Езжу на «Пежо» и не жужжу: смотрим на новый кроссовер из Франции за 3 млн — чего в нём такого за эти деньги

Французский среднеразмерный кроссовер Peugeot 3008 пережил рестайлинг — машина стала еще ярче и интереснее. Конечно, «плачущие» ходовые огни, «квадратный» руль и космический интерьер — дело на любителя, но отказать этому автомобилю в оригинальности никак нельзя. Посмотрим на основные плюсы и минусы забавной французской машинки — все подробности у Дмитрия Косенко.
Кроссовер Peugeot 3008 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна Авто») после рестайлинга прежде всего обзавелся новым «лицом» — радиаторная решетка увеличилась, появилась другая оптика. Слегка изменился рисунок задних фонарей.
Основная модернизация в салоне — новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Впрочем, по сути, это старая мультимедийка, а большой размер рамки дисплея еще не означает серьезного увеличения полезной площади экрана (но об этом позже).
Агрегатная часть осталась прежней: бензиновый мотор 1,6 литра (турбо) на 150 сил, а также дизель 2 литра и тоже на 150 сил. Японский автомат Aisin (6 или 8 ступеней) и исключительно передний привод.
Пройдемся по достоинствам Peugeot 3008, чем он завлекает.
Дизайн
Можно сказать, что такая дизайнерская смелость на любителя, но в целом автомобиль яркий, самобытный. Рестайлинг изменил переднюю оптику — теперь в одной блокфаре все режимы света, включая противотуманный. Светодиоды — начиная с базовой комплектации. Ну и, конечно, падающие вниз полоски ходовых огней — кто-то называет их клыками, а я — слезами. Peugeot — одна из немногих марок, размещающая название модели в передней части — перед капотом красуется крупная надпись 3008.
Интерьер
Дизайн салона не отстает от внешнего вида: смелые решения, сложная архитектура, сочетания различных материалов — пластика, ткани, металлизированных вставок. Классное оформление центрального тоннеля, интересная «рояльная клавиатура» — блок кнопок быстрого доступа к мультимедийной системе. Плюс цифровая приборная панель и штурвал от космолета — такой салон долго не приестся и будет радовать своей свежестью.
Сиденья
Кресла из комбинированного материала, по бокам — кожа, в середине — замша, в этих креслах уютно и тепло. Полный набор электрорегулировок, включая регулировку поясничного подпора. Плюс ручная регулировка длины подушки сиденья. Устроиться сразу можно комфортно, разве что не хватает слегка боковой поддержки у спинок. Ну и опять же дизайн кресел — не какая-то простенькая «лавка», а сочетание интересных форм и линий.
Центральный бокс
Под центральным подлокотником скрывается просто огромный бокс с подсветкой и охлаждением — в летнее время здесь можно перевозить несколько емкостей с прохладительными напитками. Ну или просто какие-то вещи — влезет очень много всего.
Приборная панель
Классная цифровая приборка с плавной и продуманной анимацией, несколько режимов оформления, возможность вывода большого количества информации. Хороший обзор приборки поверх усеченного рулевого колеса. Только вот зачем шкала тахометра отзеркалена (стрелка поднимается против часовой)? Ну да ладно.
Ну а теперь о нюансах, некоторые их них — явные минусы машины.
Задумчивый автомат
Динамика у автомобиля с 1,6-литровым двигателем, скажем так, нормальная — 8,9 секунды до сотни. Но разгон не особо яркий, двигатель нужно крутить: он бубнит, ближе к 5000 оборотов срывается в гул, который закладывает уши. Гидроавтомат Aisin в связке с этим мотором категорически отказывается переключаться вверх после разгона — даже в стандартном режиме после сброса газа очень долго удерживается пониженная передача. Затем автомат переходит на одну ступень вверх, а потом, подумав, еще на одну. Плюс при разгоне при воздействии на педаль газа происходит небольшая заминка — машина вроде подается вперед, потом осаживается и потом только начинает ускоряться.
Проблемы с климатом
Может, это, конечно, особенности этого экземпляра, но подача воздуха к водительским ногам категорически недостаточна. Я пытался настроить климат-контроль, включал авторежим, направлял поток только в ноги, увеличивал скорость вентилятора — без толку. Еле теплое пространство у ног — в итоге наши конечности подмерзли даже в валенках.
Мультимедийная система
В целом она неплоха, но есть моменты. Во-первых, полезное пространство увеличенного по ширине экрана сжирают боковые меню климата справа и слева, которые выводятся постоянно. В итоге для основных манипуляций остается не слишком и крупный центральный прямоугольник дисплея. Карта навигации в нем невелика, картинка с камеры заднего вида — тоже. Работает система с приемлемой скоростью, но та же навигация не очень подвижна.
Рулевое колесо
Это на картинках оно такое красивое, авангардное, а вот в плане практичности на этот раз показалось не очень. Во-первых, твердый обод — кожа без мягкой подложки. Во-вторых, излишне выраженные приливы с грубыми гранями по внутренней стороне. Нет обогрева. Ну и потом, электроусилитель настроен так, что рулевое колесо не только перетяжелено, но и обладает неприятной вязкостью, которая на скорости мешать получать обратную связь от дороги и лишает удовольствия от рулежки.
Цены
Да уж, «француз» нынче дорог — даже начальная цена переваливает за 2 миллиона. Заплатив