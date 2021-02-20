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«Нивка» ягодка опять. Тестируем обновленный внедорожник в местах, которые помнят его молодость

Lada Niva пережила самую серьезную подтяжку лица и поменяла название

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За все 25 лет ее жизни столь заметного обновления у Niva не было

За все 25 лет ее жизни столь заметного обновления у Niva не было

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Lada Niva — это один из трех мамонтов нашего автопрома. Из серийных моделей старше только уазовская «Буханка» и, собственно, кириллическая «Нива» ВАЗ-21213. Модель же с латинским названием Niva дебютировала еще в 1996 году, а массовый выпуск стартовал пять лет спустя, так что в этом году у автомобиля двойной юбилей. За это время она выпускалась под маркой Lada (в 2001 году), потом Chevrolet, а с 2020 года снова Lada. Чтобы мы не запутались окончательно, АВТОВАЗ переформатировал ее внешность и присвоил модели новое название — Lada Niva Travel. Изменился ли ее характер?

На фронтальных видах ее просто не узнать — мне она напоминает стилистику Mitsubishi&nbsp;

На фронтальных видах ее просто не узнать — мне она напоминает стилистику Mitsubishi 

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Подтяжку лица делали люди, не лишенные азарта. «Нивино» лицо они тянули, пока оно не встало вровень с приподнятым капотом, который продолжает подоконную линию автомобиля. Фары теперь пристальны, как взгляд следователя, а черная решетка радиатора в иных ракурсах напоминает о стилистике Mitsubishi. Вкупе с увеличенными накладками колесных арок автомобиль кажется чем угодно, но не привычной старушкой-«Нивой».

Модель теперь называется Lada Niva Travel, а «старая» «Нива» — Niva Legend

Модель теперь называется Lada Niva Travel, а «старая» «Нива» — Niva Legend

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Сзади отличить новинку можно по форме светодиодных фонарей и чуть измененному бамперу, но в остальном — всё по-прежнему

Сзади отличить новинку можно по форме светодиодных фонарей и чуть измененному бамперу, но в остальном — всё по-прежнему

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Правда, образ высоколобого внедорожника размывается при виде в три четверти: потяжелевший передок визуально перетягивает среднюю часть, а корма скромностью форм по-прежнему напоминает замерзшую собачку. Фронтон Niva Travel в изолированном виде прямо-таки неплох — типичный фейс современного внедорожника. Но поскольку стилистам не дали порезвиться вволю, результат получился компромиссным, и бывший дизайнер АВТОВАЗа Валерий Сёмушкин даже обрушился на модель с критикой, заявив «Ежедневному автомобильному журналу»:

— Не сочетается дизайн передней части с характером всего автомобиля. Наломанные углы, черное пятно, полностью перекрывающее передок. Я хотел бы, чтобы автомобиль был более цельным. Кузов не соответствует биодизайну, который был в девяностых годах. Тогда он имел самостоятельную пластику, сейчас же этого не получилось.

Длина автомобиля выросла на 43 миллиметра, но исключительно за счет переднего бампера

Длина автомобиля выросла на 43 миллиметра, но исключительно за счет переднего бампера

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Впрочем, дизайнеры всегда хотят неограниченной свободы (и столь же неограниченных бюджетов), но реальность расходится с нашими хотелками. Рестайлинг был вынужденной мерой, чтобы Niva продержалась еще минимум три года до выхода новой модели уже на французской платформе. И сдается мне, клиентам, не очень отличающим стилистику биодизайна от, допустим, баухауса, обновленная Niva придется по душе просто потому, что она кажется крупнее и солиднее. А соседям вообще можно сказать, что это новая модель.

А за рулем главным следствием нового дизайна является хорошо видимый капот, который солидно вздыхает на косогорах и обозначает предел возможного при попытках протиснуться между деревьев.

