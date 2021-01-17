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Тема дняСибирячка работала русалкой в Китае. История, фото

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Гении парковки. Смотрим, как два «Лэнд-Крузера» прикинулись тележками на парковке «Леруа Мерлен»

Изучаем новых автомобильных нарушителей наступившего, 2021 года

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На стоянке для тележек

На стоянке для тележек

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В новом, 210-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как использовать стоянку для магазинных тележек и как ведут себя водители «Порше» и «Мерседесов». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— В «Леруа» завезли тележки нового образца, — шутит читатель Виктор (фото выше).

Через «Порше» пролегает путь пешеходов&nbsp;

Через «Порше» пролегает путь пешеходов 

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— Это где филармония, напротив «Почты России». Человек на «Порше» встал на пешеходной дорожке. Хотя чуть дальше, за кинотеатром «Победа», почти вся открытая парковка пустует, — пишет читатель Александр.

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Весь тротуар оккупировали автомобили.

«Мерседес» мешает людям&nbsp;

«Мерседес» мешает людям 

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— Автохам на «Мерседесе» занял пешеходный тротуар, не удосужившись проехать не то что на штатную парковку за спорткомплексом, а хотя бы чуть дальше. Чтобы стать вдоль дороги и не перегораживать тем самым путь пешеходам, — сообщает Максим.

Автомобиль на тротуаре

Автомобиль на тротуаре

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Обходите машину как хотите, не растаете.

Таксист бросил авто как попало

Таксист бросил авто как попало

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— Машина такси заехала на газон и загородила проход к дому. Позвонили оператору такси и попросили убрать машину. Обещали связаться с водителем, но и через 30 минут машину не убрали, продолжает стоять на месте, — жалуются жильцы дома.

Водители облюбовали тротуар

Водители облюбовали тротуар

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— Полностью заставлена пешеходная дорога рядом с областной налоговой, людям приходится рисковать жизнью, обходя авто по автодороге. Эвакуатор был вызван, который так и не приехал, — рассказывают очевидцы.

Машину придется обходить

Машину придется обходить

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Просто встал на пути пешеходов.

«Ауди» на пешеходной дорожке

«Ауди» на пешеходной дорожке

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Первомайский сквер, ул. Максима Горького. Тачка стоит прямо поперек всего тротуара, просто оборзевшие люди, которых надо учить и напоминать, что вокруг них живут другие люди, — возмущены читатели.

«Мерседес» на Орджоникидзе&nbsp;

«Мерседес» на Орджоникидзе 

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— Сын чиновника. Это одного из вице-мэров сын, — утверждает наш читатель.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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