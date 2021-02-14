14 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 73.94
eur 89.61

Все новости

Все новости

Кому можно всё. Что ответил хозяин BMW X5 на замечание нашей читательницы о стоянке на детской площадке

Смотрим на новых нарушителей правил дорожного движения в Новосибирске

13 060
96Обсудить

Поделиться

Тот самый BMW на детской площадке. Водителя, похоже, ничего не смущает

Тот самый BMW на детской площадке. Водителя, похоже, ничего не смущает

Поделиться

В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 214-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как джипы облюбовали детские площадки, как мешают людям ходить по Красному проспекту и как паркуются в местах схода снега. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Ватутина, 11. Паркуется на детской площадке. На замечание ответил: «Мне разрешили здесь парковаться. Буду парковаться, пока не сделаете ограждение», — рассказывает читательница Александра (фото выше).

Заехал на детскую площадку

Заехал на детскую площадку

Поделиться

Еще один красавчик на детской площадке.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

«Мерседес» заехал на тротуар в самом центре города.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

Поделиться

— Автохам приехал по делам в пекарню, которая по соседству с аптекой на Юго-Западном жилмассиве, и перекрыл проход по тротуару так, что ни с санками, ни с коляской не пройти, обходить только по дороге, — пишет читательница Наталья.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

Поделиться

Автомобиль встал на инвалидном месте.

Автомобиль мешает прохожим

Автомобиль мешает прохожим

Поделиться

— Я часто хожу пешком от «Роял-парка» до площади Ленина, и постоянно на этом промежутке приходится уворачиваться от едущих на тебя по тротуару машин или пытаться обойти припаркованные на тротуаре же, — жалуется очевидец.

На тротуаре улицы Советской&nbsp;

На тротуаре улицы Советской 

Поделиться

Массово паркуются на тротуаре улицы Советской.

Машину придется обходить

Машину придется обходить

Поделиться

— Этот автомобиль ежедневно стоит по адресу: Фрунзе, 230/1, одновременно и на тротуаре, перегораживая проход пешеходам, и на остановке общественного транспорта, — сообщают местные жители.

Стоит у пешеходного перехода

Стоит у пешеходного перехода

Поделиться

— Парковка на пешеходном переходе, — уточняет читатель Ралиф.

Игнорирует предупреждение о сходе снега

Игнорирует предупреждение о сходе снега

Поделиться

СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Жалуются потом, что снег упал. Машина стоит мало того что на тротуаре, еще и у вывески о падении снега, — информируют жильцы дома.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ15
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

парковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (96)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...