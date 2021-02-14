Кому можно всё. Что ответил хозяин BMW X5 на замечание нашей читательницы о стоянке на детской площадке

В новом, 214-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как джипы облюбовали детские площадки, как мешают людям ходить по Красному проспекту и как паркуются в местах схода снега. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Ватутина, 11. Паркуется на детской площадке. На замечание ответил: «Мне разрешили здесь парковаться. Буду парковаться, пока не сделаете ограждение», — рассказывает читательница Александра (фото выше).