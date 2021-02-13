На Красном проспекте таксист сбил мужчину в капюшоне — изучаем на видео, есть ли вина пешехода

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Вот на Красном проспекте очередной пешеход не полностью убедился в безопасности, ступил на «зебру» и был сбит мчащимся таксистом, который, безусловно, виноват в этом ДТП. Подробнее — в нашем материале.
Красный проспект, место перед архитектурной академией, светофорный объект и пешеходный переход на границе центральной аллеи проспекта. Светофор не работает, а значит, переход становится нерегулируемым — все машины обязаны пропускать пешеходов, ступивших на «зебру». Вот идет мужчина в капюшоне, не останавливаясь и не поворачивая головы он сразу заходит на проезжую часть. Только в последний момент он смотрит в сторону летящего автомобиля такси, который движется по правому ряду (выделенная волоса). Машина сбивает человека. Смотрите видео:
Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска,
Что касается фактической вины таксиста, тут сомнений нет — сбил человека в зоне перехода, ехал быстро, не притормозил, хотя так следует делать при приближении к нерегулируемым переходам. Кроме того, было видно, что другие машины замедлились.
Пункт 14.1 ПДД. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
Пункт 14.2 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
— В соответствии со 12.18. КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. В случае причинения пешеходу тяжкого вреда здоровью в отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело по
Но все же, убедиться в безопасности требует не только здравый смысл, но и положения правил дорожного движения.
Пункт 4.5 ПДД. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Так что обязательно смотрите в сторону приближающихся машин, убеждайтесь, что водители видят вас, не прекращайте контролировать обстановку вплоть до окончания перехода дороги.