их на угол 90 или 180 градусов

Сзади изменений нет. Двери распашные: можно открыть их на угол 90 или 180 градусов

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После фейслифтинга Largus можно принять за новую модель, но только на виде спереди (как и Lada Niva Travel). При этом «икс-фейс» экс-дизайнера АВТОВАЗа Стива Маттина сел на передок Largus как влитой, освежив унылую мордашку Гуся, как его прозвали в народе.

Технически Largus восходит к Renault Logan MCV 2006-го модельного года. В России модель презентовали в 2011 году

Технически Largus восходит к Renault Logan MCV 2006-го модельного года. В России модель презентовали в 2011 году

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Это Dacia Logan MCV второго поколения: мы ждали, что ее превратят в «Ларгус-2», но АВТОВАЗ предпочел рестайлинг нынешней модели

Это Dacia Logan MCV второго поколения: мы ждали, что ее превратят в «Ларгус-2», но АВТОВАЗ предпочел рестайлинг нынешней модели

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Технически обновленный Largus — это та же модель, что выпускается АВТОВАЗом уже 10 лет, за исключением внешности, салона и младшего мотора. Но причины такого консерватизма понятны, потому что спрос на «Ларгус» не падает: с продажами под 40 тысяч автомобилей в год он находится в десятке самых популярных моделей, и тенденции к снижению интереса нет (с поправкой на пандемию).

Самое заметное изменение в интерьере — красивый «ладовский» руль вместо спорной баранки от Dacia

Самое заметное изменение в интерьере — красивый «ладовский» руль вместо спорной баранки от Dacia

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Изменился и салон, правда, назвать его новым можно только в системе координат самого «Ларгуса». Здесь всё очень знакомо по моделям Renault предыдущей генерации, поэтому прогресс относительный. Например, кнопки стеклоподъемников переехали с центральной консоли на дверь, а их место заняли кнопки подогрева сидений, раньше располагавшиеся в слепой зоне на боковинах кресел. Удобнее стали и сами кресла, а на ходу чувствуется улучшение шумоизоляции — грузового гула в салоне меньше.

Всё нужное на центральной консоли расположено низко, а до кнопок подогрева сидений приходится тянуться

Всё нужное на центральной консоли расположено низко, а до кнопок подогрева сидений приходится тянуться

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При этом назвать эргономику обновленного «Ларгуса» идеальной тоже нельзя. Руль не регулируется по вылету, а экран и блок управления климатом находятся слишком низко: так и хочется переместить их на место щедрых воздуховодов. Следы экономии, если поискать, видны тут и там.

Панель приборов оформлена в стиле моделей Lada, и в правом окошечке теперь есть экранчик бортового компьютера

Панель приборов оформлена в стиле моделей Lada, и в правом окошечке теперь есть экранчик бортового компьютера

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Такую же полочку получил новый Renault Duster

Такую же полочку получил новый Renault Duster

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Помимо мультимедийной системы, Largus оснащается камерой заднего вида. Управление вентиляцией и обогревом не слишком удобно: рычажок рециркуляции, как и прежде, найдет не каждый

Помимо мультимедийной системы, Largus оснащается камерой заднего вида. Управление вентиляцией и обогревом не слишком удобно: рычажок рециркуляции, как и прежде, найдет не каждый

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Передние дверные ручки нормальные, задние — вот такие уступчики. При сильном ветре дверь просто вырывает из рук

Передние дверные ручки нормальные, задние — вот такие уступчики. При сильном ветре дверь просто вырывает из рук

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Забавные петельки проводов для подогрева заднего стекла — атрибут «Ларгуса»

Забавные петельки проводов для подогрева заднего стекла — атрибут «Ларгуса»

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Если новый Renault Duster открещивается от статуса бюджетной машины, то Largus остается в своей нише. Его оценки во многом зависят от того, что вы берете за базу для сравнения: скажем, после Lada Granta он кажется настоящей иномаркой, но на фоне универсалов KIA Ceed SW или Skoda Octavia это по-прежнему невзыскательный автомобиль, в котором функциональность доминирует над стилем и продуманностью в мелочах. Впрочем, потому он и дешевле упомянутых моделей чуть ли не вдвое.

