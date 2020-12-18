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Страх потеряли. Смотрим, как в центре Новосибирска водители прут по встречке против автобусов

Разбираемся с нарушениями на одностороннем участке улицы Советской

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Односторонний участок Советской

Односторонний участок Советской

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На односторонней улице в центре Новосибирска водители ездят по встречке

Продолжаем исследовать улично-дорожную сеть Новосибирска и разбираться с нарушениями, которые допускают наши водители. Мы уже рассказывали о нескольких местах в городе, где автомобилисты ездят по встречной полосе и создают аварийные ситуации — сегодня очередной такой пример. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

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Улица Советская раньше была двухсторонней на всем протяжении, но в определенный момент власти решили сделать один ее участок односторонним — от Вокзальной магистрали до Фрунзе. Задумка была следующей: улицы Советская и Мичурина дублируют Красный проспект. Если смотреть на карту, Советская слева от проспекта, и движение по ней вверх, Мичурина справа, и движение по ней вниз.

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Знак, обозначающий выделенную полосу для общественного транспорта

Знак, обозначающий выделенную полосу для общественного транспорта

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Советская, в отличие от Мичурина, является улицей, по которой ходит большое количество общественного транспорта. Поэтому было принято решение сделать для автобусов выделенную полосу на этом одностороннем участке, чтобы они могли передвигаться в обоих направлениях. Стоят соответствующие знаки, для остального транспорта эта полоса является встречкой.

Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

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Соответственно, нельзя и парковаться по левой стороне улицы, впрочем, это правило соблюдается не всеми. Вот, пожалуйста, надо разгрузить машину — встал, да и всё, а автобусы пусть объезжают.

Езда по выделенной полосе

Езда по выделенной полосе

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Но основным массовым нарушением здесь является, конечно, езда по выделенной полосе навстречу общественному транспорту, то есть фактически езда по встречке.

Езда по выделенной полосе

Езда по выделенной полосе

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— Улица Советская, от пересечения с Орджоникидзе до площади Кондратюка все едут по встречке, — пишут наши читатели.

Езда по выделенной полосе

Езда по выделенной полосе

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Зачем водители это делают? Кто-то невнимателен и не видит соответствующий дорожный знак. Кто-то желает побыстрее объехать пробку, которая всегда формируется перед пересечением с Фрунзе.

Водители желают объехать пробку

Водители желают объехать пробку

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Вот и мчатся автомобилисты на свой страх и риск, а ведь такое нарушение наказывается по ч.4 ст. 12.15 КоАП 4. «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Санкции — штраф 1500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Понятно, что сотрудники ГИБДД здесь не дежурят и нарушителям всё сходит с рук. Но шанс попасться все-таки есть.

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ПДДнарушения
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