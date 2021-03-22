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«Мама, не волнуйся, меня машина сбила». Почему мальчик попал в патовую ситуацию на дороге

Семью ребенка возмутило отношение водителя и дознавателя

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Сбивший мальчика водитель Renault Logan настаивает на своей полной невиновности, и ГИБДД пока склоняется к тому же

Сбивший мальчика водитель Renault Logan настаивает на своей полной невиновности, и ГИБДД пока склоняется к тому же

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Это ДТП случилось в Челябинске. 12-летний школьник попал под машину на переходе. Инцидент выглядит спорным: в момент ДТП зеленый сигнал горел автомобилистам уже больше 20 секунд, но сам мальчик настаивает, что начал переход на разрешающий. Несколько дней ребенок провел в палате интенсивной терапии, но сейчас идет на поправку. Водитель Renault Logan настаивает на своей полной невиновности, и ГИБДД пока склоняется к тому же. Мы спросили экспертов, что думают об этой аварии они.

— Он звонит мне и говорит: «Мама, ты не волнуйся, но меня сбила машина», — вспоминает мама мальчика Людмила. — Я сразу помчалась туда. Водитель Renault Logan стоял у машины и даже не подошел к ребенку: ему, по-моему, вообще наплевать было. Что это за человек? У сына сначала заподозрили компрессионный перелом позвоночника, но он не подтвердился, и нас отпустили домой. А через несколько дней ему стало плохо.

Неврологическое обследование выявило сотрясение мозга, и несколько дней школьник провел в палате интенсивной терапии. После выписки некоторое время были проблемы с равновесием, а затем мучили головные боли, но сейчас, по словам мамы, сын уже восстановился.

— А на днях нас вызвали к дознавателю и стали объяснять, что водитель не виновен, так как мой сын переходил на запрещающий сигнал светофора, — продолжает Людмила. — Я ответила, что не согласна с такой оценкой и ничего подписывать не буду, а дознаватель стала грозить мне уголовной ответственностью за дачу ложных показаний. Она мне слова не давала сказать, и в итоге я написала, что сын двинулся, когда машины стояли. Получается, сама же оговорила сына. Но меня к этому буквально вынуждали.

На какой свет переходил ребенок?

Мнения экспертов об этом инциденте разошлись.

— Из видео не вполне ясно, на какой свет ребенок начал пересекать дорогу, но если он пошел на зеленый, вполне возможно, водитель будет компенсировать вред здоровью, моральный вред, а также получит наказание по статье 12.24 КоАП — вплоть до лишения прав за причинение легкого или среднего вреда здоровью, — считает юрист компании «Форлекс» Николай Попов. — Но если мальчик шел на красный свет, водитель освобождается от ответственности и может предъявить ущерб за разбитый автомобиль со своей стороны.

Но, подчеркнул эксперт, по статье 1079 Гражданского кодекса водитель, управляя источником повышенной опасности, в любом случае обязан компенсировать вред, причиненный ребенку.

— В том числе моральный вред, — уточнил Николай Попов. — Конкретный размер моральной компенсации в законе не прописан, и при его взыскании будет оцениваться и вина водителя, и вина мальчика.

В зависимости от тяжести сотрясения мозга страховая компания водителя, который сбил пешехода, выплачивает 3–5% от максимального лимита выплат (500 тысяч рублей), то есть 15–25 тысяч. При отсутствии ОСАГО этот ущерб (или больший) можно взыскать с водителя через суд.

Главный вопрос: на какой все-таки сигнал светофора ребенок начал пересекать улицу? Мальчик, по словам Людмилы, уверен, что начал переход на зеленый:

— Светофор там включается по кнопке и не имеет обратного отсчета, то есть он не мог знать, сколько времени осталось. И он пошел на зеленый, когда тот замигал и погас. Машины остановились и пропустили его, потому что этого требуют Правила, а водитель «Логана» мало того что летел быстрее всех, так еще не стал тормозить, хотя видел, что машины рядом с ним останавливаются. Сын говорит, что шел, размахивая руками, чтобы его было лучше видно.

Первый момент, когда нам удалось заметить мальчика на записи. Мы выделили его силуэт желтым. В эту секунду ему уже горит красный, но неясно, как долго ребенок уже находился на проезжей части

Первый момент, когда нам удалось заметить мальчика на записи. Мы выделили его силуэт желтым. В эту секунду ему уже горит красный, но неясно, как долго ребенок уже находился на проезжей части

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Автоэксперт Дмитрий Ларионов отчасти разделяет мнение Людмилы:

— В первом кадре, когда ребенок становится видимым, он уже идет по проезжей части и уже пересек правый ряд встречного направления, — указал он на детали записи. — Но машинам в этот момент зеленый еще не загорелся, так что версия мамы о том, что он начал переход на зеленый, наверняка недалека от истины.

«Не каждый взрослый сориентируется...»

Однако дальнейшие действия ребенка, по мнению Дмитрия Ларионова, делают ситуацию не такой однозначной.

