Окей, Дастер: тестируем и решаем, кому вкатит новый кроссовер Renault с турбомотором и цивильным салоном

На парковке дилерского центра я сначала двинулся не к той машине, потому что на виде сбоку отличить два поколения Renault Duster не всегда легко. При этом кузовы у них абсолютно разные, то есть автомобиль рисовали вроде как с чистого листа. Просто на этом листе изобразили плюс-минус то же самое: тот же коренастый силуэт, раздавшиеся колесные арки, скоба переднего бампера — не спутаешь ни с чем. Так ли нов Duster, как о нем судачат?
В реальности отличий много: у
Так он все-таки новый или нет? Если вкратце, то да, это другая модель на модернизированной платформе, которая знакома россиянам по купе-кроссоверу Arkana — симбиоз прежней тележки B0 и кое-каких наработок от других моделей Renault. Например, у
Впрочем, вопрос о том, кто у кого «стащил» дизайн, спорный, потому что изначально похожий интерьер получил евро-«Дастер» трехлетней давности, и уже затем его унаследовала Arkana.
Интерьер меняет ощущения от машины, потому что эргономика улучшилась на порядок. Если прежний Duster требовал притирки, то новый мало чем отличается от почти любого кроссовера этого сегмента. Удобнее стало сиденье, руль регулируется по вылету, а вместо уродливых кругляшей управления кондиционером — симпатичные (хотя и слеповатые) ручки климат-контроля, которого раньше не было вообще.
Комплектация тоже улучшилась: в базе — две подушки безопасности, зеркала с обогревом, центральный замок, передние электростеклоподъемники. А в топовых версиях появились датчики света и дождя, мультимедийная система, упомянутый климат-контроль, датчики давления в шинах, подогрев руля и лобового стекла, а еще — целых пять
Впрочем, эталоном по эргономике Duster не стал, например, узкий диапазон регулировки руля в моем случае потребовал некого компромисса с точки зрения посадки — обычно я сажусь максимально низко, и здесь для этого требовалось подтянуть руль ближе, а некуда.
Что за чудо — новые настройки механизма выбора передач: некогда долговязый рычаг стал короче и значительно четче. Для Duster с его шестью короткими передачами именно такой и нужен, чтобы не только двигатель, но и правая рука радовалась очередному включению. Правда, передачи расположены так близко, что временами я включал вместо первой третью и, что удивительно, без особого труда трогался. Удивительно, потому что издевательски легкие педали газа и сцепления (фишка Renault) создают некоторые «трудности перевода».
Его характер изменился, как если бы Duster пережил весеннее обострение. Взять рулевое управление: прежде оно было длинноходным, вязким и чуть задумчивым. Теперь же рулю так полегчало, что с дилерской парковки я выезжал с чувством, будто это не Duster, а легкомысленный Clio. При этом на скорости никакого дисконнекта не случается: кроссовер устойчив на прямой и понятен в поворотах, где на крайний случай страхует система стабилизации с несколько вольным алгоритмом работы — чуть-чуть поскользить она дает.
Ну и плюс это самый динамичный Duster, на котором я когда-либо ездил, потому что
Версии с таким мотором стоят как минимум
Все Duster, кроме начальной версии, сразу идут с полным приводом, который принципиально не изменился. Задние колеса включаются электромагнитной муфтой, которая после нескольких апгрейдов стала выносливее — буксовать теперь можно дольше. Система стабилизации у Duster отключается кнопкой и в режиме 4WD Lock, при этом она имитирует блокировки межколесных дифференциалов, помогая соскочить с препятствия в случае, например, диагонального вывешивания. Кстати, муфта у автомобиля весьма «хваткая», и в режиме «газ в пол» с отключенной ESP кроссовер без труда крутит «жука», словно заднеприводное купе.
С просветом
Подвеска с более длинными рычагами по-прежнему терпеливо сносит любые удары под дых, но вот к виброкомфорту появились вопросы. Не знаю, виновата ли размерность шин или стремление инженеров обострить повадки Duster, но, например, ледяная гребенка, оставленная на дороге гусеничным трактором, передается в салон мелкой дрожью. Той расслабленности и валкости, которая была свойственна не только «Дастеру», но и, например, первому Renault Koleos, теперь нет: сохранив энергоемкость, подвеска стала менее изолирующей. Впрочем, кому-то подобные настройки покажутся даже более уместными — они обостряют ощущения.
А вот где прогресса не случилось — это на втором ряду сиденья. Duster и раньше был тесноват, да и в новом поколении не вырос. Сам за собой я сажусь без явной дискриминации, но ощущения пространства нет — ради оного лучше взять родственный Renault Arkana.
То же касается и багажника: вроде бы он вырос на
В общем, некий консерватизм дизайна Duster отражает стремление Renault сохранить сильные стороны модели, в числе которых — проходимость и равнодушие к ухабам. Но коль скоро с дебюта первого «русского Дастера» в 2012 году на рынок вышли автомобили вроде Hyundai Creta, разработчики подтянули модель под современные стандарты по эргономике, динамике и управляемости. И вышло неплохо: новый Duster не хуже прежнего с точки зрения жителя села, но гораздо привлекательнее с позиции горожанина. Впрочем, есть нюанс — ничто не бывает бесплатно.
Чтобы вспомнить о первом Duster, я перечитал тест-драйв девятилетней давности, и глаз резанула цена —
Двухлитровый бензиновый мотор или дизель увеличат цену до
К слову сказать, Hyundai Creta в некоторых комплектациях даже чуть доступнее, например, версия с автоматом у нее дешевле и по минимальной цене, и при прочих равных. Зато Duster выгоднее, если в приоритете именно полноприводные машины — версии 4WD у него доступнее. Субординация между двумя лидерами паркетного
В прошлом году интерес к Renault Duster снизился: была продана
А потому выход нового поколения — как нельзя кстати.
В прошлом году Renault представила обновленный Kaptur, который получит такой же турбомотор в паре с вариатором, что и Duster.
Платформа нового «Дастера» с большой вероятностью ляжет в основу Lada Niva следующего поколения.
А вот сравнение Renault Duster, Kaptur и Hyundai Creta.