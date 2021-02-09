Автомобили недели: самый дорогой RAV4 почти за 3 миллиона, доступный Lexus RX за 500 тысяч и редкий Ferrari без крыши

21-летний Lexus RX — как живой (на фото смотрится отлично) и всего за 551 000 рублей. Автомобиль с американского рынка, пробег 261 000 км, двигатель 3 литра, 223 л. с ., автомат, полный привод. Кожаный салон, судя по его хорошему состоянию, перешит.

— Отличное техническое и внешнее состояние. Люк, кожа, электрорегулировка передних сидений, отделка кожей рычага КПП, подогрев передних сидений, отделка кожей рулевого колеса, — нахваливает машину продающий ее автосалон.

В Россию машина ввезена в 2007 году, с тех пор сменила 4 владельцев. По отчету «ПроАвто», один раз пробег автомобиля менялся с 245 000 до 180 000 км, возможны ограничения на регистрационные действия.

Ferrari California, 2009 год

