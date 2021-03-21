Автохамы недели. Куда и за какое замечание послал девушку водитель наглухо тонированной «Тойоты»

В Новосибирске выбрали 10 самых злостных автохамов недели
В новом, 219-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как наши читатели делают замечания нарушителям, как паркуются таксисты и как трудно ходить мамам с колясками возле детской поликлиники. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— В Калининском районе на остановке «Торговый центр» машина припарковалась, заехав даже за светофор, не говоря уже о знаке «Стоп». На мое замечание, что он заехал на регулируемый пешеходный переход, водитель меня послал куда подальше. Причем все стекла настолько затонированы, что с трудом можно увидеть отсутствие водителя. Там регулярно паркуются водители, постоянно нарушая правила, — жалуется наша читательница (фото выше).
— Напротив дома на Каинской, 8б — по адресу: Колыванская, 3а, находится таксопарк. У этого здания нет парковки. Все машины стоят на проезжей части, сопряженной с тротуаром, — сообщает Алексей.
— Такси припарковалось передо мной, перегородив весь тротуар. На замечание, что тут стоять нельзя, водитель отвернулся, но машину не убрал с прохода, — негодует Александр.
— Новосибирская, 14, внутри двора, выехать нельзя, — возмущается Екатерина.
«Лэнд-Крузеру» вольготно и удобно.
— Гимназия № 16 по улице Пархоменко, 2, пешеходный переход, — пишет Станислав.
— Тюленина, 27, территория Фехтовального центра. Места на парковке есть, но очередной автохам решил, что на тротуаре его автомобилю будет лучше, — пишет читатель Алексей.
— Каждый день наблюдаю, как автовладелец паркует свой автомобиль на пешеходной зоне. Пересечение улицы Планетной и проспекта Дзержинского. Водитель явно работает в такси и, видимо, решил, что ожидать заказы, лучше сидя в кафе, а машину можно поставить на тротуар, пусть люди обходят, — рассказывает очевидец.
— Пересечение Плановой и Дуси Ковальчук. У магазина крепежа и сантехники постоянно паркуются чудаки. Это тротуар, но всем плевать. Это излюбленное место сотрудников ГИБДД, которые не обращают внимания на чудаков, — жалуется наш читатель.
СЮЖЕТ
— Перед детской поликлиникой № 1 по адресу: Фрунзе, 57а, водители постоянно паркуются на тротуаре, мамам с колясками и маленькими детьми приходится идти по проезжей части. А если навстречу едет машина, то некуда даже отойти, — недовольна Анастасия.