Битвы за парковку. Девушка на «Лэнд-Крузере 200» послала нашу читательницу на три буквы — чем дело кончилось

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 211-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за замечания о неправильной стоянке, мастер-класс по парковке на четыре места и поведение водителей «Порше-Кайен». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— В соседнем Бердске на месте для инвалидов. Я спросила девушку, удобно ли ей стоять на месте для инвалидов. Иди, говорит, нахер. Еще меня сфотографируй. Ну и я не удержалась, конечно, сфотографировала, — рассказывает читательница Светлана (фото выше).
— Октябрьский район, БЦ «Время». Припарковался так, что пройти сложно, а водителям колясок и санок здесь вообще не проехать, — пишет Елена.
Вы, пешеходы, обойдете, ножками полезно топать.
— Интересное решение, — информирует Алексей.
— Парковка перед «Летуаль» на площади Ленина, — сообщают очевидцы.
— Мало того что «инвалид» на голову, еще и 4 места парковочных занял, — негодуют наши читатели.
— Улица Красина, перегородил тротуар, приходится обходить по дороге, — жалуется читательница Елена.
Скверик на Орджоникидзе обживают всё новые машины.
СЮЖЕТ
— На площади Ленина, напротив пустой платной парковки. Остановился, чтобы зайти в магазин, который находится прямо напротив места его парковки на пешеходном перекрестке. Переходить дорогу с платной парковки было лень. Ах да, там же еще платить надо. А бесплатная парковка за углом, видимо, слишком далеко, — рассуждает Степан.
— Перекресток Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Новый вид рекламы, просто ставишь свою «Газель» на тротуаре, очень удобно, — пишут наши читатели.