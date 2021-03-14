Дьявольский BMW М666ММ, «Лэнд Крузер» 002 и девушка на «Кайене» 101. Смотрим, что они вытворяют

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 218-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Кайен» на переходе, парковка «Крузера» на проезжей части и негодяи, которые давят деревья. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Пересечение Красного проспекта и Достоевского, — уточняют наши читатели (фото выше).
— Пешеходный переход на выходе из гимназии
Внедорожник встал на проезжей части площади Маркса.
— Житель квартиры по адресу: Дачная, 25/3. установил для себя круглосуточную автостоянку под окнами у входа в подъезд и травит выхлопными газами больных людей. На замечания реагирует агрессивно, — жалуется Татьяна.
— Дрова из Кемерово, — четко подметил наш читатель.
— Фото сделано у детской поликлиники
— Перекресток улиц Гребенщикова — Краузе. Зачем нам тротуары? На светофоре не плохо, — сообщает Александр.
СЮЖЕТ
— Выезд из двора дома по адресу: Зыряновкая, 57. Левое переднее колесо стоит на дереве, посаженном по просьбе жильцов дома. Скорость дичания города превышает скорость благоустройства города. Потому что никакой реакции на выходки этих хамов нет, — рассуждает Александр.
— Пристроился на Блюхера, 71б на тротуаре, чуть на дерево не залез, — негодуют местные жители.
— Так паркуются на подъезде к улице Кропоткина, 271, — сообщает Владимир.