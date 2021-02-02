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Тех и этих осмотр: машины с мелкими неисправностями отправят на внеочередной техосмотр

Инициатива привязана к возврату полноценного техосмотра с 1 марта 2021 года

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Новый законопроект обернется головной болью для подержанных машин

Новый законопроект обернется головной болью для подержанных машин

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ГИБДД сможет выявлять неисправности и направлять машины на техосмотр

Автоинспекторы смогут неограниченное число раз отправлять водителей на повторный техосмотр при выявлении неисправностей — это следует из законопроекта, направленного МВД в правительство. Его цитирует «Коммерсантъ», а мы задались вопросом: не приведет ли это к появлению бездонной кормушки для ГИБДД?

Засмотрят до колик

Согласно инициативе, водитель обязан пройти техосмотр в течение трех суток после выявления неисправности инспектором, даже если на машину оформлена диагностическая карта (то есть имеется действующий техосмотр). Если водитель не успеет в срок, сотрудник ГИБДД может изъять у него свидетельство о регистрации СТС, тем самым запрещая эксплуатацию. По сути, новый законопроект должен внести ясность в вопрос, что делать инспектору в случае, если он остановил на дороге очевидно неисправный автомобиль.

— Раньше запрет эксплуатации реализовывался за счет снятия номеров, но распространение комплексов фотовидеофиксации сделало такой подход неэффективным, и его отменили, ведь иначе наказанный водитель становился невидим для камер, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Видимо, в МВД планируют вернуть запрет эксплуатации неисправных машин, но основанный на других принципах.

С 1 марта 2021 года купить техосмотр без фактического прохождения станет невозможно (в теории)

С 1 марта 2021 года купить техосмотр без фактического прохождения станет невозможно (в теории)

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Следите за лампочкой АБС

Инициатива идет рука об руку с грядущей реформой техосмотра, которая состоится менее чем через месяц. К тому же и сам перечень неисправностей в ПДД, запрещающих эксплуатацию, увеличивается в 10 раз. Например, запрещается езда на несезонной резине: зимой — на летней, летом — на шипованной. Есть и более парадоксальные пункты — скажем, запрет на эксплуатацию машины со сломанной АБС, что определяется по включению контрольной лампы на панели приборов.

Логику новой инициативы Юрий Панченко видит так:

— Представим, что водитель прошел техосмотр, приехал в гараж и поменял колеса на другие, не отвечающие требованиям. Поправки нужны, чтобы инспектор мог предотвратить эксплуатацию такой машины.

Сейчас — штраф 500 рублей

По действующему КоАП, за езду на неисправной машине предусмотрено несколько санкций, но в основном не очень жестких. В большинстве случаев речь идет о предупреждении или штрафе в 500 рублей по части 1 статьи 12.5 Административного кодекса. При этом неисправности тормозной системы и рулевого управления (а также сцепок автопоездов) подразумевают эвакуацию автомобиля на штрафстоянку. За ряд нарушений предусмотрено лишение прав, но это касается специфических ситуаций: езда с красными фонарями в передней части машины, имитация спецсигналов и так далее. То есть большинство рутинных неисправностей предполагают лишь штраф в 500 рублей.

Определяем неисправности на глаз

Главный вопрос — как инспектор будет выявлять неисправности? На пунктах техосмотра для это есть специальное оборудование, которым проверяют люфты рулевого управления, работу тормозов и распределение светового потока фар. Но в распоряжении инспекторов есть лишь считаные приборы — например, для оценки светопропускания стекол.

Инспектор оценивает тонировку стекол

Инспектор оценивает тонировку стекол

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Судя по всему, инспекторам разрешат определять лишь ограниченный список неисправностей. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что они не будут отвлекаться на мелкие проблемы вроде погасших противотуманок или отсутствие аптечки. Конкретный порядок пропишут в подзаконных актах, которые в МВД обещают подготовить в течение полугода после вступления измененных законов в силу.

Вероятно, речь о методике, отдаленно напоминающей выявление пьяных водителей: у инспектора будет список критериев (оснований) для проверки транспорта и, собственно, сам порядок оценки технического состояния. Ряд неисправностей достаточно очевиден: например, не работающие в темное время суток фары или несезонную резину инспектор может зафиксировать без особых ухищрений.

Время компромиссов закончено

Разрушив в свое время систему техосмотра, власти поставили себя в двусмысленную ситуацию, когда исчезли четкие критерии и процедуры для оценки технического состояния машин на дороге. Нынешняя практика в этом вопросе крайне неоднозначна.

— Допустим, порядок выявления автомобилей с тонировкой не прописан четко, а чтобы гарантировать, что водитель подчинится и снимет пленку, инспекторы нередко грозят ему статьей 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — говорит Юрий Панченко. — Правомерность такого подхода сомнительна, но водители зачастую ощущают себя виноватыми и потому предпочитают не спорить с инспектором.

Сейчас полномочия инспекторов в вопросах технического контроля очень размыты

Сейчас полномочия инспекторов в вопросах технического контроля очень размыты

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Он отмечает, что споры вызывает и определение неисправностей, которое требует доступа в салон или подкапотное пространство, поскольку без должных оснований сотрудник ГИБДД не имеет права досматривать автомобиль.

— Не может быть такого, чтобы инспектор сел за руль и начал крутить его, проверяя люфты, — объясняет эксперт. — Фактически единственная неисправность рулевого, которую инспектор может определить по нынешним нормативам, — это если вместо автомобильного руля прикручен, условно, велосипедный. Остальные неисправности требуют инструментального контроля и доступа в салоне.

Коррупциогенная емкость

Инициатива может спровоцировать коррупцию на местах, потому что оценка состояния на дороге требует времени, а внеочередной техосмотр — это расходы около 700–800 рублей (по нынешним ценам для легковушек), а еще — изрядная нервотрепка, что особенно критично в дальней дороге. Но эксперты считают, что страхи преувеличены.

— Все обсуждают возможную коррупциогенность этого проекта, а я вижу, что существующий порядок вещей куда более способствует коррупции: диагностические карты продаются на каждом углу, — считает автоюрист и правозащитник Дмитрий Ларионов. — Когда техосмотр находился в ведении ГИБДД, структура занималась выявлением неисправных машин, но передача функции техосмотра к РСА полностью развалила эту систему.

Облава на нетрезвых водителей. Будут ли такие же «коридоры» для выявления неисправных машин?&nbsp;

Облава на нетрезвых водителей. Будут ли такие же «коридоры» для выявления неисправных машин? 

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Схожего мнения придерживается Юрий Панченко:

— Всё началось с передачи техосмотра от ГАИ к страховщикам, которые поначалу продавали полисы вообще без диагностических карт, что в итоге привело к коллапсу системы. Сейчас ее планируют возрождать, в том числе крупными штрафами за езду без диагностической карты. Обсуждаемая инициатива идет в этом же русле. Но, как я вижу, для ее воплощения придется проводить через Госдуму множество дополнительных законопроектов, которые бы регулировали права и обязанности как сотрудников ГИБДД, так и граждан, аналогично описанию процедуры при тестировании на состояние опьянения. В противном случае не будет законодательно определенного основания и порядка привлечения водителей к ответственности при наличии неисправностей.

А вот обзор других изменений законодательства, которые ждут водителей в 2021 году.

В апреле заработают новые правила сдачи водительского экзамена, но не настолько радикальные, как считалось.

Ожидается также изменение Правил дорожного движения.

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ГИБДДавтозаконтехосмотр
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