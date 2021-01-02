Жесткий техосмотр, новые штрафы и поправки в ПДД: что ждет автомобилистов в 2021 году

2021 год будет особенно богатым на изменения для автомобилистов, потому что часть реформ перенеслась с проблемного
Техосмотр вернется с 1 марта
Есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с позитива. Во-первых, самая рискованная для автомобилистов часть реформы техосмотра перенесена еще на год — ежедневный штраф в
Реформа техосмотра сводится к затягиванию гаек в отношении его операторов. Так, вводятся крупные штрафы за выдачу диагностической карты без реального осмотра, которые для индивидуальных предпринимателей и юрлиц достигают
Автомобилисты за получение липовой карты получат штрафы
Все посещения пункта ТО будут фотографироваться с привязкой к месту и времени, а информация поступит сразу в базу ЕАИСТО, запись в которой полностью заменит диагностическую карту. «Филькиной грамоты», которая выдавалась на руки, больше не будет. Саму базу защитят от взлома или создания подложных записей, на что МВД потратило крупную сумму —
Для пунктов техосмотра установят квоты на пропуск автомобилей, чтобы исключить их работу в конвейерном (читай — попустительском) режиме.
Как реформа сработает на практике, пока неясно, но развал системы техосмотра за истекшие
С 1 апреля — изменение экзамена на права
Несмотря на сенсационные публикации в СМИ, экзамен на права изменится не так уж сильно: отказа от этапа «Площадка» (автодром) не случилось. Новые правила разрешают проверять первичные навыки на «участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки». Но сделано это на крайний случай, например, если автошкола и ГИБДД муниципалитета не располагают подходящей закрытой площадкой. В остальном выполнять фигуры на автодроме не запрещено.
Главное изменение — это слияние двух практических этапов, то есть экзамена на площадке и в городе. Если сейчас успешно сданный автодром является «несгораемой суммой», то с апреля придется пересдавать его снова, если курсант засыплется на городском этапе. Объединение этапов усложняет логистику экзамена, потому что ради каждого курсанта, по идее, нужно возвращаться на автодром. Поэтому не исключено, что иногда первичные навыки действительно будут проверяться на городских улицах в месте, где происходит пересменка водителей.
Усложнится география экзамена. Больше не будет заранее известных маршрутов, и инспектор сможет прокладывать путь, выбирая из сетки улиц те, где допустима учебная езда. Попутно сократится число автодромных фигур, и курсанты будут выполнять лишь четыре упражнения: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку.
Радикальный КоАП пощадит автомобилистов
В 2021 году должен появиться новый Кодекс об административных правонарушениях с совершенно иной структурой. Изменится нумерация глав, и за водительские нарушения будет отвечать не раздел
Власти отказались от глобального пересмотра таблицы штрафов, который вызвал бурю негодования в прошлом году. Большая часть водительских штрафов останется прежней, и появится важная оговорка: после своевременной оплаты штрафа нарушение будет считаться аннулированным. Это важно, например, при проезде на запрещающий сигнал светофора: штраф на первый раз составляет
Появятся и новые типы наказаний. Например, впервые в КоАП появится штраф за парковку на газоне (
Не прекращается дискуссия о штрафе за превышение скорости на
Изменения в правила готовят сразу несколько ведомств. Так, МВД планирует в десять раз увеличить список неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля. В их число попадает, например, езда на несезонной резине: на летней — зимой, на шипованной — летом. Инспектор сможет штрафовать за езду на машине с неисправной АБС или подушками безопасности или, например, если фары автомобиля имеют тонировку или «реснички».
Пакет поправок от Минюста уточняет ряд мелких аспектов ПДД, скажем, желтая сплошная разметка вдоль обочины перестанет быть самодостаточной: ее исчезновение не будет означать конец зоны действия знака 3.27 «Остановка запрещена».
В ПДД появится и новая категория транспорта — средства индивидуальной мобильности (СИМы). В это понятие включен весь легкий транспорт, кроме велосипедов: моноколеса, электросамокаты, ролики, скейты и так далее. Для СИМов установят свои правила движения и ограничат скорость на тротуарах до
Странные конструкции на дорогах
В 2021 году повсеместно должен появиться новый тип светофора с лунными секциями, которые предупреждают водителей о пересечении траектории с пешеходами при поворотах направо или налево. В прошлом году подобная конструкция была прописана в
Кроме того, начнется установка разделителей встречных потоков, которыми по замыслу правительства к концу
Суровый медосмотр перенесен еще на год
С 1 января 2021 года должен был заработать новый порядок выдачи медсправки, который добавлял к процедуре два очень дорогих теста: на алкоголизм (CDT-тест) и наркоманию. Предполагалось, что стоимость справки вырастет до
Электронные ПТС заработают в полную силу
2021-й станет первым полным годом, когда вновь регистрируемые автомобили будут получать исключительно электронные ПТС. В отличие от бумажной версии, ЭПТС представляет собой запись в защищенной базе данных, которая содержит гораздо больше информации (включая данные о ТО, ДТП, страховках). При регистрации машины на руки автомобилистам теперь выдается лишь выписка из ЭПТС.
Мелкие ДТП оформляются дистанционно
В 2021 году продолжится внедрение новой схемы оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола. В конце прошлого года в тестовом режиме заработало мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое в течение года должно окончательно войти в моду. Оно позволяет не только зафиксировать все подробности аварии, но и передать в страховую извещение в электронном виде. До сих пор сделать это можно было либо лично, либо направив заказное письмо. При этом лимит выплат по ДТП, оформленным таким образом, составляет
СЮЖЕТ
Не исключено также, что властям придется искать компромисс для решения проблемы автомобилей с армянскими номерами. А этот простой тест позволит определить, что вы знаете о наказании за пьяную езду в России.