Сгнила на глазах. История водителя, который купил китайскую машину из салона — она ржавела, а он мыкался по судам

Потребители в России и в частности в Новосибирске всё больше присматриваются к китайским автомобилям — в сложном
Роман Заковряшин в 2016 году в автосалоне на Бердском шоссе приобрел за
— Сначала заржавела крышка багажника, ее покрасили по гарантии.
Lifan радовал не только коррозией, но и неполадками в двигателе. Сначала свист, потом проблемы с запуском, потом автомобиль встал окончательно.
— Помимо этой ржавчины, у меня постоянно какой-то ролик свистел, его меняли
Со временем Роман понял, что с этой машиной, наверное, ничего не сложится и неплохо было бы вернуть деньги за покупку. Миром дело решить не удалось — российское представительство марки, ООО «Лифан Моторс Рус», не ответило на претензию клиента.
— Потом мне это надоело, через 2 года после покупки,
Вместе с юристом Сергеем Кравченко автолюбитель подготовил иск в суд. Разбирательство шло долго, дело попало в Новосибирский областной суд, который в итоге поставил точку — поддержал претензии истца в полном объеме. Рассчитываться с Романом солидарно должны ООО «Лифан Моторс Рус» и ООО АК «Дервейс» (автозавод, собирающий автомобили Lifan. — Прим. ред.).
— Критерий существенности недостатка — это повторность проявления после его ремонта. При этом, как пояснил судебный эксперт при его допросе, наличие коррозии на различных элементах кузова является единым недостатком, поскольку нарушена технология антикоррозийной обработки автомобиля в процессе его производства. Запущенный механизм процесса коррозии будет только развиваться, что является очевидным и обусловлено химическими реакциями, протекающими в структуре металла. Под недостатком ответчик и вообще все обычно понимают то, что, например, если у нас на одной двери появилась ржавчина, эту дверь покрасили и потом на этой же двери появилась другая ржавчина, — вот это была повторность. В этом же деле суд признал, что весь кузов и возникновение неисправности в любом месте, где бы ты ни красил повторно, является повторным, независимо от того, на каком элементе это произошло. То есть суд установил, что окраска — это как бы единый и неразрывный, связанный друг с другом элемент. Если в каком-то месте коррозия происходит, то это говорит о том, что весь процесс, сама по себе покраска, как единая деталь, является некачественной, — объясняет Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».
— Взыскать солидарно с ООО АК «Дервейс» и ООО «Лифан Моторс Рус» в пользу истца уплаченную за автомобиль
На момент публикации ответа на запрос, который мы послали в «Лифан Моторс Рус» на прошлой неделе, не поступило. Новосибирский адвокат, который представлял интересы автопроизводителя, не смог прокомментировать решение суда.
— В любом случае я действую от имени «Лифан Моторс Рус», поскольку они — мои доверители. Без комментариев с нашей стороны, — заявил адвокат Виталий Ульрих.
Впрочем, позиция производителя в целом известна, поскольку она звучала в суде — компания уверяла, что все недостатки машины можно было устранить.
— «Лифан» говорил, что недостаток устранимый, и оспаривал, что коррозия кузова в разных местах— это единый недостаток. Когда эксперт написал, что коррозия на двери багажника неустранима, так как образована внутри металла, ответчик предложил заменить дверь, но гарантий, что эта дверь не имеет дефектов, «Лифан» не предоставил, поэтому суд этот довод отверг, — вспоминает Сергей Кравченко.
Сейчас выигравший автовладелец с юристом ждут исполнительный лист от суда, который можно отправить в банк, обслуживающий счет «Лифан Моторс Рус» — с него спишут деньги. Либо исполнительный лист передадут приставам для принудительного взыскания выигранных в суде денег.