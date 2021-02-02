Тех и этих осмотр: машины с мелкими неисправностями отправят на внеочередной техосмотр

ГИБДД сможет выявлять неисправности и направлять машины на техосмотр
Автоинспекторы смогут неограниченное число раз отправлять водителей на повторный техосмотр при выявлении неисправностей — это следует из законопроекта, направленного МВД в правительство. Его цитирует «Коммерсантъ», а мы задались вопросом: не приведет ли это к появлению бездонной кормушки для ГИБДД?
Засмотрят до колик
Согласно инициативе, водитель обязан пройти техосмотр в течение трех суток после выявления неисправности инспектором, даже если на машину оформлена диагностическая карта (то есть имеется действующий техосмотр). Если водитель не успеет в срок, сотрудник ГИБДД может изъять у него свидетельство о регистрации СТС, тем самым запрещая эксплуатацию. По сути, новый законопроект должен внести ясность в вопрос, что делать инспектору в случае, если он остановил на дороге очевидно неисправный автомобиль.
— Раньше запрет эксплуатации реализовывался за счет снятия номеров, но распространение комплексов фотовидеофиксации сделало такой подход неэффективным, и его отменили, ведь иначе наказанный водитель становился невидим для камер, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Видимо, в МВД планируют вернуть запрет эксплуатации неисправных машин, но основанный на других принципах.
Следите за лампочкой АБС
Инициатива идет рука об руку с грядущей реформой техосмотра, которая состоится менее чем через месяц. К тому же и сам перечень неисправностей в ПДД, запрещающих эксплуатацию, увеличивается в
Логику новой инициативы Юрий Панченко видит так:
— Представим, что водитель прошел техосмотр, приехал в гараж и поменял колеса на другие, не отвечающие требованиям. Поправки нужны, чтобы инспектор мог предотвратить эксплуатацию такой машины.
Сейчас — штраф
По действующему КоАП, за езду на неисправной машине предусмотрено несколько санкций, но в основном не очень жестких. В большинстве случаев речь идет о предупреждении или штрафе в
Определяем неисправности на глаз
Главный вопрос — как инспектор будет выявлять неисправности? На пунктах техосмотра для это есть специальное оборудование, которым проверяют люфты рулевого управления, работу тормозов и распределение светового потока фар. Но в распоряжении инспекторов есть лишь считаные приборы — например, для оценки светопропускания стекол.
Судя по всему, инспекторам разрешат определять лишь ограниченный список неисправностей. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что они не будут отвлекаться на мелкие проблемы вроде погасших противотуманок или отсутствие аптечки. Конкретный порядок пропишут в подзаконных актах, которые в МВД обещают подготовить в течение полугода после вступления измененных законов в силу.
Вероятно, речь о методике, отдаленно напоминающей выявление пьяных водителей: у инспектора будет список критериев (оснований) для проверки транспорта и, собственно, сам порядок оценки технического состояния. Ряд неисправностей достаточно очевиден: например, не работающие в темное время суток фары или несезонную резину инспектор может зафиксировать без особых ухищрений.
Время компромиссов закончено
Разрушив в свое время систему техосмотра, власти поставили себя в двусмысленную ситуацию, когда исчезли четкие критерии и процедуры для оценки технического состояния машин на дороге. Нынешняя практика в этом вопросе крайне неоднозначна.
— Допустим, порядок выявления автомобилей с тонировкой не прописан четко, а чтобы гарантировать, что водитель подчинится и снимет пленку, инспекторы нередко грозят ему
Он отмечает, что споры вызывает и определение неисправностей, которое требует доступа в салон или подкапотное пространство, поскольку без должных оснований сотрудник ГИБДД не имеет права досматривать автомобиль.
— Не может быть такого, чтобы инспектор сел за руль и начал крутить его, проверяя люфты, — объясняет эксперт. — Фактически единственная неисправность рулевого, которую инспектор может определить по нынешним нормативам, — это если вместо автомобильного руля прикручен, условно, велосипедный. Остальные неисправности требуют инструментального контроля и доступа в салоне.
Коррупциогенная емкость
Инициатива может спровоцировать коррупцию на местах, потому что оценка состояния на дороге требует времени, а внеочередной техосмотр — это расходы около
— Все обсуждают возможную коррупциогенность этого проекта, а я вижу, что существующий порядок вещей куда более способствует коррупции: диагностические карты продаются на каждом углу, — считает автоюрист и правозащитник Дмитрий Ларионов. — Когда техосмотр находился в ведении ГИБДД, структура занималась выявлением неисправных машин, но передача функции техосмотра к РСА полностью развалила эту систему.
Схожего мнения придерживается Юрий Панченко:
— Всё началось с передачи техосмотра от ГАИ к страховщикам, которые поначалу продавали полисы вообще без диагностических карт, что в итоге привело к коллапсу системы. Сейчас ее планируют возрождать, в том числе крупными штрафами за езду без диагностической карты. Обсуждаемая инициатива идет в этом же русле. Но, как я вижу, для ее воплощения придется проводить через Госдуму множество дополнительных законопроектов, которые бы регулировали права и обязанности как сотрудников ГИБДД, так и граждан, аналогично описанию процедуры при тестировании на состояние опьянения. В противном случае не будет законодательно определенного основания и порядка привлечения водителей к ответственности при наличии неисправностей.
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