Гении парковки. Что за «инвалид» на «Лексусе» ККК и как ведут себя владельцы «Камри»

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 29 марта по 4 апреля
В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как ставят свои авто владельцы «Камри», перекрытые проезды/проходы и первые «поросята», которые месят газоны. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Стоянка для инвалидов. На черном «Лексусе» специальных знаков на заднем стекле мы не видим. Может, они есть на переднем? (фото выше).
Для владельцев «Тойота-Камри» у нас сегодня звездный час.
— Фрунзе, 230, внутренняя дворовая территория, данная «Тойота» запаркована на пешеходной зоне, практически в упор к лавочке, где в дневное время практически всегда молодые мамы с колясками отдыхают. Данная территория была огорожена столбиками, но там, где заехала «Тойота», 2 столбика вырвали, — пишет читатель Вячеслав.
— Ежедневно находится «кадр», который вот таким образом встает в том месте, где люди ходят с колясками. Хрупким мамочкам это непреодолимое препятствие, — рассказывает Александр.
— Арбузова, 16. Продвинутые автолюбители из Академгородка 2.0 осваивают инновационные способы парковки, — сообщает Данил.
— Ему на пешеходном удобнее, — отмечает читательница Марина.
— Данный объект регулярно уплотняет газон,
— Уже неделю у нас на газоне во дворе стоит такой грузовик. Новогодняя, 12/1, — ведет наблюдение Ирина.
— Возле входа в детский сад на первом этаже в жилом доме по Фрунзе, 61 еще один товарищ превращает газон в грязную кашу, — недоволен Дмитрий.
— Парковка возле «Быстронома» на Пермитина, 24. Особь неизвестного пола запарковалась прямо на выезде с парковки. Ни заехать, ни выехать, — информирует Александр.
СЮЖЕТ
— Здесь какая-то девушка встала в конце тротуара около Депутатской, 58. Там шла бабушка и не понимала, как ей обогнуть это авто и спуститься по колдобине. Бабушка была в отчаянии и громко восклицала, что «понаставят машин, не пройти». Я помогла ей спуститься по колдобине, а вот дама за рулем не сдвинулась с места, — рассказывает Дарья.