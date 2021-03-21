Автохамы недели. Куда и за какое замечание послал девушку водитель наглухо тонированной «Тойоты»

В новом, 219-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как наши читатели делают замечания нарушителям, как паркуются таксисты и как трудно ходить мамам с колясками возле детской поликлиники. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В Калининском районе на остановке «Торговый центр» машина припарковалась, заехав даже за светофор, не говоря уже о знаке «Стоп». На мое замечание, что он заехал на регулируемый пешеходный переход, водитель меня послал куда подальше. Причем все стекла настолько затонированы, что с трудом можно увидеть отсутствие водителя. Там регулярно паркуются водители, постоянно нарушая правила, — жалуется наша читательница (фото выше).