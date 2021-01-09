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Тема дняГодовщина трагедии в аквапарке. Что там случилось?

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Гении парковки. Поведение хозяина «Лексуса» 005 и разборки за парковочное место на подземной стоянке

Изучаем новые фото неправильной парковки на улицах Новосибирска

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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В новом, 209-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются владельцы «Лексусов», занятое чужое место на подземной стоянке и массовая парковка на тротуаре у метро «Гагаринская». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

«Лексус» с номерами 005 заехал на тротуар — да это же в порядке вещей (фото выше).

Заняли чужое место

Заняли чужое место

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— Мое парковочное место на подземной парковке в доме по адресу Семьи Шамшиных, 24/2 занял автомобиль, который охрана и управляющая компания не смогли найти, — возмущается читательница Елена.

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Прегородил дорожку

Прегородил дорожку

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— Площадь Калинина, Сквер «Лучистый». Приноровился народ парковаться на дорожках. А проходить как? — пишет читатель Александр.

Стоянка на пешеходной дорожке

Стоянка на пешеходной дорожке

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Специально для тебе пешеходную дорожку почистили.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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«Мазда» припарковалась на перекрестке, перед пешеходным переходом.

Заехал поближе к магазину

Заехал поближе к магазину

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Тротуар Красного проспекта, заехал поближе к колбаске.

Паркуется на тротуаре

Паркуется на тротуаре

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— На Кропоткина, 132 припарковался на тротуаре. На замечания местных жителей не реагирует. Страна должна знать своих героев, — сообщает Егор.

Грузовик мешает проходу

Грузовик мешает проходу

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Грузовик встал не пешеходной дорожке, обходить его надо по проезжей части.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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«Форд» с номерами 999 расположился на тротуаре возле автобусной остановки.

Машины у метро «Гагаринская»

Машины у метро «Гагаринская»

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— Машины стоят на тротуаре возле метро «Гагаринская», — информирует читатель Антон.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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