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Сгнила на глазах. История водителя, который купил китайскую машину из салона — она ржавела, а он мыкался по судам

Как новосибирец купил новый кроссовер Lifan X60 и как отсудил деньги у производителя за постоянные поломки

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Многострадальный кроссовер&nbsp;<nobr class="_">Lifan X60</nobr>

Многострадальный кроссовер Lifan X60

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Потребители в России и в частности в Новосибирске всё больше присматриваются к китайским автомобилям — в сложном 2020 году именно китайские марки показали существенный рост продаж. А вот реальная история автовладельца, который столкнулся с тем, что его новенький кроссовер Lifan X60 начал ржаветь, свистеть роликами в двигателе, а потом и вовсе начал глохнуть. Новосибирцу пришлось долго судиться с компанией «Лифан Моторс Рус», и в итоге он выиграл — ему должны вернуть деньги за авто. Как это удалось — подробнее в материале НГС.

Роман Заковряшин в 2016 году в автосалоне на Бердском шоссе приобрел за 810 000 рублей китайский кроссовер Lifan X60 белого цвета, в комплектации Comfort CVT. Проблемы начались практически сразу же, по кузову пошла коррозия, приходилось неоднократно ездить на перекраску по гарантии.

Места возникновения коррозии на автомобиле

Места возникновения коррозии на автомобиле

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— Сначала заржавела крышка багажника, ее покрасили по гарантии. Месяца 2–3 я катался, она в том же месте снова заржавела, вот где такой молдинг серебристый. Мне сказали, что это он натирает и вроде из-за него ржавчина. Потом треснул шов на водительской двери, герметик — там покрасили. Покрасили капот, он изнутри весь ржавел, покрасили подкапотное пространство, там тоже ржавчина пошла, — рассказывает Роман.

Крупный очаг коррозии

Крупный очаг коррозии

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Lifan радовал не только коррозией, но и неполадками в двигателе. Сначала свист, потом проблемы с запуском, потом автомобиль встал окончательно.

— Помимо этой ржавчины, у меня постоянно какой-то ролик свистел, его меняли раз 6 по гарантии. Натяжной ролик, который на генератор. Изначально они уверяли, что это сам ремень, но поменяли ремень, свист никуда не ушел. Сейчас машина не заводится, она в какой-то момент просто стала заводиться и тут же глохнуть. Просто стоит. Там на всё уже нету гарантии, — объясняет автовладелец.

Со временем Роман понял, что с этой машиной, наверное, ничего не сложится и неплохо было бы вернуть деньги за покупку. Миром дело решить не удалось — российское представительство марки, ООО «Лифан Моторс Рус», не ответило на претензию клиента.

— Потом мне это надоело, через 2 года после покупки, 2018-й, в сентябре. Сначала досудебная претензия пишется, но мне никто не ответил, все просто проигнорировали. Ни договариваться, ничего не хотели, — жалуется новосибирец.

Вместе с юристом Сергеем Кравченко автолюбитель подготовил иск в суд. Разбирательство шло долго, дело попало в Новосибирский областной суд, который в итоге поставил точку — поддержал претензии истца в полном объеме. Рассчитываться с Романом солидарно должны ООО «Лифан Моторс Рус» и ООО АК «Дервейс» (автозавод, собирающий автомобили Lifan. — Прим. ред.).

Коррозия на внутренних элементах

Коррозия на внутренних элементах

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— Критерий существенности недостатка — это повторность проявления после его ремонта. При этом, как пояснил судебный эксперт при его допросе, наличие коррозии на различных элементах кузова является единым недостатком, поскольку нарушена технология антикоррозийной обработки автомобиля в процессе его производства. Запущенный механизм процесса коррозии будет только развиваться, что является очевидным и обусловлено химическими реакциями, протекающими в структуре металла. Под недостатком ответчик и вообще все обычно понимают то, что, например, если у нас на одной двери появилась ржавчина, эту дверь покрасили и потом на этой же двери появилась другая ржавчина, — вот это была повторность. В этом же деле суд признал, что весь кузов и возникновение неисправности в любом месте, где бы ты ни красил повторно, является повторным, независимо от того, на каком элементе это произошло. То есть суд установил, что окраска — это как бы единый и неразрывный, связанный друг с другом элемент. Если в каком-то месте коррозия происходит, то это говорит о том, что весь процесс, сама по себе покраска, как единая деталь, является некачественной, — объясняет Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».

— Взыскать солидарно с ООО АК «Дервейс» и ООО «Лифан Моторс Рус» в пользу истца уплаченную за автомобиль Lifan X60 денежную сумму в размере 789 900 рублей, сумму в размере 21 400 рублей, уплаченную за дополнительное оборудование, штраф в размере 100 000 рублей. Взыскать в пользу ОУЗПП «Аурис» штраф в размере 100 000 рублей, — так звучит решение коллегии Новосибирского областного суда.

На момент публикации ответа на запрос, который мы послали в «Лифан Моторс Рус» на прошлой неделе, не поступило. Новосибирский адвокат, который представлял интересы автопроизводителя, не смог прокомментировать решение суда.

— В любом случае я действую от имени «Лифан Моторс Рус», поскольку они — мои доверители. Без комментариев с нашей стороны, — заявил адвокат Виталий Ульрих.

Впрочем, позиция производителя в целом известна, поскольку она звучала в суде — компания уверяла, что все недостатки машины можно было устранить.

— «Лифан» говорил, что недостаток устранимый, и оспаривал, что коррозия кузова в разных местах— это единый недостаток. Когда эксперт написал, что коррозия на двери багажника неустранима, так как образована внутри металла, ответчик предложил заменить дверь, но гарантий, что эта дверь не имеет дефектов, «Лифан» не предоставил, поэтому суд этот довод отверг, — вспоминает Сергей Кравченко.

Сейчас выигравший автовладелец с юристом ждут исполнительный лист от суда, который можно отправить в банк, обслуживающий счет «Лифан Моторс Рус» — с него спишут деньги. Либо исполнительный лист передадут приставам для принудительного взыскания выигранных в суде денег.

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Lifanавто с пробегомсуд
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