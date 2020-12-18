Страх потеряли. Смотрим, как в центре Новосибирска водители прут по встречке против автобусов

На односторонней улице в центре Новосибирска водители ездят по встречке
Продолжаем исследовать улично-дорожную сеть Новосибирска и разбираться с нарушениями, которые допускают наши водители. Мы уже рассказывали о нескольких местах в городе, где автомобилисты ездят по встречной полосе и создают аварийные ситуации — сегодня очередной такой пример. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Улица Советская раньше была двухсторонней на всем протяжении, но в определенный момент власти решили сделать один ее участок односторонним — от Вокзальной магистрали до Фрунзе. Задумка была следующей: улицы Советская и Мичурина дублируют Красный проспект. Если смотреть на карту, Советская слева от проспекта, и движение по ней вверх, Мичурина справа, и движение по ней вниз.
Советская, в отличие от Мичурина, является улицей, по которой ходит большое количество общественного транспорта. Поэтому было принято решение сделать для автобусов выделенную полосу на этом одностороннем участке, чтобы они могли передвигаться в обоих направлениях. Стоят соответствующие знаки, для остального транспорта эта полоса является встречкой.
Соответственно, нельзя и парковаться по левой стороне улицы, впрочем, это правило соблюдается не всеми. Вот, пожалуйста, надо разгрузить машину — встал, да и всё, а автобусы пусть объезжают.
Но основным массовым нарушением здесь является, конечно, езда по выделенной полосе навстречу общественному транспорту, то есть фактически езда по встречке.
— Улица Советская, от пересечения с Орджоникидзе до площади Кондратюка все едут по встречке, — пишут наши читатели.
Зачем водители это делают? Кто-то невнимателен и не видит соответствующий дорожный знак. Кто-то желает побыстрее объехать пробку, которая всегда формируется перед пересечением с Фрунзе.
Вот и мчатся автомобилисты на свой страх и риск, а ведь такое нарушение наказывается по