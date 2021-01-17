Гении парковки. Смотрим, как два «Лэнд-Крузера» прикинулись тележками на парковке «Леруа Мерлен»

— Автохам на «Мерседесе» занял пешеходный тротуар, не удосужившись проехать не то что на штатную парковку за спорткомплексом, а хотя бы чуть дальше. Чтобы стать вдоль дороги и не перегораживать тем самым путь пешеходам, — сообщает Максим.

