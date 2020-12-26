КАМАЗ против «Лексуса»: шофер грузовика подбил премиальную машину — можно ли его понять и простить

В проекте «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение грузовика КАМАЗ и седана Lexus — грузовик буквально вытолкнул легковушку на островок безопасности, машина серьезно пострадала. Зачем водитель КАМАЗа это сделал, почему он виноват и можно ли его понять — подробнее в материале НГС.

Улица Ватутина, направление движения — в сторону площади Маркса. КАМАЗ и светлый седан Lexus приближаются к пешеходному переходу, Lexus начинает обходить грузовик по левому ряду. В этот момент на переходе появляется пешеход, и идущая перед КАМАЗом легковушка тормозит. Водитель грузовика, вероятно, понимает, что не успеет остановиться, и пытается избежать аварии маневром влево. Но происходит столкновение с Lexus, тот вылетает на островок безопасности и сносит дорожный знак.

