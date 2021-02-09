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Тема дняВ Новосибирске откроют необычный частный парк

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Автомобили недели: самый дорогой RAV4 почти за 3 миллиона, доступный Lexus RX за 500 тысяч и редкий Ferrari без крыши

Смотрим, как повышаются цены на первичном рынке и что интересного предлагает вторичка в Новосибирске

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Lexus RX за скромные полмиллиона

Lexus RX за скромные полмиллиона

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Какие новости на автомобильном рынке в Новосибирске, что интересного горожане и салоны предлагают к продаже — посмотрим в нашем свежем обзоре. Это и дорогущий новый Toyota RAV4, и бюджетный 21-летний Lexus RX, и кабриолет Ferrari для красивых прогулок, и легковушка Infiniti M56 с серьезным двигателем объемом 5,6 литра.

Toyota RAV4, 2021 год

Самое дорогое <nobr class="_">предложение —</nobr> Toyota RAV4 за 2,8 миллиона

Самое дорогое предложение — Toyota RAV4 за 2,8 миллиона

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Сначала о первичном рынке — а вы в курсе, что стоимость нового Toyota RAV4 уже подобралась к 3 миллионам? Да-да, вот самое дорогое предложение этого кроссовера — 2 856 000 рублей. Понятно, что комплектация максимальная, «Престиж Safety»: светодиодная оптика, кожа, интеллектуальная система доступа в машину, электроприводы, система помощи при выезде с парковки, динамический круиз-контроль, контроль мертвых зон, контроль полосы, система автоматического торможения и распознавания пешеходов. Круто, богато, но всё же — почти 3 миллиона за среднеразмерный кроссовер. Да уж, к новым ценам надо привыкать.

Lexus RX, 2000 год

Lexus RX в неплохом состоянии

Lexus RX в неплохом состоянии

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21-летний Lexus RX — как живой (на фото смотрится отлично) и всего за 551 000 рублей. Автомобиль с американского рынка, пробег 261 000 км, двигатель 3 литра, 223 л. с., автомат, полный привод. Кожаный салон, судя по его хорошему состоянию, перешит.

— Отличное техническое и внешнее состояние. Люк, кожа, электрорегулировка передних сидений, отделка кожей рычага КПП, подогрев передних сидений, отделка кожей рулевого колеса, — нахваливает машину продающий ее автосалон.

В Россию машина ввезена в 2007 году, с тех пор сменила 4 владельцев. По отчету «ПроАвто», один раз пробег автомобиля менялся с 245 000 до 180 000 км, возможны ограничения на регистрационные действия.

Ferrari California, 2009 год

Кабриолет Ferrari California для прогулок

Кабриолет Ferrari California для прогулок

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Салон&nbsp;Ferrari California

Салон Ferrari California

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Количество таких машин в Новосибирске — единицы. Кабриолет Ferrari California предлагается за 5 500 000 рублей — неплохо за 12-летнее железо. Пробег у машины 56 575 км, двигатель 4,3 литра, 460 л. с., задний привод, роботизированная коробка.

— Отъездил около 10 000 за 4 года, стоит на теплой парковке, покупал в Москве. С учета снял автомобиль, никаких обременений нет, — пишет владелец.

В ПТС значатся 3 хозяина, был 1 расчет ремонта с заменой лобового стекла и бамперов.

Infiniti M56, 2013 год

Infiniti M56 с мощным двигателем <nobr class="_">5,6 литра</nobr>

Infiniti M56 с мощным двигателем 5,6 литра

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Седан Infiniti с пробегом 150 000 км предлагается за 1 900 000 рублей, самое примечательное в легковушке — супермощный двигатель объемом 5,6 литра и мощностью 408 л. с. Привод полный, коробка автомат. Да, с таким мотором скучать не придется, паспортный разгон у машины до сотни — 5,4 секунды.

— Отличное состояние. Система автоматической тонировки. Вебасто, сигнализация. Зоны риска в броне, — уточняет продавец.

По отчету, в ПТС у машины 3 записи, ДТП и скруток пробега не имеется.

Suzuki Jimny, 2006 год

Лифтованный Suzuki Jimny для различных преград

Лифтованный Suzuki Jimny для различных преград

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Смотрите, какой забавный лифтованный джипчик — на таком можно проехать по любым сугробам Новосибирска. Продают машину за 700 000 рублей, пробег у нее 171 000 км, двигатель 1,3 литра, 88 л. с., привод полный, коробка механическая, руль правый.

— С 2012 года в России, 1 хозяин, японский лифт, полный электропакет, подогрев передних сидений, обогрев переднего и заднего стекла, обогрев зеркал, установлены автономный предпусковой обогреватель 220B, сигнализация. Грязь не видел, в покатушках не участвовал, — сообщает хозяин.

Самое то для парковки в тесном городе и для экономии бензина (налог, кстати. всего 528 рублей в год).

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Lexusавто с пробегомRAV-4
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