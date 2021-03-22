«Мама, не волнуйся, меня машина сбила». Почему мальчик попал в патовую ситуацию на дороге

Неврологическое обследование выявило сотрясение мозга, и несколько дней школьник провел в палате интенсивной терапии. После выписки некоторое время были проблемы с равновесием, а затем мучили головные боли, но сейчас, по словам мамы, сын уже восстановился.

— А на днях нас вызвали к дознавателю и стали объяснять, что водитель не виновен, так как мой сын переходил на запрещающий сигнал светофора, — продолжает Людмила. — Я ответила, что не согласна с такой оценкой и ничего подписывать не буду, а дознаватель стала грозить мне уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. Она мне слова не давала сказать, и в итоге я написала, что сын двинулся, когда машины стояли. Получается, сама же оговорила сына. Но меня к этому буквально вынуждали.

На какой свет переходил ребенок?

Мнения экспертов об этом инциденте разошлись.