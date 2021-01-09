Гении парковки. Поведение хозяина «Лексуса» 005 и разборки за парковочное место на подземной стоянке

В новом, 209-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются владельцы «Лексусов», занятое чужое место на подземной стоянке и массовая парковка на тротуаре у метро «Гагаринская». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



«Лексус» с номерами 005 заехал на тротуар — да это же в порядке вещей (фото выше).