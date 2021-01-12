Интересная улица в Новосибирске, где камеры ГИБДД не штрафуют водителей (поэтому они совсем распоясались)

В Новосибирске автомобилисты ездят по выделенным полосам в центре
Совместно с читателями НГС продолжаем выявлять проблемные улицы в Новосибирске, где водители игнорируют правила движения. Езда по выделенной полосе — типичное нарушение для больших городов, ведь можно выгадать кучу времени, объезжая пробку в одном ряду с автобусами. Таких водителей даже не страшат камеры фиксации и возможные штрафы, тем более что камеры эти не везде работают. О том, как обстоят дела с выделенками на главной улице города — Красном проспекте — в материале Дмитрия Косенко.
Практически на всём Красном проспекте обустроены выделенные полосы для общественного транспорта, они обозначены соответствующей разметкой, дорожными знаками, знаками предупреждения о фотофиксации. По этим полосам каждую минуту проезжают автобусы и троллейбусы более чем десятка маршрутов, проходящих по проспекту.
Ну и, конечно, по выделенкам едут те, кому нужно быстрее других — Красный проспект ведь регулярно стоит в заторах.
— Красный
Место в районе часовни — далеко не единственное, где постоянно нарушаются правила движения. Участок между площадью Ленина и Фрунзе, участок между Кропоткина и площадью Калинина и еще множество других участков, где нарушения приобрели массовый характер.
А как же контроль со стороны дорожной инспекции? Вот посмотрите, сколько камер фотофиксации, контролирующих именно выделенную полосу, установлено на Красном проспекте на том же участке от Фрунзе до Ленина.
Только вот по данным сервиса speedcamonline.ru, знающего всё о камерах в России, некоторые из установленных приборов являются муляжами. А остальные что — не работают? Иначе как объяснить, что большое количество водителей регулярно выезжают на выделенку и не боятся никаких штрафов. А штраф за такое нарушение, напомним, составляет 1500 рублей по