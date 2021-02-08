Группа разбора: автомобилист схлестнулся с машиной ДПС — выясняем, справедливо ли его обвинили

Автоюрист Лев Воропаев, разбиравший это происшествие, рассказывает, что оформлять его приехали сразу несколько автомобилей ГИБДД, а виновным признали... в это сложно поверить, но водителя Solaris. Ему вменяют сразу два нарушения: опасное маневрирование ( пункт 8.1 ПДД) и неверный выбор скорости (пресловутый пункт 10.1 ПДД).

Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов считает, что анализ ситуации осложнен, поскольку на видео не зафиксировано место столкновения. Тем не менее наиболее вероятным виновником он считает водителя Solaris:



— Если посмотреть внимательно, то за 0,5–1 секунду до столкновения он совершает резкий маневр влево в сторону автомобиля ДПС. Возможно, это произошло из-за касания бордюра или ошибки восприятия полосы водителем. Звук удара слышится после этого. В то же время маневров со стороны автомобиля ДПС не наблюдается, и по видео создается впечатление, что он двигался в рамках полосы.



Но, подчеркивает юрист, для точных выводов нужно видео с автомобиля ДПС.

