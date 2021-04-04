Гении парковки. Что за «инвалид» на «Лексусе» ККК и как ведут себя владельцы «Камри»

В новом, 220-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как ставят свои авто владельцы «Камри», перекрытые проезды/проходы и первые «поросята», которые месят газоны. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Стоянка для инвалидов. На черном «Лексусе» специальных знаков на заднем стекле мы не видим. Может, они есть на переднем? (фото выше).