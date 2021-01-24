Битвы за парковку. Девушка на «Лэнд-Крузере 200» послала нашу читательницу на три буквы — чем дело кончилось

В новом, 211-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: разборки из-за замечания о неправильной стоянке, мастер-класс по парковке на четыре места и поведение водителей «Порше-Кайен». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В соседнем Бердске на месте для инвалидов. Я спросила девушку, удобно ли ей стоять на месте для инвалидов. Иди, говорит, нахер. Еще меня сфотографируй. Ну и я не удержалась, конечно, сфотографировала, — рассказывает читательница Светлана (фото выше).