Капот теперь хорошо видим

Капот теперь хорошо видим

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Кроме того, буксировочных проушин теперь две — слева и справа. Они и сделаны лучше: раньше приходилось цепляться за утопленную в бампере петлю (иногда через промежуточное звено), теперь же скобы более открытые и удобные.

А так выглядят буксировочные проушины

А так выглядят буксировочные проушины

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К сожалению, рестайлинг не коснулся салона от слова «совсем». Даже нарост мультимедийного экрана по верху центральной консоли появился еще на прежней Chevrolet Niva в 2019 году.

Интерьер остался без изменений, но не отталкивает: всё вполне функционально

Интерьер остался без изменений, но не отталкивает: всё вполне функционально

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И дело даже не в старомодном дизайне, который смотрелся свежо еще в допутинскую эпоху. И даже не в эргономике — с поправкой на возраст она вполне целесообразна: подумаешь, настройка зеркал вынесена в нижнюю часть центральной консоли, а руль не регулируется по вылету. Скорее, настроение снижает ощущение пластмассовой хлипкости салона с его дышащими кнопками, строптивым рычажком рециркуляции, плохо читаемыми приборами. Но логика здесь та же, что и с дизайном: новый интерьер — это большие вложения, которые на фоне беднеющего покупателя и валютных интриг просто неоправданны. Niva ведь берут не ради эргономического совершенства.

Косящие рычаги коробки и раздатки

Косящие рычаги коробки и раздатки

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Камерой заднего вида сегодня не удивишь, но Niva сумела, потому что...

Камерой заднего вида сегодня не удивишь, но Niva сумела, потому что...

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...камера имеет персональный омыватель. Он активируется вместе с «брызгалкой» задних стекол

...камера имеет персональный омыватель. Он активируется вместе с «брызгалкой» задних стекол

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Подлокотник — решение спорное: в городской суете он мешает пользоваться куцеватым ручником

Подлокотник — решение спорное: в городской суете он мешает пользоваться куцеватым ручником

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К сожалению, технических изменений не последовало — это именно рестайлинг, а не попытка апгрейда модели. Все недостатки, включая тесный салон и недостаточно тяговитый мотор, остались при ней вместе с «рюкзаком» запаски на задней двери, которая требует осторожности при парковке.

Двигатель ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра (80 л.с.) — потомок моторов для вазовской «классики» с увеличенным диаметром цилиндра

Двигатель ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра (80 л.с.) — потомок моторов для вазовской «классики» с увеличенным диаметром цилиндра

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Niva хоть и добавила внешней стати, осталась машиной компактной — она на 20 сантиметров короче Hyundai Creta. Места на задних сиденьях впритык

Niva хоть и добавила внешней стати, осталась машиной компактной — она на 20 сантиметров короче Hyundai Creta. Места на задних сиденьях впритык

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Не слишком удобен и багажник объемом 320 литров. Размашистую заднюю дверь не открыть в тесноте

Не слишком удобен и багажник объемом 320 литров. Размашистую заднюю дверь не открыть в тесноте

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Сохранились и ездовые впечатления: если вы катались на Chevrolet Niva, ничего нового вы не узнаете. Из-за маломощного двигателя и шумности Niva кажется машиной более громоздкой, чем есть на самом деле, и после тех же кроссоверов едет натужно. На трассе ощущается дефицит «лошадей»: ленивый двигатель нужно как следует крутить, а динамика на 4-й и 5-й передачах валидольная.

На скользких покрытиях нужно быть аккуратнее: полный привод не спасает от неприятных скольжений

На скользких покрытиях нужно быть аккуратнее: полный привод не спасает от неприятных скольжений

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Впрочем, чего-то критичного в ее повадках нет. Да, она погуливает в полосе, усилитель руля гудит на больших углах, а мягковатая педаль тормоза требует решительных нажатий. Но со временем привыкаешь и перестаешь обращать внимание. Зато у Niva почти безупречная обзорность, в том числе по зеркалам, что несколько символично, потому что модель и является своеобразным взглядом назад.

