Honda CR-V против RAV4 и X-Trail: топ-5 вариантов для ценителей «Хонды» за 800 тысяч рублей

Кроссовер Honda CR-V — самая популярная модель «Хонды» в наших краях, особенно много было машин первого и второго поколений. Со временем эти ряды поредели, но старые Honda CR-V все еще представлены на вторичке в достаточных количествах. Следующие поколения CR-V у автолюбителей уже не были так популярны, в сегменте воцарились Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. А зря, Honda ведь неплохой автомобиль — посмотрим, в каком состоянии можно купить CR-V третьего поколения за 800 000 рублей.



Honda CR-V, 2007 год

