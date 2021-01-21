«Этот абсурд трудно понять»: эксперты — о росте утильсбора на автомобили и новой эскалации цен

Минпромторг опубликовал постановление правительства, которое резко увеличивает базовую ставку утилизационного сбора, неизменную с его введения в 2012 году . Тариф для легковых и грузовых автомобилей повышается на четверть, что в пересчете на цену легковушки означает прибавку около 50 тысяч рублей. Почему это делается в разгар повышения стоимости машин, мы спросили экспертов.



Утилизационный сбор введен в 2012 году , но его название обманчиво. Он не тратится исключительно на переработку старых машин, а служит своего рода налогом, который в первые годы «утилизационной реформы» уравновешивал снижение таможенных пошлин (этого требовали правила ВТО). Последний раз утилизационный сбор повышался год назад — тогда он добавил к цене среднего автомобиля без малого 100 тысяч рублей.