Largus устойчив на прямой, ленив в поворотах

Largus устойчив на прямой, ленив в поворотах

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Противоречивы и впечатления от езды. Например, глядя на Largus с его необъятным багажником, я невольно думаю об автопутешествиях семьей, причем необязательно по магистралям: его крепкая «логановская» подвеска презирает большую часть колдобин и рытвин, на которых иномарки церемонно кланяются и двигаются ползком. Но вот чего мне не хватает — двигателя. И дело не в том, что с вазовским 16-клапанным мотором разгон до 100 км/ч даже на порожней машине занимает почти 14 секунд: это еще не приговор. Мешает дефицит низового момента — на обгонах и в сложных местах только успевай включать передачи долговязым и своенравным рычагом.

16-клапанный мотор&nbsp;­ВАЗ-21129 (<nobr class="_">106 л. с.</nobr>) не изменился. Младший 8-клапанный двигатель&nbsp;ВАЗ-11182 существенно модернизировали — теперь он развивает <nobr class="_">90 л. с.</nobr>&nbsp;

16-клапанный мотор ­ВАЗ-21129 (106 л. с.) не изменился. Младший 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 существенно модернизировали — теперь он развивает 90 л. с. 

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Кстати, восьмиклапанный мотор тоже прошел рестайлинг. Например, толкатели клапанов и маслосъемные колпачки — от «реношного» мотора K7M, что позволяет регулировать зазор раз в 90 тысяч километров (да-да, гидротолкателей нет). У мотора другая головка блока цилиндров, камера сгорания, поршни, шатунные вкладыши и даже степень сжатия — ее подняли до 10,5:1, сохранив возможность ездить на бензине АИ-92. На характеристиках этот апгрейд сказался лишь едва: мощность возросла с 87 до 90 л. с., пиковый крутящий момент — со 141 до 144 Н*м. Но главный плюс, по словам вазовцев, это возросшая тяговитость на низах, которой как раз не хватает старшему мотору.

На трассе работать рычагом коробки приходится интенсивно

На трассе работать рычагом коробки приходится интенсивно

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Впрочем, Андрей Семак, проехав на «Ларгусах» десятки тысяч километров в путешествиях всей семьей, смотрит на вещи философски:

— Да, двигателя ему не хватает: просится сюда мотор объемом 1,8 или 2,0 литра. Причем первый «Ларгус» у меня был еще с «реношным» мотором и другой коробкой передач, и он ехал пошустрее, хотя отличался повышенным расходом топлива — порядка 10 л/100 км по трассе, если ехать в интенсивном темпе. С другой стороны, каких-то глобальных проблем я не испытывал даже на груженой машине. И я понимаю, что, если они установят мотор 1,8–2,0 литра, ценник уйдет за облака и «Ларгус» растеряет свое главное достоинство — относительную доступность. Да, это не машина, которая всё делает за тебя, но ты прощаешь ей это за другие плюсы.

Largus остался самым практичным автомобилем в своем сегменте

Largus остался самым практичным автомобилем в своем сегменте

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В числе плюсов — практичность. Сам Андрей выбрал «Ларгус» именно поэтому, причем не только для путешествий.

— В будние дни он у меня работал фургоном для нужд фирмы, в выходные — семейным автомобилем, — объясняет он.

Багажник объемом 560 литров. Третий ряд сидений в сложенном состоянии съедает 60 литров

Багажник объемом 560 литров. Третий ряд сидений в сложенном состоянии съедает 60 литров

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При поднятом третьем ряде багажник тает до 135 литров. Для путешествий всемером Largus годится разве что с кофром на крыше или прицепом

При поднятом третьем ряде багажник тает до 135 литров. Для путешествий всемером Largus годится разве что с кофром на крыше или прицепом

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Третий ряд сидений вполне функционален: места здесь — примерно как у семиместных кроссоверов среднего класса (<nobr class="_">4,5–4,7 метра</nobr>)

Третий ряд сидений вполне функционален: места здесь — примерно как у семиместных кроссоверов среднего класса (4,5–4,7 метра)

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Багажник объемом 560 литров (в пятиместной версии) имеет удобную форму, а если грузить под потолок, войдет почти кубометр груза. Сбоку есть кармашки с сетками, на полу — петли для крепления груза. Из минусов: расположение запасного колеса под задним свесом, что, помимо его загрязнения, имеет и другой минус.

