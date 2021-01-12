Интересная улица в Новосибирске, где камеры ГИБДД не штрафуют водителей (поэтому они совсем распоясались)

Совместно с читателями НГС продолжаем выявлять проблемные улицы в Новосибирске, где водители игнорируют правила движения. Езда по выделенной полосе — типичное нарушение для больших городов, ведь можно выгадать кучу времени, объезжая пробку в одном ряду с автобусами. Таких водителей даже не страшат камеры фиксации и возможные штрафы, тем более что камеры эти не везде работают. О том, как обстоят дела с выделенками на главной улице города — Красном проспекте — в материале Дмитрия Косенко.