Гении парковки. Смотрим, как два «Лэнд-Крузера» прикинулись тележками на парковке «Леруа Мерлен»

В новом, 210-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как использовать стоянку для магазинных тележек и как ведут себя водители «Порше» и «Мерседесов». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— В «Леруа» завезли тележки нового образца, — шутит читатель Виктор (фото выше).
— Это где филармония, напротив «Почты России». Человек на «Порше» встал на пешеходной дорожке. Хотя чуть дальше, за кинотеатром «Победа», почти вся открытая парковка пустует, — пишет читатель Александр.
Весь тротуар оккупировали автомобили.
— Автохам на «Мерседесе» занял пешеходный тротуар, не удосужившись проехать не то что на штатную парковку за спорткомплексом, а хотя бы чуть дальше. Чтобы стать вдоль дороги и не перегораживать тем самым путь пешеходам, — сообщает Максим.
Обходите машину как хотите, не растаете.
— Машина такси заехала на газон и загородила проход к дому. Позвонили оператору такси и попросили убрать машину. Обещали связаться с водителем, но и через
— Полностью заставлена пешеходная дорога рядом с областной налоговой, людям приходится рисковать жизнью, обходя авто по автодороге. Эвакуатор был вызван, который так и не приехал, — рассказывают очевидцы.
Просто встал на пути пешеходов.
СЮЖЕТ
— Первомайский сквер, ул. Максима Горького. Тачка стоит прямо поперек всего тротуара, просто оборзевшие люди, которых надо учить и напоминать, что вокруг них живут другие люди, — возмущены читатели.
— Сын чиновника. Это одного из вице-мэров сын, — утверждает наш читатель.