На плохих дорогах «Ниве» хорошеет

На плохих дорогах «Ниве» хорошеет

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А еще она покоряет подвеской, которая создана для штурма самых выматывающих дорог. Энергоемкость сочетается с известным комфортом, и если обычно выезд на грейдер или полевую дорогу вызывает тревогу и уныние, то в случае с Niva — почти ликование. Разминая сайлент-блоки, она с аппетитом поедает разнокалиберные ухабы и при этом не донимает качкой. В классе компактных проходимцев подобную отрешенность демонстрирует разве что Renault Duster.

Характер остался прежним — Niva расцветает на умеренном бездорожье

Характер остался прежним — Niva расцветает на умеренном бездорожье

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Системы стабилизации нет даже в качестве опции, хотя в некоторых режимах Niva склонна к заносу — например, при резком маневрировании после торможения. С другой стороны, в сравнении с короткими «Нивами» она менее вертлява, а если въехать в поворот слишком быстро, просто плужит носом, расширяя радиус. Niva вообще не любит спешки и нервозности и склоняет, скорее, к вдумчивой (если не задумчивой) езде. При этом полный привод придает ей некоторый запас устойчивости в заносе, если водитель имеет навыки езды с такими трансмиссиями.

На сомнительных покрытиях лучше включать понижающую передачу заранее, потому что в верхнем диапазоне раздатки Niva не шибко вынослива — глохнет

На сомнительных покрытиях лучше включать понижающую передачу заранее, потому что в верхнем диапазоне раздатки Niva не шибко вынослива — глохнет

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И, конечно, машине многое прощаешь, едва появляется случай оценить ее полный привод с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. Niva Travel осталась честным внедорожником и даже после застревания продолжает упрямо и неспешно бороться с рельефом, мало-помалу выползая к спасению. Ей, конечно, не хватает всё того же тяговитого мотора — первые метры в снегу я частенько глох. Проблему решило включение пониженной передачи: с ней Niva уже прет с флегматичностью танка, а если и зарывается, то не намертво. Вперед, назад, снова вперед... Эх, еще бы задняя передача включалась помягче, но такова Niva — отступать она не любит.

Просвет автомобиля даже вырос с 200 до 220 миллиметров, так что более пышные бамперы не должны сказаться на проходимости

Просвет автомобиля даже вырос с 200 до 220 миллиметров, так что более пышные бамперы не должны сказаться на проходимости

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Стальная защита картера улыбается хэллоуинской гримасой

Стальная защита картера улыбается хэллоуинской гримасой

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Задняя подвеска — мост с тягой Панара, из-за которой машину слегка переставляет на ухабах

Задняя подвеска — мост с тягой Панара, из-за которой машину слегка переставляет на ухабах

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Одним словом, это привычная нам Niva со всеми ее плюсами и минусами. А мотив для ее обновления понятен: если в 2018 году Chevrolet Niva и Lada 4x4 продавались почти одинаковыми тиражами на уровне 30 тысяч автомобилей в год, то по итогам 2020 года младшая модель сохранила темп, а вот спрос на Niva сократился раза в полтора. Отчасти это объяснялось пересменкой брендов (модель переехала из салонов Chevrolet к дилерам Lada), но наверняка сказывается и моральное устаревание — уж больно примелькалась «Шнива» с ее обмылочным дизайном. И, приделав ей новый лик, АВТОВАЗ надеется всколыхнуть интерес к модели.

Модель останется в строю минимум до 2024 года

Модель останется в строю минимум до 2024 года

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Что потом? Определенности нет, но АВТОВАЗ отказывается от собственных платформ в пользу технологий Renault, и следующая Niva получит французскую тележку CMF-B — запуск планируется на 2024 год. Разработка нового внедорожника в планы АВТОВАЗ (точнее, материнской компании Renault) явно не вписывается, что, впрочем, не мешает выпускать классические Niva Travel и Niva Legend после 2024 года. Вопрос, скорее всего, будет решаться ситуативно: будет спрос — останутся «Нивы».

