Группа разбора: автомобилист схлестнулся с машиной ДПС — выясняем, справедливо ли его обвинили

Эта авария случилась в Челябинске в начале февраля: автомобиль ДПС столкнулся с Hyundai Solaris, прижав его к обочине. Водителя последнего обвинили в нарушении сразу двух пунктов ПДД, хотя мнения экспертов о его виновности расходятся.
Водитель Solaris ехал позади машины ДПС, перестраиваясь из крайней левой полосы в крайнюю правую. Полицейская «Лада» тоже перестраивалась правее, причем без поворотника и в неконкретной манере, длительное время двигаясь между полос. Это подвигло «Солярис» опередить ее справа, где начиналась дополнительная полоса. Маневр выглядит рискованным, особенно с учетом плавного смещения автомобиля ДПС вправо. Столкновение произошло в самом начале дополнительной полосы.
Автоюрист Лев Воропаев, разбиравший это происшествие, рассказывает, что оформлять его приехали сразу несколько автомобилей ГИБДД, а виновным признали... в это сложно поверить, но водителя Solaris. Ему вменяют сразу два нарушения: опасное маневрирование (
Председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнёры» Илья Филатов считает, что анализ ситуации осложнен, поскольку на видео не зафиксировано место столкновения. Тем не менее наиболее вероятным виновником он считает водителя Solaris:
— Если посмотреть внимательно, то за 0,5–1 секунду до столкновения он совершает резкий маневр влево в сторону автомобиля ДПС. Возможно, это произошло из-за касания бордюра или ошибки восприятия полосы водителем. Звук удара слышится после этого. В то же время маневров со стороны автомобиля ДПС не наблюдается, и по видео создается впечатление, что он двигался в рамках полосы.
Но, подчеркивает юрист, для точных выводов нужно видео с автомобиля ДПС.
В самой Госавтоинспекции пояснили, что водитель Hyundai на самом деле просто неправильно оценил дорожную обстановку, а сам инцидент спровоцирован его ударом о бордюр.
— Водитель Hyundai Solaris при перестроении совершил наезд на бордюрный камень, в результате чего его автомобиль изменил направление движения и совершил касательное столкновение с патрульным автомобилем ГИБДД. В отношении водителя Hyundai вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном производстве. В его действиях усматривают нарушения пунктов 10.1 и
Лев Воропаев, в свою очередь, считает выводы оформлявших ДТП инспекторов поспешными и обращает внимание на схему, составленную ими же:
— На схеме отмечено место удара, и оно находится в 2,4 метра от обочины при ширине полосы 2,5 метра. То есть согласно схеме, подписанной обоими участниками, авария случилась в полосе, по которой двигался Solaris. В данном случае неважно, что предшествовало инциденту: Solaris ехал прямо без изменения полосы, когда автомобиль ДПС начал заезжать в его ряд.
СЮЖЕТ
Схема ДТП крайне значима при разборе таких аварий, тем более в данном случае видео не позволяет оценить ситуацию в полном объеме. Маневрирование водителя в пределах самой полосы значения не имеет: правила не запрещают смещаться в ее коридоре. Но при смене полосы нужно пропускать тех, кто движется прямо.
— Водитель автомобиля ДПС явно нарушил
В марте 2021 года возвращается полноценный техосмотр: вот почему имеет смысл пройти его заранее.