Сгнила на глазах. История водителя, который купил китайскую машину из салона — она ржавела, а он мыкался по судам

Lifan радовал не только коррозией, но и неполадками в двигателе. Сначала свист, потом проблемы с запуском, потом автомобиль встал окончательно.

— Помимо этой ржавчины, у меня постоянно какой-то ролик свистел, его меняли раз 6 по гарантии. Натяжной ролик, который на генератор. Изначально они уверяли, что это сам ремень, но поменяли ремень, свист никуда не ушел. Сейчас машина не заводится, она в какой-то момент просто стала заводиться и тут же глохнуть. Просто стоит. Там на всё уже нету гарантии, — объясняет автовладелец.

