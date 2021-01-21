«Этот абсурд трудно понять»: эксперты — о росте утильсбора на автомобили и новой эскалации цен

Минпромторг опубликовал постановление правительства, которое резко увеличивает базовую ставку утилизационного сбора, неизменную с его введения в
Утилизационный сбор введен в
Размер сбора вычисляется умножением базовой ставки на коэффициенты, которые зависят от параметров автомобиля. До сих пор базовая ставка была неизменной и для легковых автомобилей равнялась
Например, для новой легковушки с объемом мотора от 1 до
Еще сильнее поднимается цена машин с большим объемом двигателя. Так, утилизационный сбор для KIA K900 с мотором
Всё происходит на фоне затянувшегося роста цен. Например, АВТОВАЗ, сохранив прайс-листы в новогодние праздники, поднял цены сразу после: Lada Granta прибавила 11–14 тысяч (теперь от
Для чего нагружать авторынок дополнительным сбором в таких условиях?
Очередной акт протекционизма
Экономист и заведующий лабораторией одного из филиалов РАНХиГС Сергей Гордеев считает, что цель правительства — защитить местных производителей, включая АВТОВАЗ.
— Это создание преференций отдельным моделям. Скорее всего, повышение сбора дополнится мерами по льготированию тех или иных марок. Связано это, прежде всего, с ситуацией АВТОВАЗа и некоторых других сборщиков, которые локализованы в России. К экологическим проблемам эта мера никакого отношения не имеет.
В правительстве действительно указывают, что часть собранных средств будет направлена на финансирование программ поддержки авторынка, в числе которых уже привычное льготное кредитование и лизинг.
Но политика протекционизма выглядит сейчас во многом бессмысленной, поскольку импортируемые модели давно не угрожают машинам местной сборки. В России еще остался «чистый импорт», но его мало: Toyota Corolla турецкой сборки, Suzuki Vitara из Венгрии, «испанский» Citroen C3 Aircross — все они стали скорее нишевыми моделями. Для чего тогда нужен протекционизм?
— Действительно, это сложно понять, — соглашается Сергей Гордеев. — Вопросы субсидирования не стоят так остро, как раньше, когда АВТОВАЗ получал прямые дотации. И те модели, которые получат преференции, покупали бы и без них. Что же до люксового сегмента, его покупатели никуда не денутся, несмотря на все сборы.
Эксперт отмечает, что даже при наличии госсубсидий повышение цен неизбежно:
— Когда увеличивается стоимость отдельных моделей, со временем начинается ползучий рост цен на остальные машины, даже если их производство субсидируется правительством, — заключает Сергей Гордеев.
Не исключено, что правительство стремится окончательно убить импорт подержанных автомобилей, который в любом случае минимален. За ввоз автомобиля с объемом двигателя от 1 до
Шаг вопреки обещаниям
Экономист Виталий Ашмарин называет предложение абсурдным и противоречащим обещаниям:
— Правительство много раз заявляло, что никаких сборов и налогов вводить не собирается. Семь лет падают доходы населения, правильно? Если транспорт подорожает что для организаций, что для физических лиц — это будет еще один удар по населению и по бизнесу. Это абсурд, логику которого простому человеку понять трудно.
Эксперт склоняется к мысли, что основной причиной является дефицит бюджета:
— Правительству не хватает денег, надо откуда-то брать. Так вот давайте мы под благовидным предлогом введем этот сбор, а потом направим на какое-то финансирование. Но мы прекрасно понимаем, что правительство свои проблемы решает, но не наши, — подытоживает Виталий Ашмарин.
В пояснительной записке к постановлению действительно указывается, что собранные деньги планируется направить на поддержку «социально приоритетных» категорий. Видимо, речь о сохранении программ «Первый/семейный автомобиль», а также мер по стимулированию малого и среднего бизнеса.
Не хватает денег на утилизацию?
Есть и альтернативные мнения, например, экономист Алексей Шумаков убежден, что утилизационный сбор носит целевой характер.
— Сборы на утилизацию старых автомобилей — это та сумма, которая требуется для решения экологических проблем, — говорит он. — Невозможно же автомобиль складировать неорганизованным образом, создавая автомобильные свалки. Нужна утилизация, а она требует источников финансирования.
Но за истекшие 8 лет с введения утильсбора прогресса в этой области нет. Разве он не остается просто формой налога?
— Да, но любой налог — это платеж, который имеет целевое назначение, — убежден Алексей Шумаков. — Система утилизации автомобилей в России и не создается потому, что этих средств не хватает.
В целом же складывается впечатление, что увеличение утильсбора нужно именно для пополнения бюджета, в том числе для финансирования программ господдержки. В каком-то смысле получается замкнутый круг: правительство собирает деньги с производителей (и покупателей автомобилей), чтобы стимулировать новых покупателей.
Вероятно, на решимость правительства влияют и результаты продаж в
В 2021 году на российский рынок выйдет сразу несколько интересных моделей.
АВТОВАЗ тем временем сливается с Dacia и переходит на платформы Renault.
Покупая новую машину, не попадитесь на удочку компаний, которые рекламируют низкие цены, но продают машины втридорога.