Кому можно всё. Что ответил хозяин BMW X5 на замечание нашей читательницы о стоянке на детской площадке

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 214-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как джипы облюбовали детские площадки, как мешают людям ходить по Красному проспекту и как паркуются в местах схода снега. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Ватутина, 11. Паркуется на детской площадке. На замечание ответил: «Мне разрешили здесь парковаться. Буду парковаться, пока не сделаете ограждение», — рассказывает читательница Александра (фото выше).
Еще один красавчик на детской площадке.
«Мерседес» заехал на тротуар в самом центре города.
— Автохам приехал по делам в пекарню, которая по соседству с аптекой на Юго-Западном жилмассиве, и перекрыл проход по тротуару так, что ни с санками, ни с коляской не пройти, обходить только по дороге, — пишет читательница Наталья.
Автомобиль встал на инвалидном месте.
— Я часто хожу пешком от «Роял-парка» до площади Ленина, и постоянно на этом промежутке приходится уворачиваться от едущих на тебя по тротуару машин или пытаться обойти припаркованные на тротуаре же, — жалуется очевидец.
Массово паркуются на тротуаре улицы Советской.
— Этот автомобиль ежедневно стоит по адресу: Фрунзе, 230/1, одновременно и на тротуаре, перегораживая проход пешеходам, и на остановке общественного транспорта, — сообщают местные жители.
— Парковка на пешеходном переходе, — уточняет читатель Ралиф.
СЮЖЕТ
— Жалуются потом, что снег упал. Машина стоит мало того что на тротуаре, еще и у вывески о падении снега, — информируют жильцы дома.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.