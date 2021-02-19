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Побросали: смотрим, где стоят уродующие город машины-подснежники (из-за них мы мучаемся в пробках)

Фоторепортаж с улиц Новосибирска, обочины которых заставлены брошенными автомобилями

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Сужение дороги на&nbsp;Серебренниковской

Сужение дороги на Серебренниковской

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В Новосибирске брошенные машины мешают движению и создают пробки

Год назад мы рассказывали о кладбище брошенных автомобилей на улице Каменской, с которым власти никак не могли справиться — мол, нет полномочий на эвакуацию таких машин. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор на Каменской и где еще можно увидеть уродливые «подснежники», владельцам которых плевать, что их машины мешают уборке снега, сужают проезжую часть и вызывают дополнительные пробки.

С Каменской брошенный хлам пропал

С Каменской брошенный хлам пропал

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Итак, что же творится в самом центре Новосибирска на улице Каменской спустя год после активного обсуждения этой проблемы? О, чудо — десятки старых брошенных автомобилей исчезли, вместо них — относительно чистая проезжая часть и припаркованные по краям «живые автомобили».

Но один драндулет все-таки остался

Но один драндулет все-таки остался

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Впрочем, один «гадкий утенок» всё же нашелся — этот древний «Ниссан» с номерами 73-го региона стоит прямо у ТЦ «Москва». Мешает проезду и уборке снега — видно, как его все объезжают.

Машина на Вокзальной магистрали

Машина на Вокзальной магистрали

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Еще одно древнее создание — «Королла» с номерами 56-го региона на Вокзальной магистрали. Занимает парковочное место, мешает погрузчику вычистить снег из всего парковочного кармана.

Машины на&nbsp;Серебренниковской

Машины на Серебренниковской

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Еще одно кладбище, о котором писали год назад, никуда не исчезло — это начало улицы Серебренниковской, дом 1. Если в прошлом году тут стояли заваленные снегом «Лады-Ларгусы», то сейчас это автомобили «Рено-Логан» с символикой «Ситимобил» по бортам. Конкретно сужают проезжую часть и затрудняют обзор на изгибе дороги.

Трактор на Крылова

Трактор на Крылова

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Посмотрите, какая красивая техника на улице Крылова у Центрального рынка. Вокруг скопились кучи снега, выходящие на проезжую часть.

Сугроб или машина?

Сугроб или машина?

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Если бы не видно было зеркала, можно было подумать, что это просто сугроб. Давайте отгадаем по зеркалу, что это за автомобиль.

Торчит одно-единственное зеркало

Торчит одно-единственное зеркало

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Аналогичный сугроб на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Тоже торчит одно единственное зеркало.

Машина-помойка на Депутатской&nbsp;

Машина-помойка на Депутатской 

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Улица Депутатская в центре города: вот давайте, объезжайте меня. Кто-то уже накидал мусора на этот сугроб — настоящая помойка.

Сужение проезжей части на Урицкого

Сужение проезжей части на Урицкого

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Еще один драндулет, сужающий проезжую часть, обнаружен на улице Урицкого. Припаркован возле элитного жилого дома — прямо не по фэншуй.

Нечто в парковочном кармане на улице Гоголя, тоже расползается сугробом на соседние парковочные места<br>

Нечто в парковочном кармане на улице Гоголя, тоже расползается сугробом на соседние парковочные места

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Перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина

Перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина

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Ну а это настоящее кладбище-помойка брошенных машин перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина, 23. Непонятно, то ли это тротуар, то ли официальные парковочные места, конструктивно вроде тротуар. Ну, что скажут власти — тоже нельзя эвакуировать?

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кладбище автомобилейпарковка
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