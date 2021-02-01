Группа разбора: как полицейский не уступил водителю и подвел его под статью

Эта авария случилась на одном из перекрестков Волгограда и закончилась абсурдным выводом: виновным признан водитель, по всем признакам ехавший по главной дороге. Андрей Ваньков двигался на Hyundai Sonata по широкой улице Второй Продольной (Лермонтова), когда сбоку из проезда появилась «Приора» сотрудника полиции. Андрея признали виновным. Справедливо ли?
Улица Вторая Продольная имеет четыре полосы и пересекает город с севера на юго-восток вдоль берега Волги. Это основная магистраль Волгограда.
Улица 4 Связистов тоже обозначена на картах. Она уходит вглубь жилого массива, напоминая выезд из дворов. По этой улице выезжала «Приора» полицейского перед столкновением с Hyundai Sonata.
— Он сразу подошел, козырнул «корочкой», сказал: «Ну что, вызываем? Только учти, гаишники на освидетельствование повезут», — вспоминает Андрей. — А мне чего бояться? Я водитель, ехал на работу. Абсолютно трезвый.
Сотрудники ГИБДД поначалу признали правоту Андрея, согласившись, что «Приора» не уступила ему при выезде со второстепенной дороги. Однако после этого, по словам Андрея, приехали знакомые полицейского, поговорили с экипажем ГИБДД, и позиция изменилась.
— Мне сказали, что это пересечение равнозначных дорог, не обозначенное знаками приоритета, «Приора» была у меня помехой справа, и я должен был пропустить, — удивляется водитель. — Получи, Андрей Андреевич, тысячу рублей штрафа и заплати за ремонт «Приоры».
Насколько оправданна такая позиция? Это довольно сложный вопрос. Пересечение может считаться перекрестком, и тогда в отсутствие знаков приоритета на него распространяется действие пункта 13.11 ПДД — уступает тот, у кого помеха справа. Но пересечение может быть не перекрестком, а выездом с прилегающей территории или из жилой зоны, и тогда приоритет у того, кто едет по «сквозной» улице. Мы уже писали, что отличить такие места по визуальным признакам зачастую сложно, особенно внутри жилых массивов: вот пример спорной аварии между BMW и Renault.
В описанном случае по всем субъективным признакам Андрей двигался по главной дороге, а улица 4 Связистов была или второстепенной, или выездом с прилегающей территории — по крайней мере, именно такой организации требует здравый смысл. Но поскольку знаков нет, позиция полицейского выглядит пусть формальной, но по-своему справедливой.
Андрей сделал запрос в департамент городского хозяйства, где ему подтвердили, что улица Вторая Продольная, по которой он двигался, считается главной:
— Она относится к магистральной улице общегородского значения 2-го класса, регулируемого движения, — пояснили сотрудники ведомства в официальном ответе Андрею. — Улица 4 Связистов относится к улице и дороге местного значения — это улица в жилой зоне застройки. Учитывая вышеизложенное, пересечение дорог не может быть равнозначным.
ГУ МВД России по Волгоградской области уже неоднократно выдавало предписание установить здесь знак «Конец жилой зоны» и «Движение только направо», что автоматически подразумевает необходимость уступать дорогу и пешеходам, и автомобилям при выезде из массива (пункт 17.3 ПДД).
Даже водитель «Приоры» отчасти лукавит, как такового нарушения в его действиях нет. По сути, оба водителя стали заложниками ошибок дорожных служб. Ситуация также не редкая: вот разбор похожего случая, где оба участника думали, что имеют приоритет.
Реально ли тогда получить компенсацию с дорожных служб? Автоюрист Лев Воропаев считает, что это маловероятно:
— Такова сложившаяся в России практика. То есть можно добиться штрафа для дорожных служб за недостатки в организации движения, но, что касается виновности в конкретном ДТП, суды обычно занимают такую позицию: есть актуальная обстановка, которую водители должны учитывать. Если знаков нет, значит, нужно исходить из того, что их нет.
Он добавляет, что дорожники могут стать крайними, если есть их прямая вина, скажем, на дороге была яма, открытый колодезный люк или срезанный асфальт без должных обозначений.
— Верховный суд в последнее время занял позицию, что нужно привлекать и дорожные службы, но в любом случае при наличии их очевидных недоработок. В данном случае водители видели обстановку и могли выполнить требования правил, — поясняет эксперт.
То есть с большой вероятностью суды засилят нарушение Андрея Ванькова, несмотря на очевидную абсурдность ситуации? Ведь есть подозрение, что водитель «Приоры» всё же понимал, что мелкая улица не может быть равнозначной относительно сквозной четырехполосной магистрали.
Лев Воропаев считает, что ситуация для Андрея сложная, но некоторые шансы есть. Сейчас водителю вменяют часть 2 статьи 12.13 КоАП — непредоставление преимущества на перекрестке. Оспорить ее в административном порядке будет проблематично, но можно побороться в гражданском суде.
— Когда рассматривается дело об административном правонарушении, обсуждать вину второй стороны судам запрещено, — поясняет автоюрист. — То есть суд будет заниматься исключительно нарушением, которое допустил или не допустил сам водитель, и, думаю, при имеющихся исходных данных оставит административное наказание в силе. В случае несогласия водитель может подать в гражданский суд, который при распределении ущерба учитывает и долю вины второй стороны.
В рамках гражданского делопроизводства суд может принять во внимание тот факт, что улица Вторая Продольная действительно была главной по документам, а позиция водителя «Приоры» не логична. Однако вряд ли возложит на него всю ответственность.
— Если удалось доказать какой-то процент вины второй стороны, ущерб обычно распределяют в пропорции 50:50 — суды редко заморачиваются точными вычислениями, — говорит Лев Воропаев.
Похожего мнения придерживаются в ГУ МВД по Волгоградской области:
— Знаков приоритета на перекрестке не было, следовательно, перекресток считается равнозначным, и водитель иномарки должен был уступить дорогу водителю «Лады».
Андрей обратился в суд первой инстанции, но решение оставлено в силе. Автомобилист намерен обжаловать его в областном суде.
При это дорожные службы Волгограда должны навести порядок на пересечении, потому что попытки соблюдать букву закона в данном случае небезопасны: внезапные торможения машин, выпускающих помехи справа на крупной магистрали, обернутся лишь «паровозиками» аварий.
СЮЖЕТ
В рубрике «Группа разбора» мы регулярно обсуждаем с автоэкспертами спорные аварии.
Мы уже рассказывали, как привлечь дорожников к ответственности в случае ДТП по их вине.
А вот какие изменения ждут автомобилистов в 2021 году.