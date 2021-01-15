Хмуриться не надо, «Лада». Российские Lada Niva и Vesta снимут с конвейера

Российский АВТОВАЗ и румынская компания Dacia будут объединены в альянс и перейдут на единую французскую платформу. Группа компаний Renault, в которую входят обе марки, опубликовала новую стратегию развития. Из документа следует, что АВТОВАЗ откажется от оригинальных моделей в 2025 году , когда выйдет замена нынешней Lada Vesta.

Речи о полном объединении российской и румынской марок нет: они сохранят внешнюю идентичность и будут объединены скорее в технологическом и производственном аспектах.