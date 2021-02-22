Месть за парковку. Смотрим, что и за какие грехи написали на капоте джипа жители дома

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 215-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за перегороженную тропинку, заблокированные лестницы и стихийная стоянка на Красном проспекте. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
«С дороги убири» — начертали неизвестные художники на капоте этого автомобиля (фото выше). — Нижегородская, 27. Перегородил единственный проход к дому, — пишет читательница Наталья.
— Ул. Власова, 1, детская поликлиника. Парковка и на перекрестке, и на переходе, видимо, знак юбилея ГИБДД это разрешает, — сообщает Андрей.
— Выход с лестницы. Ул. Гребенщикова, 8, — уточняют местные жители.
— Владелец Volkswagen перекрыл подход к подъезду жилого дома и безопасную пешеходную дорожку, по которой жильцы ходят к другим подъездам, — жалуется Юлия.
Дамочке комфортно на тротуаре.
СЮЖЕТ
— На въезде в ТРЦ «Континент», расположенный по адресу: ул. Троллейная, 130а, куда приезжает огромное количество семей с маленькими детьми, на встречной полосе проезжей части ежедневно паркуется эвакуатор, вынуждая других участников дорожного движения также нарушать правила и выезжать на встречную полосу, чтобы его объехать. Более того, автомобиль таким образом полностью закрывает обзор трамвайных путей и движущихся трамваев, — пишут недовольные посетители ТРЦ.
Ох, сейчас кому-то прилетит за парковку, мешающую пешеходам.
— Красный проспект, 50. Не понимаю, с каких пор тут возникла парковка, на каких основаниях?! — вопрошает читатель Александр.
— Данный автомобиль запарковался на тротуаре проспекта Карла Маркса, — информирует Аркадий.
— Такси ночевало и никому не мешало, а это чудо поставило машину так, что не то что с санками или коляской, а и пешком не протиснуться. Адрес: Ватутина, 55, — пишут жильцы дома.