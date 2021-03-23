Окей, Дастер: тестируем и решаем, кому вкатит новый кроссовер Renault с турбомотором и цивильным салоном

Чтобы вспомнить о первом Duster, я перечитал тест-драйв девятилетней давности, и глаз резанула цена — 462 тысячи рублей. В это трудно поверить — сейчас даже Lada Granta ощутимо дороже. «Дастер» же с тех пор подорожал более чем вдвое и теперь стоит от 945 тысяч рублей, хотя это не вина конкретной модели — подорожало вообще всё. Сам же Duster со сменой поколения добавил не так и сильно: база поднялась на 33 тысячи рублей, а если учесть лучшее оснащение новинки, то разница и того меньше — тысяч 20 . Но все-таки психологический рубеж пройден: все версии с кондиционером и/или полным приводом перевалили за миллион рублей.