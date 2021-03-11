Мишустинский манёвр: почему по всей стране очереди на техосмотр вопреки заявлениям премьера

Кому нужно проходить техосмотр в 2021 году?



Техосмотр не проходят легковые автомобили в возрасте до 4 лет, а машины в возрасте 4–10 лет делают его раз в два года (кроме такси). В зачет идут календарные годы, то есть автомобиль, выпущенный в декабре 2017 года, считается четырехлетним уже сейчас, хотя фактически ему лишь три с небольшим. При этом до апреля 2020 года тайминг был другим, и, чтобы не запутаться, проверьте срок действия своей диагностической карты по базе данных. Вам понадобится госномер, VIN автомобиля, номера кузова и рамы — все данные есть в свидетельстве о регистрации машины.



Если срок действия вашей карты истекает в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года, ее действие автоматически продлевается на полгода (но не менее чем до 1 октября 2021 года).

А вот обзор других изменений законов в марте 2021 года.