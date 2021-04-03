Мгновенная кара. Водитель кроссовера подрезал «Тойоту» и на него рухнул столб, в который врезалась «Тойота»

В рубрике «Куда ты рулишь?» — история из серии «и грустно, и смешно». Один водитель совершил неосторожный маневр, второй потерял управление и врезался в столб, который рухнул на машину первого водителя. Хорошо хоть, что никто не получил тяжелых ранений. Как это произошло и кто виноват в этой дорожной ситуации — подробнее в материале НГС.
Улица Немировича-Данченко, направление движения в сторону Троллейной, машины проезжают светофор на пересечении с Римского-Корсакова. Вот из крайнего правого ряда начинает смещаться влево кроссовер Pontiac Vibe, поскольку в полосе стоит «Газель». Pontiac встает в средний ряд, потом совершает небольшой маневр уже в третий ряд, где движется внедорожник Toyota Hilux. Водитель Hilux пытается увернуться (виден его маневр влево), но теряет управление и врезается в столб. Падающий столб накрывает Pontiac Vibe, водитель которого, судя по всему, и не собирался останавливаться. Смотрите видео, начало маневра —
Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска,
Ну что тут скажешь, и смех и грех, хорошо хоть люди остались живы. Поскольку касания автомобилей не было, вину вполне могут возложить на водителя Toyota, о чем косвенно свидетельствует формулировка ДТП в сводке. Но по сути-то к аварийной ситуации привело перестроение Pontiac.
— Скорее всего, была скользкая дорога, отчего «Тойоту» от резкого движения влево занесло. Но как он действовал после того, как объехал «Понтиак», к сожалению, не видно. «Понтиак» при перестроении не уступил дорогу и спровоцировал ДТП, видео подтверждает его вину. Если бы видео не было, доказать его вину без контакта машин было бы проблематично, — говорит руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.
Водителю «Тойоты», если он не хочет нести вину за ДТП, придется брать это видео, собирать показания свидетелей, возможно, заказывать автотехническую экспертизу и предъявлять это всё на разборе в ГИБДД. Если это не поможет, тогда разбирательства могут продолжиться в судебном порядке.