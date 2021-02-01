Группа разбора: как полицейский не уступил водителю и подвел его под статью

— Он сразу подошел, козырнул «корочкой», сказал: «Ну что, вызываем? Только учти, гаишники на освидетельствование повезут», — вспоминает Андрей. — А мне чего бояться? Я водитель, ехал на работу. Абсолютно трезвый.



Сотрудники ГИБДД поначалу признали правоту Андрея, согласившись, что «Приора» не уступила ему при выезде со второстепенной дороги. Однако после этого, по словам Андрея, приехали знакомые полицейского, поговорили с экипажем ГИБДД, и позиция изменилась.



— Мне сказали, что это пересечение равнозначных дорог, не обозначенное знаками приоритета, «Приора» была у меня помехой справа, и я должен был пропустить, — удивляется водитель. — Получи, Андрей Андреевич, тысячу рублей штрафа и заплати за ремонт «Приоры».