Honda CR-V против RAV4 и X-Trail: топ-5 вариантов для ценителей «Хонды» за 800 тысяч рублей

Кроссовер Honda CR-V — самая популярная модель «Хонды» в наших краях, особенно много было машин первого и второго поколений. Со временем эти ряды поредели, но старые Honda CR-V все еще представлены на вторичке в достаточных количествах. Следующие поколения CR-V у автолюбителей уже не были так популярны, в сегменте воцарились Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. А зря, Honda ведь неплохой автомобиль — посмотрим, в каком состоянии можно купить CR-V третьего поколения за 800 000 рублей.
Honda CR-V, 2007 год
Самый доступный вариант обнаружился в автосалоне Autocity, 13-летний кроссовер с пробегом 172 тысячи километров предлагают за 699 000 рублей. 2-литровый 150-сильный двигатель, полный привод, гидроавтомат. Машина в радикально красном цвете с черными дисками, кожаный салон, электропривод сидений, сенсорная мультимедиа. «Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, кузов без царапин и сколов. Кожаный салон в черном исполнении, не требует ремонта или химчистки. Своевременное прохождение ТО на сервисе», — сообщается в объявлении. Правда, в ПТС целых 7 владельцев, последний ездит с 2017 года.
Honda CR-V, 2008 год
Этот черный кроссовер продается за 799 000 рублей, его пробег 175 тысяч километров. Внешне черный автомобиль выглядит неплохо, но кожаный салон у него довольно потрепанный. Зато двигатель мощнее — 2,4 литра, 166 сил. «Машиной владею 6 лет. Двигатель, коробка, ходовка ОТС. Мультируль, сигнализация с обратной связью и автозапуском», — пишет продавец. В ПТС четыре записи, последняя перерегистрация в июле этого года. Подробный отчет сообщает нам, что юридических ограничений на машину нет, в ДТП она не попадала.
Honda CR-V, 2008 год
Вариант тоже за 799 000 рублей, пробег схожий — 170 тысяч километров, двигатель 2,5 литра. Салон тканевый, но комплектация неплохая: ксеноновая оптика, омыватели фар, круиз, климат, мультируль, система стабилизации. В ПТС четыре владельца, последний ездит с октября 2018 года. Все бы ничего, но отчет предупреждает нас, что автомобиль может иметь ограничения на регистрационные действия.
Honda CR-V, 2008 год
Этот кроссовер с серьезным пробегом — 198 тысяч километров, предлагается он за 830 000 рублей. Двигатель 2,4-литровый, бежевый кожаный салон — выглядит опрятней, чем черные варианты. «Непрокуренный салон, не участвовала в ДТП. Парктроники, круиз-контроль, сигнализация, электрорегулировка сиденья водителя, подогрев сидений водителя и пассажира», — уточняет владелец. В ПТС четыре записи, последний хозяин владеет машиной два года. Юридически автомобиль чист, ДТП с его участием не зарегистрировано.
Honda CR-V, 2007 год
Самый дорогой вариант в нашей подборке, его стоимость 845 000 рублей. Двигатель 2-литровый, пробег заявлен самый маленький — 119 тысяч километров, на вид машина соответствует этому пробегу: сверкающий кузов без изъянов, ухоженный кожаный салон. «Я собственник, авто в отличном состоянии, рулевая рейка после ремонта, новые стойки в круг. Есть сервисная книжка и все чеки проделанных работ по ходовой части. ДВС и коробка в идеале, самое главное — авто без ДТП», — рассказывает хозяин. В ПТС пять записей, юридических ограничений на машину нет.