— Как-то в Краснодарском крае проколол колесо, снял запаску на 14-м диске и понял, что основное пятнадцатидюймовое колесо «Ларгуса» не входит в пространство под задним свесом, — делится опытом Андрей. — К счастью, объем багажника так велик, что, перекомпоновав вещи, я впихнул туда проколотое колесо.

При складывании второго ряда идеального пола не получается. Запаска под задним свесом

При складывании второго ряда идеального пола не получается. Запаска под задним свесом

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Распашные двери требуют запаса места для открывания. Зато грузить удобно, а при необходимости можно откинуть их на 180 градусов, чтобы подъехать к погрузочному терминалу вплотную

Распашные двери требуют запаса места для открывания. Зато грузить удобно, а при необходимости можно откинуть их на 180 градусов, чтобы подъехать к погрузочному терминалу вплотную

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Из других минусов: при складывании сидений второго ряда пол получается не идеально ровный. В пятиместной версии есть обратная ступенька, в семиместной — «траншеи» воздуховодов по бокам, в которые может укатываться мелкая поклажа.

— А еще не хватает нормального крепления откинутого сиденья, потому что иногда оно просто падает на ходу, — добавляет Андрей.

Вместимость задних сидений воображения не поражает: примерно как у Renault Logan. Растянутая база потрачена на объем багажника, а не средней части салона

Вместимость задних сидений воображения не поражает: примерно как у Renault Logan. Растянутая база потрачена на объем багажника, а не средней части салона

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Сзади доступны подогрев сидений и USB-порт

Сзади доступны подогрев сидений и USB-порт

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Чем еще подкупает Largus — уверенностью на плохих дорогах. Правда, приподнятая версия Cross и раньше, и теперь кажется мне слишком подробной при проезде разбитых участков, зато удары держит лучше большинства кроссоверов.

Просвет обычного Largus — <nobr class="_">172 мм</nobr>, у версии Cross на фото — <nobr class="_">200 мм</nobr>

Просвет обычного Largus — 172 мм, у версии Cross на фото — 200 мм

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— Согласен, подвеска у «Кросса» трясковатая, — кивает Андрей. — Зато я вообще забыл, что такое плохие дороги и рельсы: носился, словно их нет. Как-то ехал с приятелем, он буквально вцепился в сиденье: мол, так гнать по убитым дорогам нельзя. А я даже не замечал.

При этом, говорит Андрей, со временем подвеска всё же потребовала замены расходников, а запчасти оказались не такими живучими, как оригинальные компоненты. Он также отмечает стоимость обслуживания, которая выше «ладовского» уровня.

На таких дорогах «Ларгус» чувствует себя своим. Главное — не терять хода и оптимизма

На таких дорогах «Ларгус» чувствует себя своим. Главное — не терять хода и оптимизма

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Металлическая защита картера

Металлическая защита картера

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Что до проходимости, то Largus даже в версии Cross внедорожником не стал: у него нет полного привода и системы стабилизации, которая имитировала бы блокировку дифференциала. Просвет 200 мм против 172 мм у обычного «Ларгуса» — это неплохо при парковке к бордюрам, но на ломаном рельефе сказывается еще и длинная база машины. Поэтому по геометрической проходимости она всё же ближе к легковушкам. К тому же в сложных местах мешают мягкость сцепления и недостаточная «моментность» двигателя: играть тягой на малом ходу трудновато. Но это проблема скорее пассажирских версий, потому что у фургонов стоит более короткая главная пара, так что по тяговым возможностям они лучше.

