Мишустинский манёвр: почему по всей стране очереди на техосмотр вопреки заявлениям премьера

В конце февраля СМИ, включая государственные, со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина сообщили о переносе реформы техосмотра на октябрь 2021 года. Но уже в первых числах марта наши читатели начали присылать фотографии очередей на ПТО и жаловаться на невозможность «купить» диагностические карты. Мы выяснили, что именно подписал председатель правительства и реально ли пройти техосмотр в заочном режиме (спойлер — невозможно).
Реформа состоялась по плану
— Мишустин явно преувеличил, когда заявлял журналистам о переносе реформы на октябрь, — объяснил директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — Реформа состоялась в полном объеме, и ни один из нормативов не отменен: работает фотофиксация, контролируется пропускная способность ПТО, а диагностические карты выдаются в электронном виде с цифровой подписью эксперта.
Вступили в силу и поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность сотрудников и руководства ПТО за «левый» техосмотр. Юрлицам грозят штрафы до полумиллиона рублей, должностным — наказание вплоть до ареста.
Директор ПТО «Авто-М» Илья Барыкин подтвердил, что с 1 марта правила техосмотра ужесточились:
— Мы сами обалдели, если честно, — сказал он. — Я думаю, СМИ не верно донесли информацию, потому что до 1 октября правительство лишь продлило срок действия некоторых диагностических карт, но сама реформа состоялась по плану.
Что же подписал Мишустин
Единственным послаблением стало продление на полгода (но не менее чем до 1 октября) срока действия диагностических карт, которые истекают в период с 1 февраля до 30 сентября 2021 года — текст постановления правительства есть на сайте кабмина. При этом формулировки сопроводительного текста в самом документе создают впечатление, будто речь идет об отсрочке реформы:
— В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, — подчеркнул председатель правительства.
В частности, СМИ распространили информацию, что на 1 октября переносится обязательная фотофиксация посещений ПТО, но и это оказалось неправдой.
— Мишустин не подписал постановление о переносе фотофиксации, — подчеркнул Геннадий Безносов. — Да, СМИ со ссылкой на него вроде бы анонсировали такой шаг, но в реальном тексте постановления указаний на временную отмену фотофиксации нет.
Специалист также отметил, что перенос реформы физически невозможен в столь короткие сроки:
— Большинство изменений в порядок техосмотра вносились федеральными законами, а Правительство РФ может отменить разве что некоторые подзаконные акты, но и этого сделано не было, — сказал Геннадий Безносов. — Поэтому с 1 марта система плохонько, но заработала.
Реально ли купить техосмотр
Перестали работать и «продавцы техосмотра»: если не все, то, по крайней мере, большинство. Мы попытались купить диагностическую карту по телефону без посещения ПТО, но во всех случаях получили лишь приглашение посетить пункт лично. По нашей легенде на лобовом стекле автомобиля есть трещина, поэтому мы просили выдать карту без осмотра. Реакция на уговоры была такой:
— Я вам еще раз объясняю: если у вас трещина на лобовом стекле, ее будет видно на фотографиях.
— А может, можно чуть подороже сделать, но без фотографий?
— Повторяю: вы должны приехать на пункт, там вас сфотографируют, если хотите время терять — приезжайте с трещиной.
— Ну, хоть как-то?
— Никак.
Что мешает нелегалам
Почему торговцы сдались так легко? Ведь они и раньше умудрялись вносить данные о диагностической карте в базу ЕАИСТО: для этого либо взламывая учетку эксперта, либо договариваясь с ПТО о «заочном осмотре».
Со слов опрошенных специалистов, работать в черную мешает несколько обстоятельств, включая и упомянутую фотофиксацию.
— Конечно, кто-то пытается подделывать фотографии с помощью «фотошопа», но у РСА, видимо, работают какие-то программы, которые выявляют поддельные снимки и аннулируют карту, — объяснил Илья Барыкин.
Вторая проблема — электронно-цифровая подпись эксперта.
— Нелегалы не имеют флешки (токена), который необходим для выгрузки диагностической карты, — указал Геннадий Безносов. — Да, они могут вступить в сговор с экспертом и подделать фотографии, но в любом случае есть модерация. Сейчас всё стало очень прозрачно: любой специалист может зайти в систему и увидеть время и место прохождения техосмотра, а если на фотографиях видны следы редактирования, смело пишем жалобу в РСА: это повлечет негативные последствия для оператора. Конечно, не все агенты перестали работать, но продажа карт сегодня затруднена.
С 1 марта вместо прежней базы данных ЕАИСТО заработала ее модернизированная версия ЕАИСТО-М, которая требует подключения и авторизации эксперта. Подкупить его, вероятно, можно, но с учетом крупных штрафов и уголовной ответственности такие манипуляции стали куда более рискованными.
Откуда очереди на ПТО
С начала марта мы получаем жалобы от читателей на невозможность пройти техосмотр из-за неработающей базы данных ЕАИСТО-М. Операторы подтвердили, что база функционирует нестабильно, и это — одна из причин проволочек и очередей. Кроме того, есть проблемы с подключением новых экспертов и внесением изменений в реестр ПТО, что не позволяет ряду пунктов работать полноценно.
Установлены ограничения на пропускную способность — один эксперт может принимать в среднем 16 машин за восьмичасовую смену. Время нахождения машины на ПТО контролируется по времени снимков: если между ними менее получаса, данные не загрузятся в базу.
Очереди на ПТО есть и в буквальном смысле, но, по словам операторов, они не отражают реальной картины, потому что большинство пунктов работает только по предварительной записи, то есть «лишних» клиентов попросту не записывают. Сложности отмечают и агенты по продажам полисов ОСАГО (для его оформления необходима действующая диагностическая карта).
Кому нужно проходить техосмотр в 2021 году?
Техосмотр не проходят легковые автомобили в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте 4–10 лет делают его раз в два года (кроме такси). В зачет идут календарные годы, то есть автомобиль, выпущенный в декабре 2017 года, считается четырехлетним уже сейчас, хотя фактически ему лишь три с небольшим. При этом до апреля 2020 года тайминг был другим, и, чтобы не запутаться, проверьте срок действия своей диагностической карты по базе данных. Вам понадобится госномер, VIN автомобиля, номера кузова и рамы — все данные есть в свидетельстве о регистрации машины.
Если срок действия вашей карты истекает в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, ее действие автоматически продлевается на полгода (но не менее чем до 1 октября 2021 года).
А вот обзор других изменений законов в марте 2021 года.