Живой «Марк 2 — "самурай"» 1993 года и «Лексус LX» для особых людей — смотрите, что продают новосибирцы

— Если вы хотите выделиться из серой массы, то этот экземпляр для вас. Один хозяин, обслуживался у официального дилера, родной подтвержденный пробег. Кузов в родном окрасе, стекла оригинал, фары оригинал. Установлена тормозная система Brembo, оригинальные R22 диски INVADER. Обвес INVADER. Дорогая выхлопная система, — рассказывает продавец.

Отчет «ПроАвто» сообщает нам, что в ПТС имеются 2 записи, первые 10 лет машина прожила в Москве, есть 4 расчета кузовного ремонта на суммы от 10 до 200 тысяч рублей.

Toyota Mark II, 1993 год

