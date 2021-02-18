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Новый Nissan Qashqai стал «мягким гибридом» и получил улучшенный автопилот

Это уже третье поколение европейского бестселлера Nissan

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В новой модели узнается Qashqai, но дизайн стал весьма дерзким

В новой модели узнается Qashqai, но дизайн стал весьма дерзким

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Nissan показал новое поколение Qashqai — автомобиля, который 14 лет назад стал родоначальником класса компактных городских кроссоверов. Новый «Кашкай» на платформе CMF-C стал крупнее, получил полностью переработанный интерьер и представлен пока только в гибридных версиях: «мягкой» и «экстремальной».

Новая платформа, кстати, роднит Qashqai с недавно представленным Mitsubishi Outlander четвертого поколения, поскольку марки являются соседями по глобальному альянсу. Плюсы «тележки» — снижение массы на 60 килограммов при полуторакратном увеличении жесткости кузова. Достичь этого удалось за счет использования легкосплавных материалов, например, пятая дверь у «Кашкая» теперь из композитного материала, а «оперение» передка — алюминиевое.

Габариты изменились несильно: прибавка добавила пространства багажнику и второму ряду сидений

Габариты изменились несильно: прибавка добавила пространства багажнику и второму ряду сидений

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При этом автомобиль стал чуть крупнее, например, длина возросла на 3,5 см, большая часть которых пришлась на колесную базу. На 3 см увеличилось и пространство на задних сиденьях, а багажник прибавил сразу 50 литров. У нынешней модели его объем — 430 литров.

Для Европы Nissan Qashqai получит два типа силовых агрегатов, и оба — гибридные. Первый является «мягким гибридом», в котором тягу обеспечивает турбодвигатель 1,3 DiG-T мощностью 138 или 156 л. с., но форсированный генератор и литий-ионная батарея позволяют рекуперировать часть энергии. Она используется для питания электрооборудования и работы системы «старт-стоп». Коробки передач — либо шестиступенчатая механическая, либо вариатор, а трансмиссия может быть моно- или полноприводной. Естественно, последняя выполнена по «паркетной» схеме с муфтой привода, время срабатывания которой сократили до 200 микросекунд.

Автомобиль предлагается с полным или моноприводом

Автомобиль предлагается с полным или моноприводом

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Кроме того, для Nissan доступна силовая установка E-Power, где бензиновый мотор мощностью 154 л. с. и регулируемой степенью сжатия вращает лишь генератор, а колеса приводятся в движение электромотором, мощность которого достигает 187 л. с. Впрочем, доедут ли такие «Кашкаи» до России — вопрос: гибриды и электромобили у нас худо-бедно продаются в премиум-классе, тогда как Nissan метит совсем в другую аудиторию.

Nissan продолжает совершенствовать систему ProPilot — автопилот начального уровня. По сути, речь о продвинутой версии адаптивного круиз-контроля, который, например, может самостоятельно менять скорость, читая знаки ограничений.

А фары нового Qashqai состоят из 12 отдельных элементов, затеняющие зону, в которой находится встречный автомобиль — это позволяет чаще пользоваться дальним светом без риска ослепить набегающий поток.

Интерьер с пухлым рулем и миниатюрным селектором вариатора

Интерьер с пухлым рулем и миниатюрным селектором вариатора

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Российская презентация автомобиля состоится позже. Сейчас Nissan Qashqai предлагается с двумя типами двигателей: 1,2 литра (115 л. с.) и 2,0 литра (150 л. с.). Стоимость начинается от 1,4 миллиона рублей, а версии с вариатором, полным приводом и двухлитровым мотором обойдутся минимум в 1,7 миллиона рублей.

В последние годы Nissan Qashqai подрастерял аудиторию: скажем, если в 2012 году на фоне пикового спроса он расходился тиражом 40 тысяч, то сейчас продажи едва превышают 20 тысяч автомобилей в год. Впрочем, ощутимо просел и рынок, и Qashqai по-прежнему остается локомотивом марки в России.

Сборка Nissan Qashqai для нашего рынка ведется на заводе компании под Питером, тогда как Европе адресованы кроссоверы английской сборки.

Renault тем временем объявила цены на новый Duster: прайс начинается от 945 тысяч рублей, а за машину с полным приводом и кондиционером просят минимум 1,23 миллиона рублей. Стоимость топовых Duster приближается к 1,4 миллиона рублей.

АВТОВАЗ тем временем начал продажи обновленной Lada Niva Travel, которую спереди не узнать.

При этом разработка собственных легковушек в России заморожена до лучших времен.

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