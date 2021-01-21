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«Этот абсурд трудно понять»: эксперты — о росте утильсбора на автомобили и новой эскалации цен

По нашим оценкам, средняя цена легковушки вырастет на 50 тысяч рублей

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Сильнее всего пострадают импортируемые модели — им компенсационные субсидии не положены

Сильнее всего пострадают импортируемые модели — им компенсационные субсидии не положены

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Минпромторг опубликовал постановление правительства, которое резко увеличивает базовую ставку утилизационного сбора, неизменную с его введения в 2012 году. Тариф для легковых и грузовых автомобилей повышается на четверть, что в пересчете на цену легковушки означает прибавку около 50 тысяч рублей. Почему это делается в разгар повышения стоимости машин, мы спросили экспертов.

Утилизационный сбор введен в 2012 году, но его название обманчиво. Он не тратится исключительно на переработку старых машин, а служит своего рода налогом, который в первые годы «утилизационной реформы» уравновешивал снижение таможенных пошлин (этого требовали правила ВТО). Последний раз утилизационный сбор повышался год назад — тогда он добавил к цене среднего автомобиля без малого 100 тысяч рублей.

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Размер сбора вычисляется умножением базовой ставки на коэффициенты, которые зависят от параметров автомобиля. До сих пор базовая ставка была неизменной и для легковых автомобилей равнялась 20 тысячам рублей, для грузовиков — 150 тысячам. Постановление правительства повышает обе величины на четверть — до 25 и 187,5 тысячи.

Например, для новой легковушки с объемом мотора от 1 до 2 литров коэффициент составляет 8,92 единицы, то есть нынешний утильсбор — 178,4 тысячи (20 умножить на 8,92). При увеличении ставки он растет до 223 тысяч, то есть почти на 50 тысяч.

Еще сильнее поднимается цена машин с большим объемом двигателя. Так, утилизационный сбор для KIA K900 с мотором 3,3 литра сейчас составляет 260 тысяч рублей, а будет — 325 тысяч.

KIA&nbsp;K900 (наследник модели Quoris)

KIA K900 (наследник модели Quoris)

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Всё происходит на фоне затянувшегося роста цен. Например, АВТОВАЗ, сохранив прайс-листы в новогодние праздники, поднял цены сразу после: Lada Granta прибавила 11–14 тысяч (теперь от 500 тысяч рублей), а Vesta — 27 тысяч (от 704 тысяч).

Для чего нагружать авторынок дополнительным сбором в таких условиях?

Минимальная Lada стоит теперь полмиллиона рублей

Минимальная Lada стоит теперь полмиллиона рублей

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Очередной акт протекционизма

Экономист и заведующий лабораторией одного из филиалов РАНХиГС Сергей Гордеев считает, что цель правительства — защитить местных производителей, включая АВТОВАЗ.

— Это создание преференций отдельным моделям. Скорее всего, повышение сбора дополнится мерами по льготированию тех или иных марок. Связано это, прежде всего, с ситуацией АВТОВАЗа и некоторых других сборщиков, которые локализованы в России. К экологическим проблемам эта мера никакого отношения не имеет.

В правительстве действительно указывают, что часть собранных средств будет направлена на финансирование программ поддержки авторынка, в числе которых уже привычное льготное кредитование и лизинг.

В последние годы рынок новых машин определяют исключительно машины местной сборки

В последние годы рынок новых машин определяют исключительно машины местной сборки

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Но политика протекционизма выглядит сейчас во многом бессмысленной, поскольку импортируемые модели давно не угрожают машинам местной сборки. В России еще остался «чистый импорт», но его мало: Toyota Corolla турецкой сборки, Suzuki Vitara из Венгрии, «испанский» Citroen C3 Aircross — все они стали скорее нишевыми моделями. Для чего тогда нужен протекционизм?

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— Действительно, это сложно понять, — соглашается Сергей Гордеев. — Вопросы субсидирования не стоят так остро, как раньше, когда АВТОВАЗ получал прямые дотации. И те модели, которые получат преференции, покупали бы и без них. Что же до люксового сегмента, его покупатели никуда не денутся, несмотря на все сборы.

Эксперт отмечает, что даже при наличии госсубсидий повышение цен неизбежно:

— Когда увеличивается стоимость отдельных моделей, со временем начинается ползучий рост цен на остальные машины, даже если их производство субсидируется правительством, — заключает Сергей Гордеев.

Не исключено, что правительство стремится окончательно убить импорт подержанных автомобилей, который в любом случае минимален. За ввоз автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 литров сейчас платится 314 тысяч утильсбора, будет — 392 тысячи (не считая пошлин, налогов и акцизов).

Ввоз в страну подержанных машин по новым ставкам станет еще менее выгодным

Ввоз в страну подержанных машин по новым ставкам станет еще менее выгодным

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Шаг вопреки обещаниям

Экономист Виталий Ашмарин называет предложение абсурдным и противоречащим обещаниям:

— Правительство много раз заявляло, что никаких сборов и налогов вводить не собирается. Семь лет падают доходы населения, правильно? Если транспорт подорожает что для организаций, что для физических лиц — это будет еще один удар по населению и по бизнесу. Это абсурд, логику которого простому человеку понять трудно.

Эксперт склоняется к мысли, что основной причиной является дефицит бюджета:

— Правительству не хватает денег, надо откуда-то брать. Так вот давайте мы под благовидным предлогом введем этот сбор, а потом направим на какое-то финансирование. Но мы прекрасно понимаем, что правительство свои проблемы решает, но не наши, — подытоживает Виталий Ашмарин.

В пояснительной записке к постановлению действительно указывается, что собранные деньги планируется направить на поддержку «социально приоритетных» категорий. Видимо, речь о сохранении программ «Первый/семейный автомобиль», а также мер по стимулированию малого и среднего бизнеса.

Не хватает денег на утилизацию?

Есть и альтернативные мнения, например, экономист Алексей Шумаков убежден, что утилизационный сбор носит целевой характер.

— Сборы на утилизацию старых автомобилей — это та сумма, которая требуется для решения экологических проблем, — говорит он. — Невозможно же автомобиль складировать неорганизованным образом, создавая автомобильные свалки. Нужна утилизация, а она требует источников финансирования.

Но за истекшие 8 лет с введения утильсбора прогресса в этой области нет. Разве он не остается просто формой налога?

— Да, но любой налог — это платеж, который имеет целевое назначение, — убежден Алексей Шумаков. — Система утилизации автомобилей в России и не создается потому, что этих средств не хватает.

Проблема автохлама в России практически не решается: в лучшем случае машины свозят на закрытые площадки и разбирают вручную

Проблема автохлама в России практически не решается: в лучшем случае машины свозят на закрытые площадки и разбирают вручную

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В целом же складывается впечатление, что увеличение утильсбора нужно именно для пополнения бюджета, в том числе для финансирования программ господдержки. В каком-то смысле получается замкнутый круг: правительство собирает деньги с производителей (и покупателей автомобилей), чтобы стимулировать новых покупателей.

Вероятно, на решимость правительства влияют и результаты продаж в 2020 году: несмотря на тяжелое начало и рекордное падение продаж в апреле, во второй половине года спрос восстановился. По итогам года реализация легковушек снизилась лишь на 9%.

В 2021 году на российский рынок выйдет сразу несколько интересных моделей.

АВТОВАЗ тем временем сливается с Dacia и переходит на платформы Renault.

Покупая новую машину, не попадитесь на удочку компаний, которые рекламируют низкие цены, но продают машины втридорога.

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