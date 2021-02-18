Новый Nissan Qashqai стал «мягким гибридом» и получил улучшенный автопилот

Nissan показал новое поколение Qashqai — автомобиля, который
Новая платформа, кстати, роднит Qashqai с недавно представленным Mitsubishi Outlander четвертого поколения, поскольку марки являются соседями по глобальному альянсу. Плюсы «тележки» — снижение массы на
При этом автомобиль стал чуть крупнее, например, длина возросла на
Для Европы Nissan Qashqai получит два типа силовых агрегатов, и оба — гибридные. Первый является «мягким гибридом», в котором тягу обеспечивает турбодвигатель
Кроме того, для Nissan доступна силовая установка E-Power, где бензиновый мотор мощностью
Nissan продолжает совершенствовать систему ProPilot — автопилот начального уровня. По сути, речь о продвинутой версии адаптивного круиз-контроля, который, например, может самостоятельно менять скорость, читая знаки ограничений.
А фары нового Qashqai состоят из 12 отдельных элементов, затеняющие зону, в которой находится встречный автомобиль — это позволяет чаще пользоваться дальним светом без риска ослепить набегающий поток.
Российская презентация автомобиля состоится позже. Сейчас Nissan Qashqai предлагается с двумя типами двигателей:
В последние годы Nissan Qashqai подрастерял аудиторию: скажем, если в
Сборка Nissan Qashqai для нашего рынка ведется на заводе компании под Питером, тогда как Европе адресованы кроссоверы английской сборки.
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При этом разработка собственных легковушек в России заморожена до лучших времен.