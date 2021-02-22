Месть за парковку. Смотрим, что и за какие грехи написали на капоте джипа жители дома

— На въезде в ТРЦ «Континент», расположенный по адресу: ул. Троллейная, 130а, куда приезжает огромное количество семей с маленькими детьми, на встречной полосе проезжей части ежедневно паркуется эвакуатор, вынуждая других участников дорожного движения также нарушать правила и выезжать на встречную полосу, чтобы его объехать. Более того, автомобиль таким образом полностью закрывает обзор трамвайных путей и движущихся трамваев, — пишут недовольные посетители ТРЦ.