Largus вполне подходит для владельцев частных домов, кому изредка нужно возить что-то крупногабаритное

Largus вполне подходит для владельцев частных домов, кому изредка нужно возить что-то крупногабаритное

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При этом Largus отнюдь не беспомощен даже в весеннюю распутицу: запас под килем, пластиковые окантовки кузова и крепкая подвеска позволяют кое-где проезжать ходом, уповая больше на инерцию, чем на тягу двигателя.

Обновление Largus прошло по тому же сценарию, что упомянутой Lada Niva Travel — мол, от добра добра не ищут. Все ключевые плюсы машины сохранены, а что до минусов, то они устранены частично. «Ларгусу» важно было остаться в своей нише, аккурат между традиционными ВАЗами и продуктами материнской компании Renault.

Стоимость пассажирских версий — в диапазоне от 700 тысяч до 1 миллиона рублей

Стоимость пассажирских версий — в диапазоне от 700 тысяч до 1 миллиона рублей

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Цены на «Ларгус» выросли вместе с рынком. Базовый пассажирский универсал с 8-клапанным мотором стоит от 705 тысяч рублей, а фургон лишь на 5 тысяч дешевле. В комплектации с кондиционером, усилителем руля, электростеклоподъемниками цена стартует уже от 767 тысяч, с 16-клапанным мотором — от 825 тысяч, доплата за семиместный салон — 27 тысяч. Излишеств вроде автоматической трансмиссии, климат-контроля, системы стабилизации или боковых подушек не предусмотрено. Но в богатых версиях есть мультимедийная система, датчики дождя и света, подогревы передних и задних сидений, а также руля и лобового стекла.

Largus Cross отличается черным пластиковым обвесом по кругу

Largus Cross отличается черным пластиковым обвесом по кругу

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Версия Cross сразу предлагается с неплохим набором оборудования (кондиционер, магнитола, подогрев сидений) и 16-клапанным мотором, но и цена стартует уже от 880 тысяч рублей, а самые дорогие «Кроссы» обойдутся в 996 тысяч. Поскольку машина изменилась не так сильно, имеет смысл взглянуть и на подержанные «Ларгусы». Например, трехлетки можно найти в пределах 600 тысяч рублей. А за стоимость новой машины есть масса бэушных универсалов в возрасте 3–5 лет.

Lada Vesta SW Cross уступает «Ларгусу» в объеме салона, но лучше выглядит и веселее рулится

Lada Vesta SW Cross уступает «Ларгусу» в объеме салона, но лучше выглядит и веселее рулится

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По цене Largus близок к универсалу Lada Vesta SW, так что выбор между ними сводится к вопросу, что для вас важнее — чистая функциональность и живучесть машины на плохих дорогах или стиль, эргономика и управляемость. Что до иномарок, универсалы сейчас вообще редкость (например, больше не продается Skoda Octavia в таком кузове), а оставшиеся стоят весьма нескромно: так, цена KIA Ceed SW стартует от 1,425 миллиона рублей. Есть еще грузопассажирские «каблучки» вроде Peugeot Partner, превосходящие Largus по объему салона, но и ценник у них — от 1,26 миллиона рублей.

А потому Largus, как и раньше, остается чуть ли не единственным претендентом на роль рабочей лошадки, которая возьмет на борт хоть домочадцев, хоть мотоблок, хоть коммерческий груз. Возьмет и переместит с неплохим по меркам «Лад» комфортом.

— Максимально универсальная машина, — подытоживает наше общение Андрей.

Впрочем, если изнурительной работы не предвидится, оправданность Largus уже под вопросом: даже обновление салона не избавило его от всех осколков бюджетности, и это нужно иметь в виду.

Largus раскрывается, когда ставишь перед ним интересные задачи

Largus раскрывается, когда ставишь перед ним интересные задачи

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Весной 2021 года стартовали продажи нового поколения Renault Duster, который, если судить внешне, почти не изменился. Но это впечатление обманчиво.

Рестайлинг пережила и Lada Niva, ранее известная как Chevrolet Niva. К сожалению, изменился лишь дизайн передней части, а все плюсы и минусы прежней модели остались при ней.

Skoda тем временем начинает продажи базовой и топовой версий новой Octavia. А осенью мы тестировали ее со средним мотором 1.4 TSI.

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