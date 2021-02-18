Новый Nissan Qashqai стал «мягким гибридом» и получил улучшенный автопилот

Nissan показал новое поколение Qashqai — автомобиля, который 14 лет назад стал родоначальником класса компактных городских кроссоверов. Новый «Кашкай» на платформе CMF-C стал крупнее, получил полностью переработанный интерьер и представлен пока только в гибридных версиях: «мягкой» и «экстремальной».



Новая платформа, кстати, роднит Qashqai с недавно представленным Mitsubishi Outlander четвертого поколения, поскольку марки являются соседями по глобальному альянсу. Плюсы «тележки» — снижение массы на 60 килограммов при полуторакратном увеличении жесткости кузова. Достичь этого удалось за счет использования легкосплавных материалов, например, пятая дверь у «Кашкая» теперь из композитного материала, а «оперение» передка — алюминиевое.

