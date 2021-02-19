Побросали: смотрим, где стоят уродующие город машины-подснежники (из-за них мы мучаемся в пробках)

В Новосибирске брошенные машины мешают движению и создают пробки
Год назад мы рассказывали о кладбище брошенных автомобилей на улице Каменской, с которым власти никак не могли справиться — мол, нет полномочий на эвакуацию таких машин. Давайте посмотрим, что изменилось с тех пор на Каменской и где еще можно увидеть уродливые «подснежники», владельцам которых плевать, что их машины мешают уборке снега, сужают проезжую часть и вызывают дополнительные пробки.
Итак, что же творится в самом центре Новосибирска на улице Каменской спустя год после активного обсуждения этой проблемы? О, чудо — десятки старых брошенных автомобилей исчезли, вместо них — относительно чистая проезжая часть и припаркованные по краям «живые автомобили».
Впрочем, один «гадкий утенок» всё же нашелся — этот древний «Ниссан» с номерами 73-го региона стоит прямо у ТЦ «Москва». Мешает проезду и уборке снега — видно, как его все объезжают.
Еще одно древнее создание — «Королла» с номерами 56-го региона на Вокзальной магистрали. Занимает парковочное место, мешает погрузчику вычистить снег из всего парковочного кармана.
Еще одно кладбище, о котором писали год назад, никуда не исчезло — это начало улицы Серебренниковской, дом 1. Если в прошлом году тут стояли заваленные снегом «Лады-Ларгусы», то сейчас это автомобили «Рено-Логан» с символикой «Ситимобил» по бортам. Конкретно сужают проезжую часть и затрудняют обзор на изгибе дороги.
Посмотрите, какая красивая техника на улице Крылова у Центрального рынка. Вокруг скопились кучи снега, выходящие на проезжую часть.
Если бы не видно было зеркала, можно было подумать, что это просто сугроб. Давайте отгадаем по зеркалу, что это за автомобиль.
Аналогичный сугроб на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Тоже торчит одно единственное зеркало.
Улица Депутатская в центре города: вот давайте, объезжайте меня. Кто-то уже накидал мусора на этот сугроб — настоящая помойка.
Еще один драндулет, сужающий проезжую часть, обнаружен на улице Урицкого. Припаркован возле элитного жилого дома — прямо не по фэншуй.
Ну а это настоящее кладбище-помойка брошенных машин перед магазином «1000 мелочей» на Мичурина, 23. Непонятно, то ли это тротуар, то ли официальные парковочные места, конструктивно вроде тротуар. Ну, что скажут власти — тоже нельзя эвакуировать?