Хмуриться не надо, «Лада». Российские Lada Niva и Vesta снимут с конвейера

АВТОВАЗ прекратит производство собственных моделей в 2025 году
Российский АВТОВАЗ и румынская компания Dacia будут объединены в альянс и перейдут на единую французскую платформу. Группа компаний Renault, в которую входят обе марки, опубликовала новую стратегию развития. Из документа следует, что АВТОВАЗ откажется от оригинальных моделей в
Речи о полном объединении российской и румынской марок нет: они сохранят внешнюю идентичность и будут объединены скорее в технологическом и производственном аспектах.
— Идея создания бизнес-единицы в том, что Dacia и LADA останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией, — пояснил директор нового подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот. — Но они выиграют от более целенаправленного и скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергетический эффект.
Новость была ожидаемой: слухи о переходе АВТОВАЗа на платформу CMF шли с прошлого года. АВТОВАЗ вскоре потеряет статус самостоятельного инженерного центра, способного довести модель от идеи до конвейера, и в будущем вклад завода будет в большей степени касаться стилистического оформления машин, их российской адаптации и производства. Возможно, инженерный центр АВТОВАЗа со временем привлекут и для разработки глобальных платформ, но уже на правах «подрядчика» в глобальной структуре группы Renault.
В качестве единой базы для машин группы АВТОВАЗ-Dacia выбрана платформа CMF-B, известная, например, по Renault Clio и Nissan Juke. Скорее всего, речь идет о ее упрощенной версии CMF-LS, которая идеологически близка к нынешней «бюджетной» тележке B0. Из существующих машин по похожему рецепту построен, например, Renault Arkana. Сейчас в структуре Dacia-Lada три четверти продаж приходится на автомобили, созданные на платформе В0, так что будущее «убийство» собственных моделей АВТОВАЗа продиктовано сугубо прагматическими расчетами.
Сократится и номенклатура моделей: если сейчас Lada и Dacia имеют на пару
Сейчас АВТОВАЗ располагает четырьмя собственными платформами, которые к
Интереснее, что в плане Renault не осталось места для относительно современной и удачной Lada Vesta, которую одно время прочили в глобальные модели: ходили слухи, что Renault изучает возможность использования ее платформы для нового Logan. Но унификация сегодня важнее технической оригинальности.
Всё это не означает, что исчезнут названия моделей. В
Но если ассортимент сократится, то объем выпуска, наоборот, возрастет до
Генеральный директор АВТОВАЗа Ив Каракатзанис смотрит в будущее с оптимизмом, что и понятно: француз когда-то руководил румынским крылом Renault, так что цели объединения ему наверняка понятны и близки:
— АВТОВАЗ вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-LADA. Запуск полностью новой Niva в
И напоследок пару слов о новой сестре АВТОВАЗа — Dacia. Румынская марка появилась еще в
В прошлом году АВТОВАЗ получил полный контроль над заводом по производству модели Chevrolet Niva, которая теперь называется Lada Niva Travel и получила новый дизайн.
Самым харизматичным главой АВТОВАЗа был швед Бу Андерссон: мы публиковали воспоминания его сотрудника, из которых понятно, почему Lada Vesta стала хитом.
А это парадоксальное сравнение Lada Vesta и Toyota Camry от человека, который регулярно ездит на обеих машинах.