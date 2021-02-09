Автомобили недели: самый дорогой RAV4 почти за 3 миллиона, доступный Lexus RX за 500 тысяч и редкий Ferrari без крыши

Какие новости на автомобильном рынке в Новосибирске, что интересного горожане и салоны предлагают к продаже — посмотрим в нашем свежем обзоре. Это и дорогущий новый Toyota RAV4, и бюджетный 21-летний Lexus RX, и кабриолет Ferrari для красивых прогулок, и легковушка Infiniti M56 с серьезным двигателем объемом 5,6 литра.
Toyota RAV4, 2021 год
Сначала о первичном рынке — а вы в курсе, что стоимость нового Toyota RAV4 уже подобралась к 3 миллионам? Да-да, вот самое дорогое предложение этого кроссовера — 2 856 000 рублей. Понятно, что комплектация максимальная, «Престиж Safety»: светодиодная оптика, кожа, интеллектуальная система доступа в машину, электроприводы, система помощи при выезде с парковки, динамический круиз-контроль, контроль мертвых зон, контроль полосы, система автоматического торможения и распознавания пешеходов. Круто, богато, но всё же — почти 3 миллиона за среднеразмерный кроссовер. Да уж, к новым ценам надо привыкать.
Lexus RX, 2000 год
21-летний Lexus RX — как живой (на фото смотрится отлично) и всего за 551 000 рублей. Автомобиль с американского рынка, пробег
— Отличное техническое и внешнее состояние. Люк, кожа, электрорегулировка передних сидений, отделка кожей рычага КПП, подогрев передних сидений, отделка кожей рулевого колеса, — нахваливает машину продающий ее автосалон.
В Россию машина ввезена в 2007 году, с тех пор сменила 4 владельцев. По отчету «ПроАвто», один раз пробег автомобиля менялся с 245 000 до 180 000 км, возможны ограничения на регистрационные действия.
Ferrari California, 2009 год
Количество таких машин в Новосибирске — единицы. Кабриолет Ferrari California предлагается за
— Отъездил около
В ПТС значатся 3 хозяина, был 1 расчет ремонта с заменой лобового стекла и бамперов.
Infiniti M56, 2013 год
Седан Infiniti с пробегом
— Отличное состояние. Система автоматической тонировки. Вебасто, сигнализация. Зоны риска в броне, — уточняет продавец.
По отчету, в ПТС у машины 3 записи, ДТП и скруток пробега не имеется.
Suzuki Jimny, 2006 год
Смотрите, какой забавный лифтованный джипчик — на таком можно проехать по любым сугробам Новосибирска. Продают машину за
— С 2012 года в России, 1 хозяин, японский лифт, полный электропакет, подогрев передних сидений, обогрев переднего и заднего стекла, обогрев зеркал, установлены автономный предпусковой обогреватель 220B, сигнализация. Грязь не видел, в покатушках не участвовал, — сообщает хозяин.
Самое то для парковки в тесном городе и для экономии бензина (налог, кстати. всего 528 рублей в год).