КАМАЗ против «Лексуса»: шофер грузовика подбил премиальную машину — можно ли его понять и простить

В проекте «Куда ты рулишь?» разбираем столкновение грузовика КАМАЗ и седана Lexus — грузовик буквально вытолкнул легковушку на островок безопасности, машина серьезно пострадала. Зачем водитель КАМАЗа это сделал, почему он виноват и можно ли его понять — подробнее в материале НГС.
Улица Ватутина, направление движения — в сторону площади Маркса. КАМАЗ и светлый седан Lexus приближаются к пешеходному переходу, Lexus начинает обходить грузовик по левому ряду. В этот момент на переходе появляется пешеход, и идущая перед КАМАЗом легковушка тормозит. Водитель грузовика, вероятно, понимает, что не успеет остановиться, и пытается избежать аварии маневром влево. Но происходит столкновение с Lexus, тот вылетает на островок безопасности и сносит дорожный знак.
Возможно, водитель КАМАЗа пытался не только избежать столкновения с машиной впереди, но и спасти пешехода, понимая, что его тяжелый грузовик снесет и автомобиль, и человека. Но, как ни крути, он поменял полосу движения, то есть не предоставил преимущества водителю Lexus, который двигался не меняя траектории.
— В этом ДТП всё очевидно, водитель грузовика слишком поздно заметил знак «Пешеходный переход» и остановившийся перед ним автомобиль. И вместо того, чтобы предпринять торможение (хотя не факт, что он бы не въехал в заднюю часть впереди стоящего автомобиля), он принимает решение сменить резко полосу движения. В результате нарушение п. 8 ПДД РФ привело к столкновению с «Лексусом», — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Мораль этой истории проста — не нужно набирать скорость перед пешеходными переходами, следует, наоборот, замедляться и держать ногу на тормозе наготове. Ну и, конечно, соблюдать дистанцию, учитывая зимнее скользкое дорожное покрытие.