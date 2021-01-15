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Хмуриться не надо, «Лада». Российские Lada Niva и Vesta снимут с конвейера

Владелец АВТОВАЗа рассказал о будущем моделей и причинах слияния с румынской Dacia

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Концепт Vision намекает на внешность новой Lada Niva, которую построят на платформе Renault CMF-B

Концепт Vision намекает на внешность новой Lada Niva, которую построят на платформе Renault CMF-B

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АВТОВАЗ прекратит производство собственных моделей в 2025 году

Российский АВТОВАЗ и румынская компания Dacia будут объединены в альянс и перейдут на единую французскую платформу. Группа компаний Renault, в которую входят обе марки, опубликовала новую стратегию развития. Из документа следует, что АВТОВАЗ откажется от оригинальных моделей в 2025 году, когда выйдет замена нынешней Lada Vesta.

Речи о полном объединении российской и румынской марок нет: они сохранят внешнюю идентичность и будут объединены скорее в технологическом и производственном аспектах.

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— Идея создания бизнес-единицы в том, что Dacia и LADA останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией, — пояснил директор нового подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот. — Но они выиграют от более целенаправленного и скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергетический эффект.

Это не Renault Logan — это одноименная Dacia, для которой Logan стал первым глобальным успехом

Это не Renault Logan — это одноименная Dacia, для которой Logan стал первым глобальным успехом

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Новость была ожидаемой: слухи о переходе АВТОВАЗа на платформу CMF шли с прошлого года. АВТОВАЗ вскоре потеряет статус самостоятельного инженерного центра, способного довести модель от идеи до конвейера, и в будущем вклад завода будет в большей степени касаться стилистического оформления машин, их российской адаптации и производства. Возможно, инженерный центр АВТОВАЗа со временем привлекут и для разработки глобальных платформ, но уже на правах «подрядчика» в глобальной структуре группы Renault.

Первой на французскую платформу переедет Lada Granta (в 2023 году)

Первой на французскую платформу переедет Lada Granta (в 2023 году)

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В качестве единой базы для машин группы АВТОВАЗ-Dacia выбрана платформа CMF-B, известная, например, по Renault Clio и Nissan Juke. Скорее всего, речь идет о ее упрощенной версии CMF-LS, которая идеологически близка к нынешней «бюджетной» тележке B0. Из существующих машин по похожему рецепту построен, например, Renault Arkana. Сейчас в структуре Dacia-Lada три четверти продаж приходится на автомобили, созданные на платформе В0, так что будущее «убийство» собственных моделей АВТОВАЗа продиктовано сугубо прагматическими расчетами.

Сократится и номенклатура моделей: если сейчас Lada и Dacia имеют на пару 18 типов кузовов, в будущем их число сократится до 11. Из модельного ряда наверняка уберут модели, не делающие объемов продаж. Например, Granta выпускается в четырех типах кузовов, из которых львиная доля спроса приходится на седан (более 60%). Следом с трехкратным отставанием идет лифтбэк, на универсалы (включая Cross) приходится в районе 15%, а хетчбэк (бывшая Lada Kalina) обеспечивает считаные проценты.

Классическую «Ниву» уже несколько раз пытались снять с производства, но спрос сохраняется. Тем не менее в новой стратегии Renault места для старушки нет

Классическую «Ниву» уже несколько раз пытались снять с производства, но спрос сохраняется. Тем не менее в новой стратегии Renault места для старушки нет

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Сейчас АВТОВАЗ располагает четырьмя собственными платформами, которые к 2025 году заменят единой CMF-B. В отставку отправятся привычные Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) и Lada Niva Legend (оригинальная «Нива»), но это и неудивительно: модели ведут родословную от ВАЗ-2121. Уйдет на покой и платформа Lada Granta, что тоже неудивительно: модель является наследницей ВАЗ-2108.

Интереснее, что в плане Renault не осталось места для относительно современной и удачной Lada Vesta, которую одно время прочили в глобальные модели: ходили слухи, что Renault изучает возможность использования ее платформы для нового Logan. Но унификация сегодня важнее технической оригинальности.

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Lada Vesta оказалась крайне успешной, но французы предпочитают свои платформы

Lada Vesta оказалась крайне успешной, но французы предпочитают свои платформы

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Всё это не означает, что исчезнут названия моделей. В 2023 году нас ждет появление офранцуженной Lada Granta в двух типах кузова. Новая Niva появится в 2024 году, хотя речи о внедорожнике уже не идет. Модель превратится в кроссовер, но ей наверняка добавят суровости, чтобы отличаться от соплатформенного Duster. Затем последует еще один кроссовер, но чуть большего класса С, который, вероятно, будут продвигать под маркой Vesta.

Но если ассортимент сократится, то объем выпуска, наоборот, возрастет до 1 миллиона единиц к 2025 году. Сейчас Lada продает 300 тысяч машин в год, еще 460 тысяч — Dacia, так продажи нарастят на треть. Целью АВТОВАЗа в России же является сохранение доли рынка не менее 20%.

Помимо известных в России Logan, Duster и Sandero марка Dacia выпускает еще несколько моделей, например минивэн Lodgy

Помимо известных в России Logan, Duster и Sandero марка Dacia выпускает еще несколько моделей, например минивэн Lodgy

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Генеральный директор АВТОВАЗа Ив Каракатзанис смотрит в будущее с оптимизмом, что и понятно: француз когда-то руководил румынским крылом Renault, так что цели объединения ему наверняка понятны и близки:

— АВТОВАЗ вносит свою эффективную бизнес-модель и конкурентные преимущества в недавно созданное бизнес-подразделение Dacia-LADA. Запуск полностью новой Niva в 2024 году ознаменует крайне важную для LADA веху в России и откроет новые горизонты для бренда, — провозгласил он.

Модели Dacia разных лет: когда-то она была национальным румынским производителем, но потом попала под контроль Renault и добилась успеха на европейском уровне

Модели Dacia разных лет: когда-то она была национальным румынским производителем, но потом попала под контроль Renault и добилась успеха на европейском уровне

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И напоследок пару слов о новой сестре АВТОВАЗа — Dacia. Румынская марка появилась еще в 1966 году, а треть века спустя была продана компании Renault (позже то же самое случится с АВТОВАЗом). Под французским началом Dacia расцвела: седан Logan, который продается в России под маркой Renault, — это первый продукт «новой Дачии», который стал хитом в Европе уже в 2004 году, а с 2007 года — и в России. Dacia Logan и ее платформа В0 дала жизнь целому семейству автомобилей, куда сейчас входят Duster и Sandero, а также производные вроде Lada Largus и Renault Kaptur. Вероятно, успехи Dacia во многом вдохновили Renault на покупку АВТОВАЗа, а теперь и объединение компаний. Опыт Dacia доказал и успешность принципа единой бюджетной платформы, и хотя подобное единообразие скучно (и нам будет жаль Vesta), с практической точки зрения армия клонов выгоднее множества разношерстных героев.

В прошлом году АВТОВАЗ получил полный контроль над заводом по производству модели Chevrolet Niva, которая теперь называется Lada Niva Travel и получила новый дизайн.

Самым харизматичным главой АВТОВАЗа был швед Бу Андерссон: мы публиковали воспоминания его сотрудника, из которых понятно, почему Lada Vesta стала хитом.

А это парадоксальное сравнение Lada Vesta и Toyota Camry от человека, который регулярно ездит на обеих машинах.

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