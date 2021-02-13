На Красном проспекте таксист сбил мужчину в капюшоне — изучаем на видео, есть ли вина пешехода

Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, 5 февраля в 11:15 водитель 1973 года рождения на автомобиле KIA Rio двигался по улице Красный проспект со стороны Фрунзе в сторону Орджоникидзе и у дома № 31 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехал на пешехода, который переходил проезжую часть. После этого KIA Rio врезался в столб. В результате мужчина-пешеход 1956 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, травмами головы и лица был госпитализирован.



Что касается фактической вины таксиста, тут сомнений нет — сбил человека в зоне перехода, ехал быстро, не притормозил, хотя так следует делать при приближении к нерегулируемым переходам. Кроме того, было видно, что другие машины замедлились.

Пункт 14.1 ПДД. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

