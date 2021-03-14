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Дьявольский BMW М666ММ, «Лэнд Крузер» 002 и девушка на «Кайене» 101. Смотрим, что они вытворяют

Новая подборка фото с неправильной парковкой на улицах города

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Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 218-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Кайен» на переходе, парковка «Крузера» на проезжей части и негодяи, которые давят деревья. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Пересечение Красного проспекта и Достоевского, — уточняют наши читатели (фото выше).

«Порше» у пешеходного перехода&nbsp;

«Порше» у пешеходного перехода 

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За рулем женщина

За рулем женщина

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— Пешеходный переход на выходе из гимназии № 10, Революции, 31. Владелице «Порше» собственное удобство важнее Правил дорожного движения и безопасности детей. Хотя наверняка сама ожидает собственного ребенка, — рассказывает Алексей.

На проезжей части площади Маркса

На проезжей части площади Маркса

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Внедорожник встал на проезжей части площади Маркса.

На машину жалуются жители

На машину жалуются жители

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— Житель квартиры по адресу: Дачная, 25/3. установил для себя круглосуточную автостоянку под окнами у входа в подъезд и травит выхлопными газами больных людей. На замечания реагирует агрессивно, — жалуется Татьяна.

Стоянка на тротуаре на Советской

Стоянка на тротуаре на Советской

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— Дрова из Кемерово, — четко подметил наш читатель.

Перегородил пандус

Перегородил пандус

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— Фото сделано у детской поликлиники № 7. Данный «дизайнер интерьера» не только перегородил вход, так еще и лишил посетителей пандуса, — пишут очевидцы.

Стоянка у светофора

Стоянка у светофора

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— Перекресток улиц Гребенщикова — Краузе. Зачем нам тротуары? На светофоре не плохо, — сообщает Александр.

Наехал на деревце

Наехал на деревце

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Выезд из двора дома по адресу: Зыряновкая, 57. Левое переднее колесо стоит на дереве, посаженном по просьбе жильцов дома. Скорость дичания города превышает скорость благоустройства города. Потому что никакой реакции на выходки этих хамов нет, — рассуждает Александр.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Пристроился на Блюхера, 71б на тротуаре, чуть на дерево не залез, — негодуют местные жители.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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— Так паркуются на подъезде к улице Кропоткина, 271, — сообщает Владимир.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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