— Около 10 секунд мальчик стоит на месте, что хорошо заметно, потому что он преградил путь левому ряду встречного направления. Далее ребенок увидел, что левый ряд проезжей части пуст, а машины в двух средних рядах замедлили движение, и сделал вывод, что переход будет безопасен, и уверенно пошел вперед с постоянной скоростью. В этот момент по изначально пустому правому ряду к переходу подъезжал Renault Logan, водитель которого не видел ребенка. Его скорость, по моим оценкам, составляла около 55–60 км/ч, а ребенок стал заметен примерно за 15 метров до места наезда.

Дмитрий Ларионов обратил внимание, что пункт 4.6 Правил дорожного движения требует от пешеходов в такой ситуации остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки (осевой линии). Продолжать переход разрешается, лишь убедившись в безопасности движения и с учетом сигнала светофора.

Пункт 4.6 ПДД. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.

— Уже на проезжей части мальчик понял, что не успевает завершить переход, и сделал правильный вывод — он остановился, потому что дальнейший путь был опасен, — продолжил эксперт. — Правда, по ПДД ему стоило остановиться между потоками, но это опаснее, так что пока всё в порядке. Но вот переходить вторую половину дороги он мог, лишь убедившись в безопасности и с учетом сигнала светофора, а этого он не учел. По-человечески его сложно обвинить, потому что не каждый взрослый сориентируется в такой ситуации, но, согласно ПДД, это нарушение.

Переход очень широкий — 8 полос. В центре есть разделительная полоса, нанесенная разметкой

Переход очень широкий — 8 полос. В центре есть разделительная полоса, нанесенная разметкой

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Виновен ли водитель?

Дмитрий Ларионов не видит в его действиях явных нарушений.

— Его скорость допустима, видимость хорошая, зеленый горит уже долго, и причин снижать скорость нет, — перечислил он. — Тех 15 метров, что оставались у него после обнаружения ребенка, недостаточно для торможения, потому что даже по сухому асфальту тормозной путь со скорости 60 км/ч занимает 25 метров.

Обычно при тяжелых травмах пешехода назначается автотехническая экспертиза. Решается вопрос, имел ли водитель техническую возможность избежать аварии, проще говоря, успевал ли затормозить после обнаружения опасности. Если возможность была, его могут обвинить в нарушении пункта 10.1 ПДД, но в данном случае подобной возможности у него, вероятно, не было.

Юрисконсульт «Центра страховых выплат» Андрей Савченко развивает эту тему:

— Даже если оставить в стороне вопрос о том, на какой свет переходил дорогу мальчик, у водителя есть обязанность выполнять пункт 10.1 ПДД, но тут важно понять, была ли у водителя возможность сделать это. Обзор ему закрывали соседние машины, и он заметил ребенка, по моим оценкам, за 20–25 метров до места наезда. Тормозной путь со скорости 60 км/ч на зимних покрытиях может достигать 40–60 метров, то есть складывается впечатление, что он не успевал остановиться в любом случае.

Эксперт добавил, что дети далеко не всегда знают Правила и оценивают обстановку, поэтому водители должны быть готовы к нелогичным маневрам с их стороны. Тем не менее, если водитель поставлен в безвыходную ситуацию, возлагать на него полную ответственность нельзя.

Людмила, в свою очередь, настаивает, что, раз ребенок начал переход на зеленый, водители обязаны его пропускать.

— Да, при включении разрешающего сигнала водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, завершающим переход проезжей части данного направления, — согласился Дмитрий Ларионов. — Но зеленый свет машинам к тому моменту уже горел 20 секунд, так что можно ли обвинять водителя в нарушении пункта 13.8 ПДД? Разумеется, нет. Подчеркну, что этот пункт распространяется на момент включения зеленого, а не финальную фазу его горения.

Пункт 13.8 ПДД. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

Схема ДТП

Схема ДТП

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Кстати, обязанности снижать скорость из-за замедления машин в соседних рядах у водителя Renault Logan не было: пункт 14.2 ПДД требует этого лишь перед нерегулируемыми переходами. Впрочем, опытные водители в таких ситуациях зачастую тормозят, ведь замедление соседних рядов обычно означает, что впереди есть опасность.

Учите детей переходить на «новый» зеленый

И все-таки, что нужно было делать ребенку в такой ситуации? Возможно, безопаснее было вернуться на тротуар, ведь первая машина (в дальнем от нас правом ряду) остановилась и путь к отступлению не был перекрыт. Второй вариант: встать на середине проезжей части: островка безопасности на этом переходе нет, но имеется разделительная полоса в виде разметки.

Первопричиной проблемы стал выход ребенка на проезжую часть на поздний зеленый, и Дмитрий Ларионов добавил:

СЮЖЕТ

Группа разбора

— Я бы посоветовал родителям обучать детей переходить широкие дороги, лишь когда зеленый сигнал светофора загорелся только что. Если он не знает, когда включился зеленый, лучше не начинать переход и подождать следующей фазы. Ни в коем случае нельзя двигаться по проезжей части бегом, даже если это кажется безопасным.

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