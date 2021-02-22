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Месть за парковку. Смотрим, что и за какие грехи написали на капоте джипа жители дома

Новые приключения любителей неправильной парковки в Новосибирске

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Кто-то оставил надпись на капоте

Кто-то оставил надпись на капоте

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 215-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: месть за перегороженную тропинку, заблокированные лестницы и стихийная стоянка на Красном проспекте. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Машина мешает проходу

Машина мешает проходу

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«С дороги убири» — начертали неизвестные художники на капоте этого автомобиля (фото выше). — Нижегородская, 27. Перегородил единственный проход к дому, — пишет читательница Наталья.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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— Ул. Власова, 1, детская поликлиника. Парковка и на перекрестке, и на переходе, видимо, знак юбилея ГИБДД это разрешает, — сообщает Андрей.

Проход на лестницу

Проход на лестницу

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— Выход с лестницы. Ул. Гребенщикова, 8, — уточняют местные жители.

У подъезда жилого дома

У подъезда жилого дома

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— Владелец Volkswagen перекрыл подход к подъезду жилого дома и безопасную пешеходную дорожку, по которой жильцы ходят к другим подъездам, — жалуется Юлия.

Девушка на тротуаре&nbsp;

Девушка на тротуаре 

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Дамочке комфортно на тротуаре.

Авто загораживает обзор

Авто загораживает обзор

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— На въезде в ТРЦ «Континент», расположенный по адресу: ул. Троллейная, 130а, куда приезжает огромное количество семей с маленькими детьми, на встречной полосе проезжей части ежедневно паркуется эвакуатор, вынуждая других участников дорожного движения также нарушать правила и выезжать на встречную полосу, чтобы его объехать. Более того, автомобиль таким образом полностью закрывает обзор трамвайных путей и движущихся трамваев, — пишут недовольные посетители ТРЦ.

Эвакуатор готовится увозить машины

Эвакуатор готовится увозить машины

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Ох, сейчас кому-то прилетит за парковку, мешающую пешеходам.

Стоянка на Красном проспекте

Стоянка на Красном проспекте

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— Красный проспект, 50. Не понимаю, с каких пор тут возникла парковка, на каких основаниях?! — вопрошает читатель Александр.

Внедорожник на тротуаре&nbsp;

Внедорожник на тротуаре 

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— Данный автомобиль запарковался на тротуаре проспекта Карла Маркса, — информирует Аркадий.

Во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома

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— Такси ночевало и никому не мешало, а это чудо поставило машину так, что не то что с санками или коляской, а и пешком не протиснуться. Адрес: Ватутина, 55, — пишут жильцы дома.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковка автоя паркуюсь как чудак
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