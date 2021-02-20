«Нивка» ягодка опять. Тестируем обновленный внедорожник в местах, которые помнят его молодость

Правда, образ высоколобого внедорожника размывается при виде в три четверти: потяжелевший передок визуально перетягивает среднюю часть, а корма скромностью форм по-прежнему напоминает замерзшую собачку. Фронтон Niva Travel в изолированном виде прямо-таки неплох — типичный фейс современного внедорожника. Но поскольку стилистам не дали порезвиться вволю, результат получился компромиссным, и бывший дизайнер АВТОВАЗа Валерий Сёмушкин даже обрушился на модель с критикой, заявив «Ежедневному автомобильному журналу»:

— Не сочетается дизайн передней части с характером всего автомобиля. Наломанные углы, черное пятно, полностью перекрывающее передок. Я хотел бы, чтобы автомобиль был более цельным. Кузов не соответствует биодизайну, который был в девяностых годах. Тогда он имел самостоятельную пластику, сейчас же этого не получилось.