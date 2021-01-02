Жесткий техосмотр, новые штрафы и поправки в ПДД: что ждет автомобилистов в 2021 году

Главное изменение — это слияние двух практических этапов, то есть экзамена на площадке и в городе. Если сейчас успешно сданный автодром является «несгораемой суммой», то с апреля придется пересдавать его снова, если курсант засыплется на городском этапе. Объединение этапов усложняет логистику экзамена, потому что ради каждого курсанта, по идее, нужно возвращаться на автодром. Поэтому не исключено, что иногда первичные навыки действительно будут проверяться на городских улицах в месте, где происходит пересменка водителей.

Усложнится география экзамена. Больше не будет заранее известных маршрутов, и инспектор сможет прокладывать путь, выбирая из сетки улиц те, где допустима учебная езда. Попутно сократится число автодромных фигур, и курсанты будут выполнять лишь четыре упражнения: маневрирование в тесных пространствах, параллельную и перпендикулярную парковку, а также горку.

Радикальный КоАП пощадит автомобилистов

