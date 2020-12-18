Страх потеряли. Смотрим, как в центре Новосибирска водители прут по встречке против автобусов

Улица Советская раньше была двухсторонней на всем протяжении, но в определенный момент власти решили сделать один ее участок односторонним — от Вокзальной магистрали до Фрунзе. Задумка была следующей: улицы Советская и Мичурина дублируют Красный проспект. Если смотреть на карту, Советская слева от проспекта, и движение по ней вверх, Мичурина справа, и движение по ней вниз.