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Автохамы недели. Куда и за какое замечание послал девушку водитель наглухо тонированной «Тойоты»

Обзор новых нарушений правил парковки в Новосибирске

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«Тойота» на переходе&nbsp;

«Тойота» на переходе 

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В Новосибирске выбрали 10 самых злостных автохамов недели

В новом, 219-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как наши читатели делают замечания нарушителям, как паркуются таксисты и как трудно ходить мамам с колясками возле детской поликлиники. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В Калининском районе на остановке «Торговый центр» машина припарковалась, заехав даже за светофор, не говоря уже о знаке «Стоп». На мое замечание, что он заехал на регулируемый пешеходный переход, водитель меня послал куда подальше. Причем все стекла настолько затонированы, что с трудом можно увидеть отсутствие водителя. Там регулярно паркуются водители, постоянно нарушая правила, — жалуется наша читательница (фото выше).

Собрание такси

Собрание такси

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— Напротив дома на Каинской, 8б — по адресу: Колыванская, 3а, находится таксопарк. У этого здания нет парковки. Все машины стоят на проезжей части, сопряженной с тротуаром, — сообщает Алексей.

Помешал проходу пешехода

Помешал проходу пешехода

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— Такси припарковалось передо мной, перегородив весь тротуар. На замечание, что тут стоять нельзя, водитель отвернулся, но машину не убрал с прохода, — негодует Александр.

Не дает выехать со двора

Не дает выехать со двора

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— Новосибирская, 14, внутри двора, выехать нельзя, — возмущается Екатерина.

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

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«Лэнд-Крузеру» вольготно и удобно.

Обзор перехода затруднен

Обзор перехода затруднен

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— Гимназия № 16 по улице Пархоменко, 2, пешеходный переход, — пишет Станислав.

Нашел единственное место для стоянки

Нашел единственное место для стоянки

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— Тюленина, 27, территория Фехтовального центра. Места на парковке есть, но очередной автохам решил, что на тротуаре его автомобилю будет лучше, — пишет читатель Алексей.

Парковка на тротуаре&nbsp;

Парковка на тротуаре 

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— Каждый день наблюдаю, как автовладелец паркует свой автомобиль на пешеходной зоне. Пересечение улицы Планетной и проспекта Дзержинского. Водитель явно работает в такси и, видимо, решил, что ожидать заказы, лучше сидя в кафе, а машину можно поставить на тротуар, пусть люди обходят, — рассказывает очевидец.

Массово заезжают на тротуар

Массово заезжают на тротуар

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— Пересечение Плановой и Дуси Ковальчук. У магазина крепежа и сантехники постоянно паркуются чудаки. Это тротуар, но всем плевать. Это излюбленное место сотрудников ГИБДД, которые не обращают внимания на чудаков, — жалуется наш читатель.

Мамам с колясками не пройти

Мамам с колясками не пройти

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Перед детской поликлиникой № 1 по адресу: Фрунзе, 57а, водители постоянно паркуются на тротуаре, мамам с колясками и маленькими детьми приходится идти по проезжей части. А если навстречу едет машина, то некуда даже отойти, — недовольна Анастасия.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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