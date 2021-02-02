Тех и этих осмотр: машины с мелкими неисправностями отправят на внеочередной техосмотр

Автоинспекторы смогут неограниченное число раз отправлять водителей на повторный техосмотр при выявлении неисправностей — это следует из законопроекта, направленного МВД в правительство. Его цитирует «Коммерсантъ», а мы задались вопросом: не приведет ли это к появлению бездонной кормушки для ГИБДД?



Засмотрят до колик



Согласно инициативе, водитель обязан пройти техосмотр в течение трех суток после выявления неисправности инспектором, даже если на машину оформлена диагностическая карта (то есть имеется действующий техосмотр). Если водитель не успеет в срок, сотрудник ГИБДД может изъять у него свидетельство о регистрации СТС, тем самым запрещая эксплуатацию. По сути, новый законопроект должен внести ясность в вопрос, что делать инспектору в случае, если он остановил на дороге очевидно неисправный автомобиль.