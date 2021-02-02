Живой «Марк 2 — "самурай"» 1993 года и «Лексус LX» для особых людей — смотрите, что продают новосибирцы

Новосибирец выставил на продажу редкий флагманский Jaguar XJ
Сегодня посмотрим, что нового, интересного и необычного выставляли новосибирцы на продажу на автомобильной вторичке за последнюю неделю. В нашем обзоре: тюнингованный Lexus LX, легендарный Toyota Mark II по прозвищу «самурай», огромный лимузин Hammer и забавная жигулевская «пятерка».
Lexus LX, 2010 год
Lexus LX третьего поколения — машина распространенная, но в таком тюнинге встретишь ее нечасто. 11-летний внедорожник с пробегом 225 000 километров предлагают за 2 650 000 рублей, двигатель у авто 5,7-литровый 367-сильный, коробка автоматическая, привод полный. Шикарный бежевый салон, чистый и опрятный, с заботливо уложенными многочисленными ковриками.
— Если вы хотите выделиться из серой массы, то этот экземпляр для вас. Один хозяин, обслуживался у официального дилера, родной подтвержденный пробег. Кузов в родном окрасе, стекла оригинал, фары оригинал. Установлена тормозная система Brembo, оригинальные R22 диски INVADER. Обвес INVADER. Дорогая выхлопная система, — рассказывает продавец.
Отчет «ПроАвто» сообщает нам, что в ПТС имеются 2 записи, первые 10 лет машина прожила в Москве, есть 4 расчета кузовного ремонта на суммы от 10 до 200 тысяч рублей.
Toyota Mark II, 1993 год
Хотите живого легендарного «Марка-самурая»? Попробуйте посмотреть этот вариант, вдруг и правда машина стоящая. 28-летний седан с пробегом 286 300 км выставлен за 310 000 рублей, двигатель у машины 2-литровый 135-сильный, привод задний, коробка автомат. Судя по фото, кузов автомобиля находится в приличном состоянии, неплох и салон.
— Продам легендарный Toyota Mark 2 в 90-м кузове, в последних руках 2 года. Автомобиль в очень хорошем техническом состоянии, двигатель контрактный, не дымит, масло не ест. По кузову в очень хорошем состоянии, дыр нет, коррозии нет, дно всё целое. Салон очень хорошо сохранился, — пишет владелец.
По отчету у машины было 7 владельцев, 2 раза она попадала в ДТП, был расчет кузовного ремонта на 200 000 рублей.
Hummer H2, 2005 год
Смотрите, как много машины за немного денег — лимузин Hummer H2 с пробегом 150 000 км предлагается за 850 000 рублей. Гигант оснащен 6-литровым двигателем мощностью 325 л. с., автоматом, полным приводом, имеются акустическая система, телевизор, бар.
— Цена за срочность! Достойный лимузин, хороший готовый бизнес — сел и поехал. В очень ухоженном состоянии, полностью обслужен, есть всё, что должно быть в лимузине, — нахваливает продавец.
Подробный отчет сообщает, что по ПТС у авто было два владельца и одно ДТП, ремонтов и скруток пробега не обнаружено.
Jaguar XJ, 2014 год
Очень редкий автомобиль, флагманский Jaguar XJ — посмотрите, сколько благородства в его облике. Пробег у автомобиля 151 000 км, цена 2 075 000 рублей. Роскошный седан оснащен 5-литровым 510-сильным мотором, привод задний, коробка автомат.
— Подтвержденный пробег, антикоррозийная обработка, произведена предпродажная подготовка. Один владелец. ПТС оригинал, — уточняется в объявлении.
По отчету в ПТС целых 7 записей, непонятно, почему говорится об одном владельце. Кроме того, обнаружено изменение пробега со 132 до 100 тысяч километров. Есть и расчеты ремонта, оба на замену лобового стекла.
ВАЗ-2105, 1993 год
Ну и немого забавного: жигулевская классика 1993 года за 45 000 рублей. Пробег у «пятерки» указан в 98 000 км, двигатель 1,5 литра 75 сил, механическая КП. Судя по всему, машинка немало подрифтила на своем веку.
— Рычаги St avto, выворот бешеный, днище, пороги целые. Если нужен корч, чтоб с кайфом откатать до конца зимы и ездить дальше, то сюда. Печка дует, скорости втыкаются, — пишет продавец.
Действительно, раз печка дует, чего еще надо для крутого корча. По ПТС «пятерка» только в период с 2002 года сменила 4 владельца, в 2018 году пробег у машины составлял 100 000 км.