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Гении парковки. Что за «инвалид» на «Лексусе» ККК и как ведут себя владельцы «Камри»

Изучаем сибирские способы припарковаться на тротуарах, в проездах и на оттаявших газонах

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Зона парковки для инвалидов

Зона парковки для инвалидов

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 29 марта по 4 апреля

В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как ставят свои авто владельцы «Камри», перекрытые проезды/проходы и первые «поросята», которые месят газоны. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Стоянка для инвалидов. На черном «Лексусе» специальных знаков на заднем стекле мы не видим. Может, они есть на переднем? (фото выше).

Машина возле подъезда

Машина возле подъезда

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Для владельцев «Тойота-Камри» у нас сегодня звездный час.

— Фрунзе, 230, внутренняя дворовая территория, данная «Тойота» запаркована на пешеходной зоне, практически в упор к лавочке, где в дневное время практически всегда молодые мамы с колясками отдыхают. Данная территория была огорожена столбиками, но там, где заехала «Тойота», 2 столбика вырвали, — пишет читатель Вячеслав.

С коляской не пройти

С коляской не пройти

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— Ежедневно находится «кадр», который вот таким образом встает в том месте, где люди ходят с колясками. Хрупким мамочкам это непреодолимое препятствие, — рассказывает Александр.

Стоянка на дорожке для пешеходов

Стоянка на дорожке для пешеходов

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— Арбузова, 16. Продвинутые автолюбители из Академгородка 2.0 осваивают инновационные способы парковки, — сообщает Данил.

Стоянка в зоне перехода

Стоянка в зоне перехода

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— Ему на пешеходном удобнее, — отмечает читательница Марина.

Авто уплотняет газон

Авто уплотняет газон

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— Данный объект регулярно уплотняет газон, т.к. видимость авто из окна важнее вида зеленой лужайки из того же окна, — возмущен Михаил.

Грузовик на газоне

Грузовик на газоне

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— Уже неделю у нас на газоне во дворе стоит такой грузовик. Новогодняя, 12/1, — ведет наблюдение Ирина.

Начали месить грязь

Начали месить грязь

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— Возле входа в детский сад на первом этаже в жилом доме по Фрунзе, 61 еще один товарищ превращает газон в грязную кашу, — недоволен Дмитрий.

Перекрытый проезд

Перекрытый проезд

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— Парковка возле «Быстронома» на Пермитина, 24. Особь неизвестного пола запарковалась прямо на выезде с парковки. Ни заехать, ни выехать, — информирует Александр.

Машину надо обходить

Машину надо обходить

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Здесь какая-то девушка встала в конце тротуара около Депутатской, 58. Там шла бабушка и не понимала, как ей обогнуть это авто и спуститься по колдобине. Бабушка была в отчаянии и громко восклицала, что «понаставят машин, не пройти». Я помогла ей спуститься по колдобине, а вот дама за рулем не сдвинулась с места, — рассказывает Дарья.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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