Приставка Travel подчеркивает целевое назначение машины — путешествия. Хотя именно для затяжных туров машина подходит едва ли. А вот вылазки к местным красотам — ее стихия

Приставка Travel подчеркивает целевое назначение машины — путешествия. Хотя именно для затяжных туров машина подходит едва ли. А вот вылазки к местным красотам — ее стихия

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Цены после обновления выросли на 10–25 тысяч рублей в зависимости от комплектации, но дело тут не только в рестайлинге, но и в общем подорожании автомобилей. Базовая Lada Niva Travel в комплектации Classic стоит 748 тысяч рублей (+10 тысяч в сравнении с дорестайлинговой машиной). Версия Comfort с магнитолой, кондиционером и легкосплавными колесами обойдется в 805 тысяч (+17 тысяч), при этом сразу имеет подогрев сидений — раньше он полагался только топовой комплектации. В версии Luxe за 891 тысячу (+20 тысяч) появляются пассажирская подушка безопасности, парктроник, камера, обогрев лобового стекла, мультимедийная система, регулировка водительского сиденья по высоте, противотуманные фары, 16-дюймовые колеса и замок с дистанционным управлением.

Комплектация Off-Road&nbsp;

Комплектация Off-Road 

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Есть еще версии Comfort Off-Road и Luxe Off-Road, но отличия, скорее, имиджевые. Они заметны благодаря черному обвесу и шноркелю для преодоления бродов глубиной до полуметра. Доплата за такие версии составляет 15–40 тысяч рублей. Итого самая дорогая Niva Travel стоит 906 тысяч рублей.

Пятидверная Lada Niva Legend при прочих равных примерно на 70 тысяч рублей дешевле

Пятидверная Lada Niva Legend при прочих равных примерно на 70 тысяч рублей дешевле

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Дорого? Да, но с другой стороны Niva Travel может себе позволить ценовой волюнтаризм, ведь конкурентов почти нет. Пятидверная Lada Niva Legend стоит в диапазоне 645–730 тысяч рублей и ориентирована, скорее, на жителей села. Более крупный «УАЗ-Патриот» обойдется минимум в 939 тысяч рублей. А иностранные внедорожники и того хлеще: даже за малыша Suzuki Jimny сегодня просят от 1,7 миллиона рублей — две топовых Niva.

Минимальная цена — около 750 тысяч рублей

Минимальная цена — около 750 тысяч рублей

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Таким образом, АВТОВАЗ при минимальных затратах умело создал иллюзию, будто перед нами чуть ли не новая модель. И цель достигнута: «Нивка» ягодка опять.

Один из мегалитов урочища Большие Аллаки

Один из мегалитов урочища Большие Аллаки

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Кстати, целью нашего «тревела» было святилище Большие Аллаки в Челябинской области: ансамбль скальных глыб весьма причудливой формы, которые, по мнению ученых, считались святым местом древних людей. Жили они в этих краях якобы с эпохи верхнего палеолита (более 40 тысяч лет назад), и причины их ветхозаветного восторга в общем очевидны — в камнях можно увидеть очертания слонов, черепах, летающих тарелок и палачей в масках. На камнях есть древние рисунки, сделанные охрой, которые, к сожалению, очень пострадали от вандалов, красящих поверх дурные надписи.

Когда-то здесь совершались ритуалы

Когда-то здесь совершались ритуалы

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АВТОВАЗ в ближайшие годы объединится с румынской компанией Dacia.

Разработка российских автомобилей окончательно поставлена на паузу: работы прекратили и АВТОВАЗ, и УАЗ.

А Renault на днях во всех подробностях показала новый Duster второго поколения.

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