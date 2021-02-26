Езжу на «Пежо» и не жужжу: смотрим на новый кроссовер из Франции за 3 млн — чего в нём такого за эти деньги

Агрегатная часть осталась прежней: бензиновый мотор 1,6 литра (турбо) на 150 сил, а также дизель 2 литра и тоже на 150 сил. Японский автомат Aisin (6 или 8 ступеней) и исключительно передний привод.



Пройдемся по достоинствам Peugeot 3008, чем он завлекает.



Дизайн

