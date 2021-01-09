Гении парковки. Поведение хозяина «Лексуса» 005 и разборки за парковочное место на подземной стоянке

В новом, 209-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: как паркуются владельцы «Лексусов», занятое чужое место на подземной стоянке и массовая парковка на тротуаре у метро «Гагаринская». Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
«Лексус» с номерами 005 заехал на тротуар — да это же в порядке вещей (фото выше).
— Мое парковочное место на подземной парковке в доме по адресу Семьи Шамшиных, 24/2 занял автомобиль, который охрана и управляющая компания не смогли найти, — возмущается читательница Елена.
— Площадь Калинина, Сквер «Лучистый». Приноровился народ парковаться на дорожках. А проходить как? — пишет читатель Александр.
Специально для тебе пешеходную дорожку почистили.
«Мазда» припарковалась на перекрестке, перед пешеходным переходом.
Тротуар Красного проспекта, заехал поближе к колбаске.
— На Кропоткина, 132 припарковался на тротуаре. На замечания местных жителей не реагирует. Страна должна знать своих героев, — сообщает Егор.
Грузовик встал не пешеходной дорожке, обходить его надо по проезжей части.
«Форд» с номерами 999 расположился на тротуаре возле автобусной остановки.
— Машины стоят на тротуаре возле метро «Гагаринская», — информирует читатель Антон.