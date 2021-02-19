Побросали: смотрим, где стоят уродующие город машины-подснежники (из-за них мы мучаемся в пробках)

Год назад мы рассказывали о кладбище брошенных автомобилей на улице Каменской, с которым власти никак не могли справиться — мол, нет полномочий на эвакуацию таких машин. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор на Каменской и где еще можно увидеть уродливые «подснежники», владельцам которых плевать, что их машины мешают уборке снега, сужают проезжую часть и вызывают дополнительные пробки.