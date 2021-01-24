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Тема дняКак ОМОН пытался разбить толпу. Репортаж с улиц

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Битвы за парковку. Девушка на «Лэнд-Крузере 200» послала нашу читательницу на три буквы — чем дело кончилось

Разглядываем фото с новыми нарушениями правил парковки

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Стоянка на инвалидных местах&nbsp;

Стоянка на инвалидных местах 

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 211-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за замечания о неправильной стоянке, мастер-класс по парковке на четыре места и поведение водителей «Порше-Кайен». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В соседнем Бердске на месте для инвалидов. Я спросила девушку, удобно ли ей стоять на месте для инвалидов. Иди, говорит, нахер. Еще меня сфотографируй. Ну и я не удержалась, конечно, сфотографировала, — рассказывает читательница Светлана (фото выше).

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Пройти очень сложно

Пройти очень сложно

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— Октябрьский район, БЦ «Время». Припарковался так, что пройти сложно, а водителям колясок и санок здесь вообще не проехать, — пишет Елена.

Машины мешают людям

Машины мешают людям

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Вы, пешеходы, обойдете, ножками полезно топать.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Интересное решение, — информирует Алексей.

На площади Ленина

На площади Ленина

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— Парковка перед «Летуаль» на площади Ленина, — сообщают очевидцы.

На инвалидных местах

На инвалидных местах

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— Мало того что «инвалид» на голову, еще и 4 места парковочных занял, — негодуют наши читатели.

Перегородил людям дорогу

Перегородил людям дорогу

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— Улица Красина, перегородил тротуар, приходится обходить по дороге, — жалуется читательница Елена.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Скверик на Орджоникидзе обживают всё новые машины.

«Порше» подъехал поближе к магазину

«Порше» подъехал поближе к магазину

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— На площади Ленина, напротив пустой платной парковки. Остановился, чтобы зайти в магазин, который находится прямо напротив места его парковки на пешеходном перекрестке. Переходить дорогу с платной парковки было лень. Ах да, там же еще платить надо. А бесплатная парковка за углом, видимо, слишком далеко, — рассуждает Степан.

Стоянка с рекламой

Стоянка с рекламой

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— Перекресток Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Новый вид рекламы, просто ставишь свою «Газель» на тротуаре, очень удобно, — пишут наши читатели.

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парковкая паркуюсь как чудак
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